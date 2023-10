Eclipse solar 2023: ¿Es cierto que no se debe comer carne de puerco?

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los eventos astronómicos más importantes: el Eclipse solar 2023 y como era de esperarse afectará a todos los sectores, hasta el de la gastronomía, pues se dice que no se debe comer carne de puerco durante la realización de este espectáculo de la naturaleza.

El eclipse ocurrirá este sábado 14 de octubre entre las 9:00 y las 13:10 horas, y alcanzará su punto máximo entre las 11.20 y las 11:30 horas, por lo que tienes que tomar en cuenta este horario para poder disfrutar de este fenómeno natural.

Se espera que el eclipse se aprecie durante unos cuatro minutos y se dice que se oscurecerá un 90.4 por ciento.

Lo que puedes comcer durante el eclipse solar 2023 Freepik

Como ya se mencionó este evento astronómico se espera que impacte en otras áreas, la salud, la astronomía y por supuesto la comida y es que hay una leyenda que dice que no se debe comer carne de cerdo mientras ocurre el eclipse.

¿Es cierto que no se puede comer carne de puerco durante el Eclipse solar 2023?

La razón por la que se dice que no se debe comer carne de cerdo durante el eclipse es porque se basa en las creencias judías y libanesas, pues se considera que esta carne es dañina para el cuerpo, a los cerdos se les considera impuros y de hábitos sucios.

Sin embargo, no hay ningún sustento científico que respalde esta teoría de que es malo comer este tipo de carne durante el evento astronómico. El único riesgo que se podría correr y afectar la salud es si los alimentos no se preparan bien o se descuidan en su refrigeración, ahí sí que podría causar enfermedad, pero si deseas protegerte de algún mal de ojo en esta temporada entonces mejor no la consumas.

¿Qué alimentos sí se pueden comer?

Se recomienda consumir alimentos que sean ligeros para el estómago y mejoren la digestión, como las frutas y los frutos secos, los cuales son muy ligeros para el estómago.

Durante el eclipse se recomienda ingerir alimentos que atraigan la buena suerte como las lentejas que son conocidas por sus propiedades de abundancia; asimismo la canela también es otro alimento que sirve para ahuyentar la mala vibra, entre otros.