Estos son los 5 beneficios clave de tomar agua con limón

Tomar agua con limón se ha convertido en un remedio natural muy popular al cual se le atribuyen diversos beneficios que van desde el depurar tu sistema hasta perder peso, pero, ¿cuáles son realmente sus propiedades? Aquí te lo revelamos.

Beneficios del agua con limón

De acuerdo con los expertos de la Cleveland Clinic, el ácido de los limones puede ser especialmente útil para complementar los niveles de ácido del estómago, que tienden a disminuir a medida que envejecemos. Estos ayudan a descomponer los alimentos y a mejorar el proceso de digestión.

Por otro lado, también señalan que añadir medio limón al agua y agregará solo 6 calorías a tu dieta pero obtendrás más de una sexta parte de tu vitamina C diaria , la cual es necesaria para protegernos del daño celular y reparar lesiones.

Considera que aunque el agua con limón no sustituye la ingesta de agua pura, puede ayudar a aumentar tu consumo diario de líquidos, especialmente si te resulta más atractiva que el agua sola. Una buena hidratación es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo.

Además, el consumo regular de agua con limón podría ayudar a prevenir la formación de cálculos renales al aumentar la concentración de citrato en la orina, una sustancia que se une al calcio y evita su cristalización.

Finalmente pero no menos importante, el aroma y sabor del limón pueden ayudar a refrescar el aliento y eliminar la halitosis.

Cómo se prepara el agua con limón

Prepara el agua con limón usando agua tibia o a temperatura ambiente. No uses agua caliente, ya que puede destruir la vitamina C.

Exprime el jugo de medio limón en un vaso de agua. Puedes ajustar la cantidad de limón a tu gusto.

Agrega un poco de miel o stevia si deseas endulzar.

Bebe agua con limón a lo largo del día, especialmente en ayunas o antes de las comidas.

Evita beber agua con limón en exceso, ya que la acidez del limón puede dañar el esmalte dental.