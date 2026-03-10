Suscríbete
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 10 y 11 de marzo de 2026

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Marzo 10, 2026 • 
EloÍsa Duecker
Jeff Greenberg/Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Plátano Macho: De $32.50 a $24.90 el kilo
  • Toronja: De $29.50 a $19.50 el kilo
  • Frambuesa: De $59.90 a $49.50 los 170 g
  • Mango Manila: De $69.50 a $46.90 el kilo
  • Aguacate Hass: De $49.90 a $32.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Cebolla Blanca: De $26.90 a $16.80 el kilo
  • Uva Blanca sin Semilla: De $115.90 a $86.80 el kilo
  • Limón sin Semilla: De $51.90 a $46.90 el kilo
  • Papaya: De $41.90 a $39.90 el kilo
  • Rabanitos: De $12.90 a $12.80 el manojo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Melón Chino: De $31.90 a $26.90 el kilo
  • Espárrago Verde: De $119.00 a $64.00 el manojo
  • Uva Verde: De $110.00 a $79.00 el kilo
  • Pera de Anjou: De $45.90 a $39.90 el kilo
  • Pera Bosc: De $69.00 a $39.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Sandía Roja: De $18.90 a $12.50 el kilo
  • Manzana Red Delicious: De $38.90 a $35.00 el kilo
  • Perón Golden: De $42.50 a $35.00 el kilo
  • Mandarina: De $50.00 a $35.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 10 y mañana miércoles 11 de marzo del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
