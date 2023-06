16 recetas de quesadillas: nuestra garnacha consentida

Con queso o sin queso, doradas o blandas... todos amamos las quesadillas, la garnacha consentida de todo México.

Todo puesto de garnachas digno de llamarse así tiene unas buenas quesadillas en su surtido menú. Y ahora, tú también puedes prepararlas en casa, ¡tan ricas como quieras!

Aquí te damos 16 recetas para que prepares tus favoritas y disfrutes de la garnacha consentida de los mexicanos. ¡Toma nota!

Te interesa: 12 guisados para taquiza para pasarla en grande

¿Qué son las quesadillas?

Como ya te mencionamos, la quesadilla forma parte de las garnachas y los antojitos de la cocina mexicana. Estas son, básicamente, tortillas de maíz o de harina de trigo que van dobladas y rellenas con algún guisado.

Aunque en la época prehispánica ya se consumían las tortillas acompañadas con diversos alimentos, tales como los tlacoyos o tacos, el origen de las quesadillas se ubica durante el periodo de la Conquista.

Los españoles peninsulares trajeron consigo un postre llamado quesada, el cual iba preparado de huevos, harina y queso fresco. A su llegada a América conocieron el maíz y lo utilizaron como sustituto de la harina de trigo, el cual dio como resultado un platillo de sabor más salado.

No te pierdas: El taco: un icono de México desde la época prehispánica

¿Con queso o sin queso?

Como suele ocurrir en la Ciudad de México y las zonas aledañas, la comida suele evolucionar (como la torta de gordita de chicharrón, la rosca de tamal y las manteconchas); no es de extrañar que las quesadillas (cuyo nombre proviene de la palabra “quesada”) puedan ir o no con queso. Y es que ya es muy conocida la polémica de que las quesadillas no pueden ir sin queso; al menos, la creencia en el resto de la República Mexicana es que las quesadillas no pueden ir sin queso. Es decir, todo depende de la zona del país en la que vivas. Y tú, ¿cómo prefieres tus quesadillas?

Te interesa: Recetas de flautas para una comida mexicana

Curiosidades sobre las quesadillas





El primer registro que se tiene de la quesadilla es en el año de 1324, en una publicación de Cataluña llamada Livre de Sent Soví (obviamente se refiere al postre).

(obviamente se refiere al postre). Eso sí, nuestras quesadillas figuraron por primera vez en el año de 1888 cuando una receta fue publicada en el Nuevo cocinero mexican o. Y si te lo preguntabas, en esta edición dice ¡que pueden ir con queso o sin queso! (punto para los chilangos).

o. Y si te lo preguntabas, en esta edición dice ¡que pueden ir con queso o sin queso! (punto para los chilangos). Pueden ir preparadas al calor de un comal o freídas en aceite (ambas son deliciosas).

En la Ciudad de México puedes encontrar quesadillas gigantes, llamadas jirafas o también machetes (llegan a medir hasta 65 centímetros).

A las quesadillas se les conoce cariñosamente con el nombre de quecas. Es uno de los pocos platillos de la comida mexicana que tiene un nombre de cariño.

Recetas