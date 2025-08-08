Suscríbete
Salud y nutrición

Esta es la forma en la que puedes usar eucalipto para calmar la tos

¿Tienes una tos seca o con flema que no te deja en paz? El eucalipto puede ser tu aliado natural para aliviarla.

August 07, 2025
Scrubwoman washes a plate in the kitchen using eco-friendly brushes. Young woman washing dishes with wooden brush with natural bristles at modern white kitchen scandinavian style. Plastic free washing up in kitchen sink. Zero waste and eco friendly home concept.

Anastasiia Krivenok/Getty Images

Durante años, las hojas del eucalipto han sido usadas en medicina tradicional para combatir resfriados, faringitis, bronquitis o asma. Su acción más destacada proviene del compuesto eucaliptol, una molécula expectorante, antiinflamatoria y antimicrobiana que ayuda a aflojar la mucosidad y facilitar la respiración.

Infusión de eucalipto con miel

Una taza de té de eucalipto es una forma increíble de aprovechar sus beneficios. Hierve agua y añade hojas frescas o secas; deja infusionar durante 10 min y cuélalo. Puedes agregar miel para suavizar el sabor y aprovechar su efecto calmante extra. Esta infusión ayuda a relajar la garganta irritada y facilitar la expulsión de flemas. Además, ofrece un aroma relajante con propiedades antioxidantes.

Vapor de eucalipto

Refat Mamutov / 500px/Getty Images/500px

Si te sientes congestionada o hay una tos que no se va, las inhalaciones con eucalipto son una opción efectiva. Para prepararlo, hierve agua y agrega unas hojas o unas gotas de aceite. Después coloca una toalla sobre tu cabeza e inhala el vapor por 5 a 10 minutos, manteniendo la boca cerrada para limpiar las vías nasales y aliviar la tos.

Este método funciona porque el vapor ayuda a diluir las mucosidades, destapar las vías respiratorias y reducir la inflamación, lo que puede disminuir la frecuencia y severidad de la tos.

Y… ¿sí funcionan los productos de eucalipto?

Existen jarabes, ungüentos o pastillas que contienen eucaliptol. Una revisión de ensayos clínicos con casi 1 900 personas confirmó que estos productos mejoran los síntomas de la tos con un riesgo acumulado 1.45 veces mayor de resolución frente al placebo, y reducen la frecuencia de tos significativamente (media de 0.44 según escala de referencia).

Aunque su efecto clínico no es espectacular, se considera seguro y útil como alternativa natural en cuadros de resfriado o bronquitis leve, siempre que se use con precaución.

Anna Blazhuk/Getty Images

Como en todo, los excesos no son recomendables, por eso:

  • No ingestiones aceite de eucalipto sin supervisión médica, ya que puede ser tóxico incluso en pequeñas dosis.
  • Si lo usas en la piel (como en ungüentos o comprimidos), recuerda siempre diluirlo en un aceite (aloe, coco, almendra) para evitar irritaciones.
  • No se recomienda para niños menores de 6 años, embarazadas, personas con asma grave o alergias, sin consultar antes al médico.
