Tendencias

Costos de la Flor de Nochebuena en 2025 y dónde conseguirlas a buen precio

Desde los precios del supermercado, hasta los de la Central de Abastos o del mercado de Xochimilco.

Noviembre 26, 2025 • 
Eloísa Carmona
donde comprar flor de nochebuena baratas en CDMX.jpg

La época navideña trae consigo la tradición de decorar con nochebuenas y este 2025, los precios muestran una variabilidad interesante dependiendo de dónde y cómo las compres. Aquí te compartimos algunos datos recientes con precios en supermercados y mercados de la Ciudad de México, como Xochimilco, además de información de dónde habrá venta directa de productores.

¿Cuánto cuestan las plantas de nochebuenas este año?

De acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), este año se produjeron alrededor de 1.8 millones de nochebuenas, una cifra que mantiene a la CDMX como uno de los principales centros florícolas del país.

Con precios desde 25 pesos hasta 300 pesos por planta, dependiendo del tamaño. En supermercados puedes encontrar macetas con costos que van desde los 99 pesos en Walmart, por ejemplo, pero en la Comercial Mexicana hay macetas de 6 pulgadas por 131 pesos, y de 7 pulgadas por 162 pesos.

mejores precios de nochebuenas 2025.jpg

Pero si vas al paraíso de las plantas, es decir, a Xochimilco, las plantas de nochebuena tienen precios mucho más bajos. En Xochimilco encontrarás plantas medianas entre los 60 hasta los 80 pesos y las mini entre 25 y 30 pesos, y las más grandes, a partir de los 80 pesos.

En la Central de Abastos también puedes encontrar macetas de 6 pulgadas en 70 pesos, y de 8 pulgadas en 200 pesos. Pero si buscas economizar sin ir muy lejos, habrán ventas de productores en espacios abiertos como el Bosque de Chapultepec (Puerta de los Leones), los días 6, 7, 13 y 14 de diciembre, o la Verbena Navideña en el Zócalo, del 20 de diciembre al 4 de enero.

Dónde encontrarlas a buenos precios en CDMX

Si buscas economizar, o simplemente quieres buena variedad, los siguientes lugares en la ciudad no sólo tienen tradición en venta de nochebuenas, sino que también buenos precios, de acuerdo con la Sedema:

  • Mercado de Flores Madreselva: lunes a domingo, de 8:00 a 19:00 h.
  • Palacio de la Flor (Cuemanco): martes a domingo, de 9:00 a 17:00 h.
  • Mercado de Flores Cuemanco: lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 h.
  • Acuexcomatl Cuemanco: lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 h.
  • Campo 7: lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 h.
  • Cuemanquito: lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 h.

Qué tener en cuenta al comprarlas:

  1. Tamaño y maceta: las más baratas suelen ser pequeñas. Si buscas una planta grande o un arreglo vistoso, el costo aumenta bastante.
  2. Momento de compra: mientras más cerca de Navidad, suelen agotarse las más económicas. Conviene ir con anticipación.
  3. Calidad: comprar directo de productores (como en Xochimilco) puede garantizar plantas vivas, saludables, más que lotes con plantas ya viejas o en mal estado.
  4. Variedad: además del clásico rojo, en mercados como Xochimilco o Jamaica puedes encontrar nochebuenas blancas, rosadas, marmoleadas, etcétera. ￼

Este 2025, si compras en supermercados, pagarás por conveniencia, pero gastarás más. Si en cambio te das una vuelta por mercados o viveros en Xochimilco u otras zonas populares de CDMX, puedes conseguir nochebuenas a precios razonables, apoyar a los productores locales y encontrar variedad.

Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
