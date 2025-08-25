Chips de vegetales caseras: La botana saludable para el regreso a clases

Crujientes, coloridas y llenas de sabor, estas botanas son fáciles de preparar y se conservan muy bien para llevar en la lonchera este regreso a clases.

¿Buscas una alternativa saludable y deliciosa a las frituras para el lunch escolar? Las chips de vegetales caseras son la opción perfecta para consentir a los niños sin dejar de cuidar su salud. Crujientes, coloridas y llenas de sabor, estas botanas son fáciles de preparar y se conservan muy bien para llevar en la lonchera este regreso a clases.

Aquí te contamos cómo hacer las mejores chips de vegetales en casa, con tips infalibles y una receta sencilla que encantará a grandes y chicos.

Conoce los beneficios de las chips de vegetales para los niños

Más nutrientes, menos grasa: A diferencia de las frituras comerciales, estas chips están hechas al horno o en freidora de aire, sin aceites procesados ni conservadores.



Variedad de vegetales: Puedes usar betabel, zanahoria, calabacita, camote o kale, ¡todo un arcoíris en la lonchera!



Puedes usar betabel, zanahoria, calabacita, camote o kale, ¡todo un arcoíris en la lonchera! Textura crujiente sin culpa: Perfectas para reemplazar las papas fritas, pero con mucha más fibra y vitaminas.

Tips para unas chips perfectas

Usa mandolina: Así logras un grosor uniforme y una cocción pareja. Freidora de aire: ¡Perfecta si quieres chips aún más rápidas y sin usar horno! No amontones: Dale espacio a las rodajas para que queden crujientes y no se humedezcan. Guarda en frascos de vidrio: Se mantienen crujientes por más días.

Para un lunch completo

Acompaña las chips con:

Un dip de yogur griego con hierbas

Hummus casero

Rollitos de jamón y queso

Frutas picadas de temporada

Las chips de vegetales caseras no solo son una opción deliciosa y saludable para el regreso a clases, también son una forma divertida de introducir más vegetales en la dieta infantil. ¡Dile adiós a las frituras comerciales y transforma cada lunch en una experiencia nutritiva!

