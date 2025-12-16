Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 16 y 17 de diciembre de 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:
También te podría interesar leer: Receta de jugo de toronja y piña y ¿para qué sirve?
Chedraui – Martimiércoles
En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:
- Papaya Maradol: De $42.50 a $24.50 el kilo
- Tomate Saladet: De $23.90 a $12.50 el kilo
- Berenjena: De $34.90 a $29.50 el kilo
- Col Blanca: De $26.50 a $14.20 el kilo
- Toronja: De $32.90 a $19.50 el kilo
Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.
También te podría interesar leer: Recetas con uvas que debes preparar esta temporada
Soriana – Martes y Miércoles del Campo
Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:
- Naranja: De $25.50 a $16.80 el kilo
- Papa Blanca: De $27.50 a $19.80 el kilo
- Aguacate: De $49.90 a $29.80 el kilo
- Sandía con Semilla: De $17.50 a $16.80 el kilo
- Uva Roja Globo: De $104.50 a $74.80 el kilo
Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.
También te podría interesar leer: Recetas deliciosas con fresas
Walmart – Martes de Frescura
Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:
- Fresas: De $95.00 a $49.90 los 454 g
- Manzana Granny Smith: De $59.00 a $34.90 el kilo
- Jitomate Bola: De $39.90 a $24.00 el kilo
- Limón Agrio: De $34.90 a $19.90 el kilo
- Tejocote: De $52.00 a $39.90 los el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.
También podría interesarte leer: Receta de papitas de cambray marinadas
Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha
Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:
- Papa Cambray: De $54.00 a $49.90 el kilo
- Chile Jalapeño: De $42.00 a $29.90 el kilo
- Melón Chino: De $33.50 a $29.50 el kilo
- Sandía Roja: De $23.00 a $16.50 el kilo
- Tejocote: De $38.90 a $35.00 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea
¿Dónde conviene más comprar?
Hoy, martes 16 y mañana miércoles 17 de diciembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.
Recetas fáciles y deliciosas para la Navidad