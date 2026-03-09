Suscríbete
Licuados para el estreñimiento con avena

Te damos las combinaciones clave para hacer un aliado natural para una digestión ligera.

Marzo 09, 2026 • 
Eloísa Carmona
Sentirse pesado o inflamado es más común de lo que pensamos, pero la solución muchas veces está en nuestra cocina. Entre los remedios naturales más efectivos, la avena destaca como la reina indiscutible. No solo es versátil y deliciosa, sino que es una auténtica escoba para tu sistema digestivo.

Aquí te explicamos por qué funciona y cómo transformarla en el licuado perfecto.

¿Por qué la avena es el mejor aliado contra el estreñimiento?

La clave del éxito de la avena reside en su alto contenido de fibra, pero no de cualquier tipo. Contiene una mezcla equilibrada de dos clases:

Fibra insoluble: Actúa aumentando el volumen de las heces y ayudándolas a pasar más rápido por el intestino.

Fibra soluble (Beta-glucanos): Al mezclarse con agua, forma un gel suave que lubrica el tracto digestivo, facilitando el tránsito sin causar irritación.

Además de su fibra, la avena es un prebiótico natural que alimenta las bacterias buenas de tu microbiota, mejorando la salud intestinal a largo plazo.

Cómo usar la avena correctamente para ver resultados

Para que la avena realmente cumpla su función laxante en un licuado, sigue estos consejos:

  1. Remojo previo: Si tienes un sistema digestivo sensible, deja remojando la avena en agua unos 20 minutos (o desde la noche anterior) y descarta ese líquido. Esto elimina los antinutrientes y la hace más fácil de digerir.
  2. Avena integral: Opta por hojuelas de avena natural o integral en lugar de las versiones instantáneas con azúcar, que pierden gran parte de sus propiedades.
  3. La hidratación es vital: La fibra necesita agua para “esponjarse” y avanzar. Si consumes mucha avena pero no bebes suficiente agua durante el día, podrías obtener el efecto contrario y estreñirte más.

Ingredientes estrella para potenciar tu licuado para el estreñimiento

La avena por sí sola es buena, pero acompañada es imparable. Aquí tienes qué otros ingredientes deberías añadir a tus batidos:

  • Papaya: contiene papaína, una enzima que facilita la digestión de las proteínas.
  • Ciruelas pasas: son famosas por su contenido de sorbitol, un azúcar natural con efecto laxante suave.
  • Semillas de chía o linaza: aportan mucílagos y omega-3, creando una textura gelatinosa que ayuda al flujo intestinal.
  • Manzana (con cáscara): aporta pectina, una fibra que regula el tránsito de forma suave.
  • Espinacas: su magnesio ayuda a relajar los músculos del colon, facilitando la evacuación.

Empieza poco a poco. Si tu dieta suele ser baja en fibra, introduce estos licuados gradualmente (2 o 3 veces por semana) para que tu cuerpo se adapte sin producir gases o cólicos.

Licuados con avena para el estreñimiento
Licuado de espinaca con avena
Disfruta de este delicioso licuado de espinaca con avena; las propiedades de sus ingredientes son benéficas para el cuerpo
Julio 22, 2014
 · 
Josselin Melara
Licuado de avena, manzana y jengibre
Abril 06, 2018
 · 
Josselin Melara
Licuado de avena con cocoa y avellana
Te sorprenderán todos los beneficios que tiene este licuado de avena con cocoa y avellana. Además, su sabor es delicioso, perfecto para comenzar tu día. ¡No dudes en prepararlo!
Enero 15, 2023
 · 
Josselin Melara
Desayuno saludable: Licuado de manzana, avena y plátano
Agosto 16, 2018
 · 
Josselin Melara
Prueba este licuado de avena para bajar de peso
Diciembre 02, 2021
 · 
Josselin Melara
Licuado de avena con manzana: conoce sus beneficios y aprende a prepararlo
Marzo 09, 2021
 · 
Josselin Melara
Licuado de plátano con avena: la opción perfecta para cuidar el corazón
Si quieres tomar una bebida nutritiva, saludable y deliciosa, el licuado de plátano con avena es lo que buscas. Aprende a prepararlo con nuestra receta.
Agosto 30, 2023
 · 
Cocina Fácil
Licuado de manzana con miel y avena: aprende a prepararlo y conoce sus beneficios
La manzana, miel y avena son ideales para la salud, conoce todos los beneficios de este licuado
Septiembre 13, 2021
 · 
Josselin Melara
Licuado de manzana y fibra
Enero 26, 2018
 · 
Josselin Melara

