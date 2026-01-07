Suscríbete
Salud y nutrición

8 alimentos que debes evitar si quieres ganar masa muscular

La dieta es primordial para ganar masa muscular, por lo que saber qué evitar te ayudará con tu meta.

Enero 07, 2026 • 
Eloísa Carmona
masa muscular alimentos a evitar.jpg

Ganar masa muscular no depende únicamente de levantar pesas o consumir más proteína. La alimentación juega un papel clave en el crecimiento muscular, la recuperación y el rendimiento físico. Algunos alimentos, aunque comunes en la dieta diaria, pueden dificultar el aumento de masa muscular, favorecer la inflamación o provocar un aumento de grasa corporal.

A continuación, te explicamos qué alimentos debes evitar si quieres ganar músculo y por qué es importante limitarlos.

1. Alimentos ultraprocesados y comida rápida

Los ultraprocesados como hamburguesas, pizzas industriales, frituras, embutidos y snacks empaquetados contienen grasas trans, sodio y aditivos que promueven la inflamación y afectan la sensibilidad a la insulina. Esto puede interferir con la correcta absorción de nutrientes y reducir la síntesis de proteína muscular.

Por qué evitarlos:

  • Aportan calorías vacías
  • Dificultan la recuperación muscular
  • Favorecen el aumento de grasa corporal

2. Azúcares refinados y bebidas azucaradas

Refrescos, jugos industrializados, postres, dulces y bebidas energéticas elevan rápidamente los niveles de glucosa en sangre. Estos picos de azúcar generan caídas de energía que afectan el entrenamiento y favorecen el almacenamiento de grasa en lugar de músculo.

Una alternativa saludable son los carbohidratos complejos, como avena, arroz integral, papa, quinoa y frutas enteras.

3. Alcohol y bebidas alcohólicas

El consumo frecuente de alcohol reduce la síntesis de proteína muscular, afecta la hidratación y deteriora la calidad del sueño, un factor esencial para el crecimiento muscular. Además, puede disminuir la testosterona y aumentar el cortisol, hormona relacionada con el estrés.

Dato clave: incluso cantidades moderadas de alcohol pueden retrasar la recuperación muscular.

También puedes leer Los mejores alimentos para ganar masa muscular

4. Alimentos bajos en proteína y alto índice glucémico

Pan blanco, galletas, cereales refinados y productos de repostería carecen de proteína suficiente para estimular el crecimiento muscular. Consumirlos de forma habitual desplaza alimentos ricos en aminoácidos esenciales.

Como recomendación, incluye una fuente de proteína de calidad para favorecer la hipertrofia muscular en cada comida.

5. Grasas trans y aceites refinados

Las grasas trans presentes en margarinas, bollería industrial y frituras comerciales provocan inflamación crónica y afectan la salud metabólica. Esto puede ralentizar la recuperación muscular y aumentar el riesgo de lesiones.

Entre las mejores opciones se encuentran el aceite de oliva extra virgen, el de aguacate, los frutos secos y las semillas.

6. Exceso de productos “light” o sin grasa

Muchos alimentos light contienen azúcares añadidos, edulcorantes y sodio para compensar la falta de grasa. Además, las grasas saludables son necesarias para la producción hormonal, incluida la testosterona, fundamental para ganar masa muscular.

7. Exceso de fibra antes de entrenar

Aunque la fibra es indispensable para la salud digestiva, consumir grandes cantidades justo antes del entrenamiento puede causar inflamación abdominal, gases o malestar gastrointestinal, afectando el rendimiento físico.

Tip: reserva alimentos muy fibrosos para comidas alejadas del entrenamiento.

8. Suplementos milagro y productos sin respaldo científico

Suplementos que prometen crecimiento muscular rápido o resultados inmediatos suelen carecer de evidencia científica. En muchos casos, sustituyen comidas completas que sí aportan nutrientes esenciales.

Prioriza los alimentos reales antes que suplementos innecesarios.

Qué evitar para ganar masa muscular de forma saludable

Para ganar masa muscular de manera efectiva, no basta con comer más, sino con elegir mejor los alimentos. Evitar ultraprocesados, azúcares refinados, alcohol y grasas de mala calidad permite optimizar la recuperación, el rendimiento y la síntesis muscular.

Una dieta basada en alimentos reales, proteínas de calidad, carbohidratos complejos y grasas saludables, combinada con entrenamiento y descanso adecuados, es la clave para lograr resultados sostenibles.

proteína masa muscular nutrición
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

hidratacion forzada.jpg
Salud y nutrición
Hidratación forzada: 3 señales que podrían indicar que te estás sobredhidratando
Enero 05, 2026
 · 
Eloísa Carmona
propositos realistas 2026.jpg
Salud y nutrición
7 propósitos realistas de nutrición para el 2026
Diciembre 31, 2025
 · 
Eloísa Carmona
como tomar café sin ansiedad suplementos.jpg
Salud y nutrición
¿Cómo tomar café sin sentir ansiedad?
Diciembre 25, 2025
 · 
Eloísa Carmona
dieta portafolio para bajar el colesterol.jpg
Salud y nutrición
La dieta poco conocida pero muy efectiva para bajar el colesterol
Diciembre 19, 2025
 · 
Eloísa Carmona
alimentos a evitar si tienes artritis.jpg
Salud y nutrición
Qué alimentos y bebidas debes evitar si tienes artritis
Diciembre 18, 2025
 · 
Eloísa Carmona
mejor dieta para envejecer bien.jpg
Salud y nutrición
La dieta ideal para envejecer mejor si eres mujer
Diciembre 17, 2025
 · 
Eloísa Carmona
berro sobre la sopa mejor vegetal.jpg
Salud y nutrición
Este es el mejor vegetal que puedes comer para perder peso
Diciembre 16, 2025
 · 
Eloísa Carmona
alimentos ricos en calcio.jpg
Salud y nutrición
8 alimentos ricos en calcio además de la leche
Diciembre 15, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas en el súper este 6 y 7 de enero de 2026 en frutas y verduras
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 6 y 7 de enero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Enero 06, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
roscas diferentes 2026.jpg
Tendencias
10 roscas de reyes diferentes: rellenas y temáticas
Con panes distintos, rellenas, o mucho más excéntricas, con temáticas como las Guerreras K-pop, Capibaras o la serie Stranger Things.
Enero 02, 2026
 · 
Eloísa Carmona
ensaladas elegantes.jpg
Recetarios
15 ensaladas elegantes para ocasiones especiales
Frescas, crujientes, templadas o con frutas, aquí te damos ideas para acompañar tu plato principal.
Diciembre 30, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles 30 y 31 de diciembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 30 y 31 de diciembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Diciembre 30, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
rituales con comida para manifestar en ano nuevo.jpg
Tendencias
Comer con intención en Nochevieja: rituales con comida para recibir el Año Nuevo
Más allá de las 12 uvas, aquí hay tres formas diferentes de atraer la abundancia en una noche tan especial como la del 31 de diciembre.
Diciembre 29, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas sin esfuerzo.jpg
Recetarios
3 recetas simples para cuando no tienes ganas de cocinar (pero sí de comer rico)
Sin recetas largas ni ensuciar mil trastes.
Diciembre 26, 2025
 · 
Eloísa Carmona