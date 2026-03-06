Suscríbete
Salud y nutrición

Alimentos que ayudan con las várices

La importancia de la dieta en la salud venosa

Marzo 06, 2026 • 
Eloísa Carmona
alimentos para las varices.jpg

La nutrición es una de las herramientas más poderosas para fortalecer las paredes venosas y mejorar la circulación.

Las várices no son solo una cuestión estética; son una señal de que nuestras venas están haciendo un esfuerzo extra para devolver la sangre al corazón. Si bien la genética y el estilo de vida influyen, la nutrición es una de las herramientas más poderosas para fortalecer las paredes venosas y mejorar la circulación.

A continuación, exploramos cómo lo que pones en tu plato puede marcar la diferencia en la ligereza de tus piernas.

El rol de la dieta en la insuficiencia venosa

Las venas dependen de la elasticidad de sus paredes y del buen funcionamiento de sus válvulas. Una dieta deficiente puede provocar inflamación y retención de líquidos, lo que aumenta la presión sobre estas estructuras.

Una alimentación enfocada en la salud venosa busca tres objetivos principales:

  1. Reducir la inflamación.
  2. Fortalecer los capilares y tejidos.
  3. Evitar el estreñimiento (el esfuerzo abdominal aumenta la presión venosa).

Así, estos son los alimentos estrella para tus venas:

1. Ricos en flavonoides y antioxidantes

Los flavonoides son compuestos que mejoran la resistencia de los vasos sanguíneos y reducen la fragilidad capilar.

  • Frutos rojos. Arándanos, frambuesas y fresas contienen antocianinas que protegen las paredes arteriales y venosas.
  • Cítricos. La vitamina C es esencial para la producción de colágeno y elastina.

2. El poder de la fibra

El estreñimiento es un enemigo silencioso de las várices. La fibra ayuda a mantener un tránsito intestinal fluido, evitando la presión interna.

  • Cereales integrales. Avena, arroz integral y quinoa.
  • Legumbres. Lentejas y garbanzos.

3. Alimentos que mejoran la circulación

  • Castaño de indias. Aunque suele consumirse en suplementos, es el aliado número uno para tonificar las venas.
  • Ajo y cebolla. Actúan como anticoagulantes naturales, ayudando a que la sangre fluya con mayor facilidad.
  • Pescado azul. Salmón, sardinas y caballa son ricos en Omega-3, que ayuda a reducir la viscosidad de la sangre.

4. Potasio contra la retención

El exceso de sodio retiene líquidos y aumenta el volumen de sangre, estirando las venas. El potasio ayuda a eliminar ese exceso: los plátanos, el aguacates y las espinacas son los mejores para incluir este mineral en tu dieta.

Nutrientes esenciales que ayudan con las várices

  • Vitamina C. Su función principal es la síntesis de colágeno; se encuentra en naranjas, kiwis y pimientos, entre otros.
  • Vitamina E. Previene coágulos. Los frutos secos y las semillas son una buena fuente de esta vitamina.
  • Bioflavonoides. Fortalece capilares, encuéntralos en uvas, té verde y cítricos.
  • Fibra. Evita presión abdominal, consúmela en frutas con cáscara y en verduras.

Menos sal, más agua

No importa cuántos arándanos comas si no controlas el consumo de sal. El sodio es el principal responsable de la hinchazón de tobillos. Asimismo, mantener una hidratación constante es vital para que la fibra haga su trabajo y la sangre no se espese.

Recuerda que la dieta es un complemento. Si experimentas dolor intenso, cambios en el color de la piel o úlceras, es fundamental consultar con un angiólogo o especialista vascular.

Várices presión arterial venas varicosas
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
