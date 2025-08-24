Suscríbete
Alimentos que te ayudarán a ser más fértil según los nutriólogos

¿Quieres ser mamá o papá pronto? La fertilidad no depende solo de la genética o de tomar ácido fólico: tu alimentación juega un papel clave

August 24, 2025 
Cocina Fácil
Alimentos que ayudan a ser más fértil

El huevo, el salmón, el aguacate, son alimentos que se deben consumir para ayudar a la fertilidad

REDA/REDA/Universal Images Group via Getty Images

Lo que comes todos los días influye en tu equilibrio hormonal, en la calidad de los óvulos y también en los espermatozoides.

Como explica Priscila Soler, experta en nutrición hormonal, una mala dieta puede generar inflamación, resistencia a la insulina o estrés oxidativo, factores que afectan directamente tu fertilidad y la de tu pareja. Por suerte, con algunos cambios en tu alimentación puedes apoyar a tu cuerpo y aumentar tus probabilidades de concebir.

Alimentos que en exceso dañan la fertilidad

No existen alimentos “malos”, pero el consumo excesivo de algunos puede alterar tu salud reproductiva:

  • Azúcar refinada y harinas blancas: desajustan la insulina y afectan la ovulación.
  • Carnes procesadas (embutidos, tocino, salchichas): contienen grasas trans y nitritos que impactan la calidad del esperma y las hormonas.
  • Aceites vegetales refinados: promueven inflamación y desequilibrio hormonal.

También podría interesarte: Alimentos que ayudan a que en tu periodo tengas más energía

Alimentos que favorecen la fertilidad

En cambio, ciertos alimentos pueden ayudarte a tener un mejor balance hormonal y mejorar tu fertilidad naturalmente:

  • Aguacate: rico en grasas saludables y vitamina E, apoya la salud ovárica y endometrial.
  • Salmón salvaje o sardinas: gracias a su Omega-3, fortalecen la calidad de óvulos y esperma.
  • Huevos: aportan colina, vitaminas del complejo B y proteínas de alta calidad, esenciales para la formación de células reproductivas.

Recetas fáciles para aumentar la fertilidad en pareja

Además de cuidar tu alimentación, cocinar juntos puede ser un momento especial. Aquí tienes tres recetas deliciosas, fáciles y nutritivas:

1. Smoothie antioxidante

Ingredientes: frutos rojos, espinaca, aguacate, semillas de chía y leche (vegetal o baja en grasa).

Preparación: licúa todo hasta obtener una mezcla cremosa y disfruta de un batido rico en antioxidantes, vitamina C y grasas buenas.

También podría interesarte: 10 propiedades del acaí berry que es alto en antioxidantes

2. Ensalada tibia de salmón y huevo

Ingredientes: salmón, espárragos, huevo, aceite de oliva, sal y pimienta.

Preparación: cocina el salmón con un poco de aceite de oliva, hierve los espárragos y acompaña con un huevo pochado o hervido.

3. Bowl de quinoa con garbanzos y verduras asadas

Ingredientes: quinoa cocida, garbanzos, verduras asadas, tahini y jugo de limón.

Preparación: mezcla todos los ingredientes en un bowl, agrega el aderezo de tahini-limón y sazona al gusto.

Tip Cocina Fácil: la fertilidad no se mejora de un día para otro, pero al mantener una alimentación rica en grasas saludables, antioxidantes, proteínas y minerales, estarás creando las mejores condiciones para concebir de manera natural.

Cocina Fácil
