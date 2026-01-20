Suscríbete
Salud y nutrición

La relación entre la insulina y los carbohidratos: ¿qué alimentos evitar?

Lo que debes saber para evitar picos de glucosa.

Enero 20, 2026 • 
Eloísa Carmona
insulina y los carbohidratos qué alimentos evitar.jpg

La insulina es una hormona clave en el metabolismo. Su función principal es permitir que la glucosa (azúcar) que obtenemos de los alimentos entre a las células para usarse como energía o almacenarse para más tarde. Los carbohidratos, por su parte, son el nutriente que más influye en los niveles de glucosa en sangre, por lo que existe una relación directa entre el tipo de carbohidratos que consumimos y la respuesta de la insulina.

Comprender esta relación es fundamental para cuidar la salud metabólica, prevenir picos de azúcar en sangre y reducir el riesgo de resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y aumento de grasa corporal.

¿Cómo actúa la insulina cuando consumimos carbohidratos?

Cuando comemos alimentos con carbohidratos, el cuerpo los descompone en glucosa. Esta glucosa pasa al torrente sanguíneo y provoca que el páncreas libere insulina. La insulina actúa como una “llave” que permite que la glucosa entre a las células.

El problema surge cuando consumimos grandes cantidades de carbohidratos refinados o azúcares simples de forma frecuente. En estos casos, los niveles de glucosa suben rápidamente y el cuerpo necesita liberar mucha insulina para controlarlos. Con el tiempo, las células pueden volverse menos sensibles a esta hormona, lo que se conoce como resistencia a la insulina.

Diferencia entre carbohidratos simples y complejos

No todos los carbohidratos afectan al cuerpo de la misma manera:

  • Carbohidratos simples: se digieren rápidamente y elevan la glucosa en sangre en poco tiempo. Provocan picos de insulina.
  • Carbohidratos complejos: contienen fibra y se absorben más lentamente, lo que ayuda a mantener niveles de glucosa e insulina más estables.

Elegir el tipo correcto de carbohidratos es clave para evitar desequilibrios hormonales.

carbohidratos e insulina.jpg

Alimentos que conviene evitar o limitar

Si el objetivo es cuidar la respuesta de la insulina, estos son algunos alimentos que conviene reducir al máximo:

1. Azúcares añadidos

Refrescos, jugos industrializados, dulces, pasteles, galletas y postres suelen contener grandes cantidades de azúcar. Estos productos generan aumentos rápidos de glucosa e insulina, sin aportar saciedad ni nutrientes de calidad.

2. Harinas refinadas

Pan blanco, bollería, tortillas de harina refinada, cereales azucarados y pasta blanca carecen de fibra. Esto hace que el azúcar llegue rápidamente a la sangre, favoreciendo picos de insulina.

3. Productos ultraprocesados

Snacks empaquetados, comida rápida y productos listos para consumir suelen combinar azúcares, harinas refinadas y grasas poco saludables. Esta mezcla es especialmente perjudicial para la sensibilidad a la insulina.

4. Bebidas azucaradas y bebidas “light”

Además de los refrescos tradicionales, algunas bebidas “light” o “sin azúcar” pueden alterar la respuesta de la insulina y aumentar el deseo por alimentos dulces.

5. Cereales de desayuno comerciales

Aunque se promocionan como saludables, muchos cereales contienen azúcares ocultos y harinas refinadas que elevan rápidamente la glucosa en sangre.

¿Qué carbohidratos elegir mejor?

Para mantener una respuesta saludable de la insulina, es preferible optar por:

  • Verduras y hortalizas
  • Frutas enteras (con moderación y preferentemente con cáscara)
  • Leguminosas como lentejas, frijoles y garbanzos
  • Granos integrales como avena, arroz integral y quinoa
  • Alimentos ricos en fibra

Además, combinar los carbohidratos con proteínas y grasas saludables ayuda a ralentizar la absorción de la glucosa.

La insulina y los carbohidratos están estrechamente relacionados. No se trata de eliminar por completo los carbohidratos, sino de elegir los adecuados y evitar aquellos que provocan picos constantes de glucosa e insulina. Reducir el consumo de azúcares y productos refinados, y priorizar alimentos naturales y ricos en fibra, puede marcar una gran diferencia en la salud metabólica a largo plazo.

insulina diabetes carbohidratos malos carbohidratos buenos
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

Jugo antiinflamatorio para el acné.jpg
Salud y nutrición
Jugo antiinflamatorio para el acné
Enero 19, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos para regenerar articulaciones.jpg
Salud y nutrición
Otros alimentos además del caldo de hueso que ayudan a regenerar las articulaciones
Enero 16, 2026
 · 
Eloísa Carmona
hombres y diabetes.jpg
Salud y nutrición
¿Por qué los hombres son más vulnerables a la diabetes tipo 2?
Enero 14, 2026
 · 
Cocina Fácil
te y salud osea.jpg
Salud y nutrición
La bebida caliente que tomas a diario y que podría ayudar a proteger la salud ósea de tu cadera
Enero 14, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alternativas a los lácteos.jpg
Salud y nutrición
6 alternativas saludables a los lácteos para personas con diabetes
Enero 13, 2026
 · 
Eloísa Carmona
pan tostado con queso cottage y piña.jpg
Salud y nutrición
Pan tostado con queso cottage y piña para un desayuno alto en proteína
Enero 12, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos a evitar a los 40.jpg
Salud y nutrición
7 alimentos que debes evitar para desinflamar el estómago si tienes 40 años o más
Enero 09, 2026
 · 
Eloísa Carmona
yema o clara.jpg
Salud y nutrición
¿Yema o clara? ¿Cuál es la mejor parte del huevo para tu cerebro?
Enero 08, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas súper martes 20 y miércoles 21 de enero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 20 y 21 de enero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Enero 20, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Bebidas con whisky para elevar el ánimo
Recetarios
Bebidas con whisky para elevar el ánimo
Que no te sientas mal en el Blue Monday, estas bebidas son especiales para elevar el ánimo y son muy fáciles de preparar.
Enero 19, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
quitar cochinilla algodonosa con vinagre remedio casero.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar la cochinilla algodonosa de tus plantas con vinagre
Un remedio casero, económico y efectivo para proteger tus plantas y mantenerlas libres de plagas de forma natural.
Enero 15, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas en frutas y verduras este martes 13 y miércoles 14 de enero de 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 13 y 14 de enero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Enero 13, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
masa muscular alimentos a evitar.jpg
Salud y nutrición
8 alimentos que debes evitar si quieres ganar masa muscular
La dieta es primordial para ganar masa muscular, por lo que saber qué evitar te ayudará con tu meta.
Enero 07, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas en el súper este 6 y 7 de enero de 2026 en frutas y verduras
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 6 y 7 de enero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Enero 06, 2026
 · 
EloÍsa Duecker