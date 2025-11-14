Suscríbete
Cómo usar vinagre para suavizar las líneas de expresión

Otro de los múltiples usos y beneficios de este gran aliado que siempre tenemos en la cocina.

November 13, 2025 • 
Eloísa Carmona
cómo usar vinagre de manzana en la cara.jpg

Canva

El vinagre de manzana se ha convertido en uno de los ingredientes naturales más populares dentro del cuidado de la piel. Y no es para menos: contiene ácidos suaves que ayudan a equilibrar el pH cutáneo, tiene propiedades antibacterianas, puede mejorar la textura de la piel y aporta un ligero efecto exfoliante que deja el rostro más luminoso. Además, su contenido de antioxidantes lo convierte en un aliado interesante para combatir la apariencia del envejecimiento prematuro.

Entre sus usos más conocidos, existe un truco casero que muchas personas emplean para suavizar la apariencia de líneas finas del rostro. La clave está en utilizar el vinagre de manzana de forma muy diluida, para que sea seguro y amable con la piel.

¿Sabías que también puedes usar vinagre de manzana para las várices? Lee cómo hacerlo aquí.

La recomendación general es mezclar una porción de vinagre de manzana con tres o cuatro porciones de agua, de esta manera obtendrás una mezcla ligera y tolerable. Después, usa un algodón, empápalo con la mezcla y haz una prueba sobre una pequeña parte de tu rostro.

vinagre de manzana para las arrugas.jpg

Canva

Si no tienes una reacción, aplica sobre la zona que quieras tratar con pequeños toques, sin frotar. Deja reposar en la piel únicamente un par de minutos y luego enjuaga con agua tibia para retirar cualquier residuo.

Este truco puede utilizarse entre dos y tres veces por semana, según la sensibilidad de la piel. Es mejor aplicarlo por la noche, ya que el vinagre puede aumentar la fotosensibilidad y conviene evitar exponer la piel al sol justo después. Además, siempre es recomendable finalizar con una crema hidratante suave para equilibrar la piel.

Eso sí: es importante aclarar que el vinagre de manzana no es un producto milagroso. No borra arrugas ni sustituye tratamientos dermatológicos. Lo que sí puede hacer es ayudar a mejorar la textura de la piel, aportar luminosidad y suavizar la apariencia de líneas finas cuando se incorpora como parte de una rutina constante y equilibrada.

Si decides probarlo, recuerda siempre observar cómo reacciona tu piel y suspender su uso ante cualquier irritación. Una rutina de cuidado consciente siempre es la mejor herramienta.

Así puedes ahuyentar mosquitos usando vinagre de manzana

vinagre de manzana vinagre madre de manzana beneficios del vinagre de manzana
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
