La sorprendente razón por la que comer más fibra durante el día mejora tu descanso

Cuando pensamos en dormir mejor, lo primero que viene a nuestra mente son las rutinas de noche: apagar pantallas, tomar una infusión o ajustar la iluminación del cuarto. Pero quizá uno de los factores más poderosos para lograr un sueño profundo y reparador se encuentra en algo mucho más cotidiano: la fibra que comemos durante el día.

¿Qué es exactamente la fibra?

La fibra es un tipo de carbohidrato que el cuerpo no puede digerir. Está presente en frutas, verduras, granos enteros, legumbres, semillas y frutos secos. Aunque no aporta calorías ni energía como otros nutrientes, sí cumple funciones vitales en el organismo.

Se divide principalmente en dos tipos:

- Fibra soluble, que absorbe agua y forma una especie de gel que ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre y el colesterol.

- Fibra insoluble, que aporta volumen y facilita el tránsito intestinal.

Ambas trabajan en conjunto para mantener el sistema digestivo en equilibrio y apoyar otros procesos clave para la salud.

Más beneficios de la fibra que quizá pasaste por alto

Consumir suficiente fibra no solo te ayuda a ir mejor al baño (aunque también hay evidencia de que estos alimentos son mucho mejores que solo comer fibra). También contribuye a:



Regular la glucosa, evitando picos que afectan tus niveles de energía.

Promover una microbiota intestinal más saludable, la cual influye en tu sistema inmune, tu estado de ánimo y hasta en la calidad del sueño.

Dar mayor saciedad, ayudándote a controlar antojos y mantener un peso saludable.

Reducir riesgos de enfermedades cardiovasculares, gracias a su capacidad para disminuir el colesterol LDL.

Y como si fuera poco, la fibra también parece tener un efecto casi inmediato en cómo duermes.

La conexión entre la fibra y un sueño de mejor calidad

Un estudio reciente reveló un dato sorprendente: las personas que consumieron alrededor de la cantidad recomendada de frutas y verduras, equivalente a unas cinco tazas al día, experimentaron hasta un 16% de mejora en la calidad del sueño, en comparación con quienes no alcanzaron estos niveles.

Lo más interesante es que este beneficio no se reflejó días después, sino la misma noche en que comieron más fibra durante el día. Es decir, tus decisiones alimenticias de hoy pueden impactar directamente cómo duermes esta noche.

Lo que debes tomar en cuenta

Como en toda investigación, hay matices importantes: el estudio fue pequeño, ya que solo siguió a 34 participantes. Esto significa que aunque los resultados son prometedores, aún se necesitan estudios más amplios.

La precisión de los dispositivos de seguimiento de sueño puede variar. No siempre ofrecen datos tan exactos como los estudios realizados en laboratorios especializados.

Aun así, la tendencia es clara: una dieta rica en fibra puede ser una herramienta sencilla, accesible y efectiva para mejorar tu descanso.

Cómo añadir más fibra hoy mismo

No tienes que cambiar tu dieta por completo. Pequeños ajustes pueden marcar la diferencia:



Añade frutas frescas o una porción de verduras extra a tus comidas.

a tus comidas. Prefiere cereales integrales en lugar de refinados.

en lugar de refinados. Incluye legumbres varias veces a la semana.

Usa semillas como chía o linaza en yogur, smoothies o ensaladas.

Opta por snacks ricos en fibra, como frutos secos o palitos de verduras.

Dormir bien no se trata solo de lo que haces antes de acostarte, sino de lo que haces durante todo el día. Y la fibra podría ser la clave para lograr el descanso profundo que tanto buscas.

