Chips de vegetales caseras: La botana saludable para el regreso a clases
Tiempo:0:30
Porciones:5
Ingredientes
- 1 camote grande
- 1 zanahoria
- 1 betabel
- 1 calabacita
- 2 cdas de aceite de oliva
- Sal marina al gusto
- Especias para sazonar al gusto: Cúrcuma, paprika u orégano
Preparación
- Precalienta el horno a 180°C (350°F).
- Lava y pela los vegetales. Con una mandolina o cuchillo afilado, corta rodajas muy delgadas.
- Sécalas con papel absorbente para quitar el exceso de humedad (esto es clave para que queden crujientes).
- Coloca las rodajas en una charola con papel encerado. Agrega un chorrito de aceite de oliva y mezcla con las manos.
- Espolvorea sal y especias al gusto.
- Hornea por 20 a 30 minutos, volteando a la mitad del tiempo. Vigila que no se quemen, especialmente el betabel.
- Deja enfriar completamente antes de guardarlas en un recipiente hermético.
¿Buscas una alternativa saludable y deliciosa a las frituras para el lunch escolar? Las chips de vegetales caseras son la opción perfecta para consentir a los niños sin dejar de cuidar su salud. Crujientes, coloridas y llenas de sabor, estas botanas son fáciles de preparar y se conservan muy bien para llevar en la lonchera este regreso a clases.
Aquí te contamos cómo hacer las mejores chips de vegetales en casa, con tips infalibles y una receta sencilla que encantará a grandes y chicos.
Conoce los beneficios de las chips de vegetales para los niños
- Más nutrientes, menos grasa: A diferencia de las frituras comerciales, estas chips están hechas al horno o en freidora de aire, sin aceites procesados ni conservadores.
- Variedad de vegetales: Puedes usar betabel, zanahoria, calabacita, camote o kale, ¡todo un arcoíris en la lonchera!
- Textura crujiente sin culpa: Perfectas para reemplazar las papas fritas, pero con mucha más fibra y vitaminas.
Tips para unas chips perfectas
- Usa mandolina: Así logras un grosor uniforme y una cocción pareja.
- Freidora de aire: ¡Perfecta si quieres chips aún más rápidas y sin usar horno!
- No amontones: Dale espacio a las rodajas para que queden crujientes y no se humedezcan.
- Guarda en frascos de vidrio: Se mantienen crujientes por más días.
Para un lunch completo
Acompaña las chips con:
Un dip de yogur griego con hierbas
Hummus casero
Rollitos de jamón y queso
Frutas picadas de temporada
Las chips de vegetales caseras no solo son una opción deliciosa y saludable para el regreso a clases, también son una forma divertida de introducir más vegetales en la dieta infantil. ¡Dile adiós a las frituras comerciales y transforma cada lunch en una experiencia nutritiva!
