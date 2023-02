Ceviche: 26 deliciosas recetas para disfrutar esta temporada de Cuaresma

En el verano no puede faltar un rico ceviche preparado por ti. Aquí tienes 26 recetas para que elijas la que más se te antoje.

Hay recetas que nos recuerdan que en el mar, la vida es más sabrosa, y una de ellas es el delicioso ceviche. Ya no hay pretextos para no prepararlo, porque te traemos 26 ricas recetas que conquistarán tu paladar.

Así que ponte el delantal, elige tu receta favorita, y descubre por qué nos encanta preparar ceviche en la temporada del verano. ¡En el mar y en la cocina, todo es felicidad!

Qué es el ceviche y su tropical historia

Aunque el ceviche es un platillo muy popular en México, su origen se encuentra en las tierras Incas del Perú, siendo un platillo tradicional de este país sudamericano.

Según datos históricos y arqueológicos, se cree que fue hace más de 2 mil años que en el litoral peruano, la cultura Mochica ya preparaba un plato con base en pescado fresco, y se cocinaba con jugo de frutas locales, sólo que se llamaba tumbo.

Posterior a la época de los Incas, el pescado comenzó a macerarse con chicha (una bebida hecha con un tipo de maíz morado). Y con la llegada de los españoles, se añadieron los ingredientes que hoy conocemos.

Hay diferentes versiones del significado de la palabra ceviche: se cree que viene de la palabra quechua siwichi, que se traduce como pescado tierno o fresco. Aunque puede venir posiblemente de cebo, para referirse a un manjar.

También pudo haberse desprendido su nombre de la palabra árabe escabeche o de sibech, término para referirse al pescado aderezado con naranjas agrias y jugo de limón. Actualmente, los ingredientes del ceviche pueden variar, sin embargo, los ingredientes tradicionales se mantienen: el pescado blanco en trozos, cebolla en julianas, jugo de limón, ajo, cilantro picado finamente y sal.

¿Qué ceviche vas a preparar hoy?

¿Cómo llegó a México?

No solamente en Perú, también en otros países latinoamericanos el ceviche es un platillo muy popular y que forma parte de la gastronomía propia de los países que tocan el Océano Pacífico.

En nuestro país, el ceviche se prepara con pescado blanco, se marina en jugo de limón y se sirve fresco, perfecto para disfrutarse a cualquier hora del día.

Además de todas las versiones de ceviche que existen en Latinoamérica, México cuenta con sus propias formas de prepararlo. Las más famosas son el acapulqueño, el sinaloense y el jalisciense, con pequeñas variaciones que incluyen ingredientes como el aguacate o el pepino.

No solo con pescado blanco, la base de otros ceviches se puede hacer también de camarones, pulpo, salmón y hasta hay versiones vegetarianas.

No te antojamos más. Mejor toma nota de las recetas y prepara el ceviche más delicioso en tu cocina.