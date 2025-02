Cómo hacer camarones empanizados con mayonesa de chipotle

Camarones empanizados con un toque de chipotle es todo lo que necesitas para una buena entrada en tu siguiente reunión con amigos

Hoy te decimos como hacer camarones empanizados con mayonesa de chipotle más delicioso que hayas probado. Sigue el paso a paso para disfrutarlos este fin de semana de Cuaresma.

Como hacer camarones empanizados: conoce su deliciosa historia

No hay restaurante de mariscos que en su menú no ofrezca unos buenos camarones bien empanizados. En México son toda una tradición en las zonas costeras de Mazatlán, Acapulco y Culiacán. Sin embargo, se cree que su origen es cubano. Se cuenta que una duquesa, de la que no se sabe su identidad, la llevó a la cocina familiar cubana. Es posible que fuera una mujer perteneciente a los hacendados que compraron títulos nobiliarios con grandes capitales en la industria del azúcar entre los siglos XVIII y XIX. La receta se hizo muy popular y no solo se extendió en la isla, sino en diferentes partes de América Latina, donde se pueden disfrutar como plato fuerte o también como botana. Además hay una teoría de que los chinos llevaron la receta a Filipinas, y de ahí se expandió a otros lugares del mundo. Sea cual sea el origen de esta exquisitez, agradecemos que los hayan inventado, ¡porque son deliciosos! Disfruta del menú más saludable con las mejores recetas, deliciosas y muy nutritivas, sólo en Cocina Fácil, tu mejor opción para esta temporada de Cuaresma