Porque siempre se antoja, hoy te enseñamos cómo hacer guacamole casero súper fácil. Sigue esta deliciosa receta que te compartimos.

Dile a tu abuelita que te preste su molcajete para que aprendas a hacer este sencillo y rico guacamole. El toque perfecto de esta receta es la granada. No es por nada pero se convertirá en una de tus salsas favoritas. Hoy en Cocina Fácil no sólo deseamos que aprendas a hacer esta receta clásica de la gastronomía mexicana, si no que también sepas un poco más sobre esta sabrosa mezcla y su origen.

Qué es el guacamole

El guacamole es una deliciosa salsa hecha a base de aguacate y chile. Su nombre se deriva de la palabra náhuatl Ahuacamolli, misma que se que se compone de las palabras Ahuacatl, aguacate y molli, mole o salsa. Sin duda alguna los mexicanos amamos el picante y el aguacate por igual, sobretodo si estos dos están acompañados y nos proporcionan esta rica mezcla. Ya sea sola o acompañada, esta salsa mexicana siempre puede estar en cada una de nuestras comidas familiares. Si tú, al igual que nosotros, amas el guacamole, sí o sí debes saber prepararlo a como dé lugar y no hay mejor lugar para aprender a hacerlo que en Cocina Fácil. Comparte la receta con tu mamá, tía o mejor amiga, seguro puedes hacer muy feliz a alguien con un nuevo platillo. No olvides dejarnos tus comentarios y calificar las recetas que más se te antojen. Conoce las mejores recetas de guacamole y Disfruta de las recetas más ricas y saludables en Cocina Fácil, con los mejores sabores de esta temporada

