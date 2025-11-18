Suscríbete
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 18 y 19 de noviembre de 2025

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Noviembre 18, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Martes_y_miercoles_de_ofertas_18y19noviembre25.jpg

Estas son la ofertas del martes y miércoles en los supermercados hoy 18 y 19 de noviembre 2025

Cocina Fácil

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Plátano Chiapas: De $41.00 a $14.50 el kilo
  • Manzana Roja Mediana: De $32.50 a $16.50 el kilo
  • Pera Bosc: De $74.50 a $39.50 el kilo
  • Naranja: De $49.50 a $24.50 el kilo
  • Limón sin Semilla: De $46.50 a $14.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

chile poblano

También te podría interesar: Recetas con poblano

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Chile Poblano: De $55.90 a $49.80 el kilo
  • Lechuga Romana: De $22.90 a $19.80 la pieza
  • Melón Chino: De $30.50 a $23.80 el kilo
  • Sandía con Semilla: De $17.90 a $15.80 el kilo
  • Chile Jalapeño Cuaresmeño: De $29.90 a $26.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

20 recetas con champiñones fáciles.

También te podría interesar: Las mejores recetas con champiñones para tu semana

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $39.90 a $12.90 el kilo
  • Champiñones: De $108.00 a $99.00 el kilo
  • Limón Agrio: De $34.90 a $19.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Jitomate Saladet: De $39.90 a $15.00 el kilo
  • Aguacate Hass: De $39.90 a $29.90 el kilo
  • Cilantro: De $14.90 a $10.00 la pieza
  • Pera de Anjou: De $62.00 a $30.00 el kilo
  • Piña Miel: De $35.50 a $20.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 18 y mañana miércoles 19 de noviembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

Frutas y verduras
Tips de Cocina
Frutas y verduras que es mejor conservar envueltas en el refrigerador
Junio 21, 2022
 · 
Josselin Melara
pesticidas.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar los pesticidas de forma efectiva de las frutas y verduras
Los pesticidas que se usan en los cultivos de frutas y verduras son muy peligrosos para la salud. Te decimos cómo eliminar sus restos por completo.
Febrero 03, 2023
 · 
Josselin Melara
frutas y verduras para bajar de peso
Salud y nutrición
Las mejores frutas y verduras para bajar de peso que debes conocer
Julio 20, 2022
 · 
Cocina Fácil

