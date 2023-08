Club Sándwich, un snack perfecto para iniciar la tarde

Disfruta el inicio de tu tarde con un snack delicioso que además puedes compartir con quien quieras: Club Sándwich. ¡Lo harás rapidísimo con nuestra receta fácil!

Esta es la receta más fácil y rápida para hacer un riquísimo Club Sándwich. ¡Le encantará a todos!

¿Antojo de algo saludable, delicioso y que te quite el hambre por horas? Un Club Sándwich puede ser la solución. Lleva al siguiente nivel a este curioso snack y prepáralo con nuestra receta fácil y rápida. Sabemos que te conquistará su sabor y te dará la energía suficiente para terminar tu jornada.

¿Cuál es la historia del Club Sándwich y por qué se llama así?

Aunque su origen ha sido discutido por décadas, se cree que el primer Club Sándwich se preparó en las cocinas del Union Club of the City of New York a finales del siglo XIX. En un artículo del diario The Evening World, publicado el 18 de noviembre de 1889, se hace referencia a su popularidad y su curiosa receta, bautizando al platillo como Union Club Sandwich.

En aquel entonces, este delicioso snack no era separado por una rebanada de pan, sino por una placa de pollo y una rebanada de jamón, potencializando sus sabores. Con el tiempo, la relación con el famoso club social privado fundado en 1836 fue desapareciendo, posicionándose como un clásico de los diners estadounidenses bajo el nombre de Club Sandwich.

Receta de Club Sándwich Getty Images

Curiosamente, su rápida aceptación en los diners provocó que muchos aseguraran que el platillo había nacido allí, como una invención de cocineros inspirados por sándwiches a la venta en clubes privados.

3 tips básicos para hacer Club Sándwich