Zero Waste: Desde tallos hasta cáscaras aprovecha los sobrantes en tu cocina

La cocina es un lugar alquímico donde los ingredientes se transforman en platillos deliciosos, pero también es un espacio donde, sin darnos cuenta, solemos generar muchos desechos. La tendencia zero waste es una propuesta para cambiar esa dinámica y aprovechar al máximo cada parte de los alimentos: tallos, cáscaras y sobras pueden convertirse en caldos, snacks y aderezos sostenibles y deliciosos.

¿Qué es el zero waste?

Zero waste significa cero desperdicio. Esta forma de aproximarse a la cocina, busca darle un segundo uso a todo lo que solemos considerar desperdicio. Se trata de aprovechar ingredientes que usualmente descartamos, como tallos de hierbas, cáscaras de vegetales y restos de comida, para dales una segunda vida. Aquí te contamos cómo aprovecharlos.

1. Tallos de hierbas y vegetales

Los tallos de cilantro, perejil o espinaca están llenos de sabor. Puedes:



Agregarlos a un caldo casero junto con huesos o verduras.

junto con huesos o verduras. Licuarlos en salsas verdes o pestos.

Picarlos finamente y usarlos como topping en ensaladas o tacos.

Pro-tip Cocina Fácil: guarda los tallos en un frasco con agua en el refri para mantenerlos frescos por hasta una semana.

2. De cáscaras a snacks

Getty Images

Muchas cáscaras tienen fibra y nutrientes que solemos desperdiciar:



Cáscaras de papa : hornéalas con aceite de oliva, sal y paprika para un snack crujiente.

: hornéalas con aceite de oliva, sal y paprika para un snack crujiente. Cáscaras de zanahoria : fríelas al aire o al horno para obtener chips saludables.

: fríelas al aire o al horno para obtener chips saludables. Cáscaras de cítricos: úsalas en ralladuras para postres, bebidas o marinados.

Pro-tip Cocina Fácil: lava bien las frutas y verduras antes de usar las cáscaras.

3. El ingrediente secreto de los caldos

Getty Images

Cuando cortes verduras, guarda las puntas, cáscaras y recortes en una bolsa dentro del congelador. Cuando tengas suficiente, hierve todo con agua, ajo y especias para preparar un caldo casero que tendrá un sabor espectacular.

Pro-tip Cocina Fácil: ten un frasco o bolsa en el congelador exclusiva para “restos para caldo”.

Otras ideas para restos de comida

Con cáscaras de jitomate (de cuando haces puré o salsa) puedes licuar una salsa rápida con chile y ajo.

El pan duro se convierte en crotones o en la base para espesar sopas.

Restos de vegetales cocidos pueden mezclarse en un aderezo tipo hummus o dip con yogurt natural.

Pro-tip Cocina Fácil: guarda siempre las sobras en recipientes herméticos para alargar su vida útil.