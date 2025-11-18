Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 18 y 19 de noviembre de 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

Plátano Chiapas: De $41.00 a $14.50 el kilo

Manzana Roja Mediana: De $32.50 a $16.50 el kilo

Pera Bosc: De $74.50 a $39.50 el kilo

Naranja: De $49.50 a $24.50 el kilo

Limón sin Semilla: De $46.50 a $14.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

También te podría interesar: Recetas con poblano

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

Chile Poblano: De $55.90 a $49.80 el kilo

Lechuga Romana: De $22.90 a $19.80 la pieza

Melón Chino: De $30.50 a $23.80 el kilo

Sandía con Semilla: De $17.90 a $15.80 el kilo

Chile Jalapeño Cuaresmeño: De $29.90 a $26.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

También te podría interesar: Las mejores recetas con champiñones para tu semana

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo

Jitomate Saladet: De $39.90 a $12.90 el kilo

Champiñones: De $108.00 a $99.00 el kilo

Limón Agrio: De $34.90 a $19.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

Jitomate Saladet: De $39.90 a $15.00 el kilo

Aguacate Hass: De $39.90 a $29.90 el kilo

Cilantro: De $14.90 a $10.00 la pieza

Pera de Anjou: De $62.00 a $30.00 el kilo

Piña Miel: De $35.50 a $20.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 18 y mañana miércoles 19 de noviembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.