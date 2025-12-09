Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 9 y 10 de diciembre de 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:



Mandarina: De $59.90 a $49.90 el kilo

Col Blanca: De $32.00 a $14.50 el kilo

Limón sin Semilla: De $46.50 a $19.50 el kilo

Chayote sin Espinas: De $17.50 a $16.50 el kilo

Pimiento Verde: De $72.50 a $49.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Ensalada de manzana Cocina fácil

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Manzana Red Delicious: De $44.50 a $34.80 el kilo

Jitomate Saladet: De $27.90 a $14.80 el kilo

Brócoli: De $53.90 a $49.80 el kilo

Guayaba: De $52.50 a $39.80 el kilo

Piña Gota Miel: De $30.90 a $16.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

Tejocote: De $52.00 a $39.90 el kilo

Papa Blanca: De $31.90 a $19.90 el kilo

Pera de Anjou: De $64.00 a $34.90 el kilo

Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo

Mora Azul: De $64.00 a $39.90 los 170 g

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

Jitomate Saladet: De $39.90 a $20.00 el kilo

Pera de Anjou: De $62.00 a $44.50 el kilo

Manzana Red Delicious: De $45.90 a $39.50 el kilo

Aguacate Hass: De $65.50 a $57.00 el kilo

Melón Chino: De $34.90 a $29.50 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 9 y mañana miércoles 10 de diciembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.