Una versión diferente para el arroz, pruébalo gratinado con brócoli

Si el tiempo esta vez no es tu aliado, sal del apuro con esta receta de arroz gratinado con brócoli,¡hecho en microondas!. No te tomará más que 35 minutos. Todos en casa amarán este platillo que, además de delicioso, es muy práctico.

¿Usar horno de microondas es malo para la salud?

La Organización Mundial de la Salud, ha informado que usar horno de microondas para calentar o preparar alimentos no representa un riesgo para la salud. Sin embargo es importante que se sigan las indicaciones que vienen en el empaque de cualquier producto, uses siempre recipientes adecuados, y mantengas súper limpio dicho electrodoméstico. Esperamos disfrutes de este sabroso arroz gratinado con brócoli hecho en microondas. No olvides compartir esta receta con tus amigas y familia, sin duda les fascinará. Conoce más recetas en microondas en Cocina Fácil