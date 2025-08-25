Suscríbete
Tips de Cocina

Zero Waste: Desde tallos hasta cáscaras aprovecha los sobrantes en tu cocina

Ser zero waste podría parecer una moda pasajera, pero su impacto podría ayudar al planeta.

August 24, 2025
:tips-de-cocina:zero-waste-desde-tallos-hasta-cascaras-aprovecha-los-sobrantes-en-tu-cocina.jpeg

Getty Images

La cocina es un lugar alquímico donde los ingredientes se transforman en platillos deliciosos, pero también es un espacio donde, sin darnos cuenta, solemos generar muchos desechos. La tendencia zero waste es una propuesta para cambiar esa dinámica y aprovechar al máximo cada parte de los alimentos: tallos, cáscaras y sobras pueden convertirse en caldos, snacks y aderezos sostenibles y deliciosos.

¿Qué es el zero waste?

Zero waste significa cero desperdicio. Esta forma de aproximarse a la cocina, busca darle un segundo uso a todo lo que solemos considerar desperdicio. Se trata de aprovechar ingredientes que usualmente descartamos, como tallos de hierbas, cáscaras de vegetales y restos de comida, para dales una segunda vida. Aquí te contamos cómo aprovecharlos.

1. Tallos de hierbas y vegetales

Los tallos de cilantro, perejil o espinaca están llenos de sabor. Puedes:

  • Agregarlos a un caldo casero junto con huesos o verduras.
  • Licuarlos en salsas verdes o pestos.
  • Picarlos finamente y usarlos como topping en ensaladas o tacos.

Pro-tip Cocina Fácil: guarda los tallos en un frasco con agua en el refri para mantenerlos frescos por hasta una semana.

2. De cáscaras a snacks

zero-waste-desde-tallos-hasta-cascaras-aprovecha-los-sobrantes-en-tu-cocina.jpeg

Getty Images

Muchas cáscaras tienen fibra y nutrientes que solemos desperdiciar:

  • Cáscaras de papa: hornéalas con aceite de oliva, sal y paprika para un snack crujiente.
  • Cáscaras de zanahoria: fríelas al aire o al horno para obtener chips saludables.
  • Cáscaras de cítricos: úsalas en ralladuras para postres, bebidas o marinados.

Pro-tip Cocina Fácil: lava bien las frutas y verduras antes de usar las cáscaras.

3. El ingrediente secreto de los caldos

cero-desperdicio-desde-tallos-hasta-cascaras-aprovecha-los-sobrantes-en-tu-cocina.jpeg

Getty Images

Cuando cortes verduras, guarda las puntas, cáscaras y recortes en una bolsa dentro del congelador. Cuando tengas suficiente, hierve todo con agua, ajo y especias para preparar un caldo casero que tendrá un sabor espectacular.

Pro-tip Cocina Fácil: ten un frasco o bolsa en el congelador exclusiva para “restos para caldo”.

Otras ideas para restos de comida

  • Con cáscaras de jitomate (de cuando haces puré o salsa) puedes licuar una salsa rápida con chile y ajo.
  • El pan duro se convierte en crotones o en la base para espesar sopas.
  • Restos de vegetales cocidos pueden mezclarse en un aderezo tipo hummus o dip con yogurt natural.

Pro-tip Cocina Fácil: guarda siempre las sobras en recipientes herméticos para alargar su vida útil.

desperdicio restos de comida cero desperdicio zero waste
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

Elote con sabor flamin hot
Tips de Cocina
¿Por qué el sabor Flamin’ Hot es tan adictivo y cómo puedes usarlo en la cocina mexicana?
August 23, 2025
 · 
Cocina Fácil
/tips-de-cocina/como-limpiar-tu-refrigerador-con-agua-oxigenada
Tips de Cocina
Cómo limpiar tu refrigerador con agua oxigenada
August 22, 2025
tips-para-dejar-tus-trapos-de-cocina-impecables
Tips de Cocina
Tips para dejar tus trapos de cocina impecables
August 18, 2025
:tips-de-cocina:como-plantar-un-hueso-de-mango-en-maceta.jpeg
Tips de Cocina
Cómo plantar un hueso de mango en maceta
August 13, 2025
Esta es la mejor carne para tu caldo de res
Tips de Cocina
El secreto del mejor caldo de res: la carne perfecta y sus beneficios para tu salud
August 13, 2025
 · 
Cocina Fácil
:tips-de-cocina:no-todo-es-practicidad-el-meal-prep-podria-ponerte-en-peligro.jpeg
Tips de Cocina
No todo es practicidad, el meal prep podría ponerte en peligro
August 11, 2025
con-que-puedes-combinar-perfectamente-los-vinos-tintos-dulces.jpeg
Tips de Cocina
Con qué puedes combinar perfectamente los vinos tintos dulces
August 10, 2025
/tips-de-cocina/por-que-el-pollo-se-la-va-y-la-carne-roja-no
Tips de Cocina
¿Por qué el pollo se lava y la carne roja no?
August 05, 2025
lo-que-pasa-si-comes-mucha-grasa-en-las-noches.jpeg
Salud y nutrición
Esto es lo que pasa si comes mucha grasa en las noches según la ciencia
Ese mito de que comer pesado en la noche te traerá pesadillas no está muy alejado de la realidad.
August 24, 2025
:salud-y-nutricion:mucha-proteina-con-garbanzos-lentejas-tofu-y-semillas-las-mejores-recetas.jpeg
Salud y nutrición
Mucha proteína con garbanzos, lentejas, tofu y semillas: las mejores recetas
No, no toda la proteína tiene que venir de fuentes animales, así es como puedes incluirla en tu dieta basada en plantas.
August 24, 2025
Alimentos que ayudan a ser más fértil
Salud y nutrición
Alimentos que te ayudarán a ser más fértil según los nutriólogos
¿Quieres ser mamá o papá pronto? La fertilidad no depende solo de la genética o de tomar ácido fólico: tu alimentación juega un papel clave
August 24, 2025
 · 
Cocina Fácil
/salud-y-nutricion/reduce-sal-en-tu-dieta-estos-sustitutos-naturales-seran-tus-mejores-aliados
Salud y nutrición
Reduce sal en tu dieta: estos sustitutos naturales serán tus mejores aliados
¿Quieres bajarle al sodio sin perder sabor? Descubre los mejores ingredientes para darle un giro saludable a tus platillos.
August 22, 2025
Nueva colaboración de Selena Gómez con Tajín el condimento mexicano
Tendencias
Selena Gómez y Tajín se unen para sorprender a sus seguidores con un look spicy
De nuevo Selena Gómez tiene una colaboración con otra marca, ahora lo hace con el condimento Tajín y su línea de belleza Rare Beauty, ¡entérate!
August 21, 2025
 · 
Cocina Fácil
Te damos 3 recetas de lunch fáciles con ideas de MommyLunch
Recetarios
3 recetas fáciles de lunch para que el regreso a clases sea más sencillo
Con ayuda de un horno multifuncional la preparación del lunch escolar se vuelve menos complicado y estas ideas te van a salvar todas las mañanas. Anímate a prepararlas para este regreso a clases.
August 21, 2025
 · 
Cocina Fácil