Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 16 y 17 de diciembre de 2025

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Diciembre 16, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en el supermercado 16 y 17 de diciembre 2025

Descubre las ofertas en frutas y verduras hoy en el súper martes 16 y miércoles 17 de diciembre 2025

Cocina Fácil

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Jugo de toronja y piña

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Papaya Maradol: De $42.50 a $24.50 el kilo
  • Tomate Saladet: De $23.90 a $12.50 el kilo
  • Berenjena: De $34.90 a $29.50 el kilo
  • Col Blanca: De $26.50 a $14.20 el kilo
  • Toronja: De $32.90 a $19.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

uvas

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Naranja: De $25.50 a $16.80 el kilo
  • Papa Blanca: De $27.50 a $19.80 el kilo
  • Aguacate: De $49.90 a $29.80 el kilo
  • Sandía con Semilla: De $17.50 a $16.80 el kilo
  • Uva Roja Globo: De $104.50 a $74.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

mermelada de fresa

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Fresas: De $95.00 a $49.90 los 454 g
  • Manzana Granny Smith: De $59.00 a $34.90 el kilo
  • Jitomate Bola: De $39.90 a $24.00 el kilo
  • Limón Agrio: De $34.90 a $19.90 el kilo
  • Tejocote: De $52.00 a $39.90 los el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

papitas-marinadas

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Papa Cambray: De $54.00 a $49.90 el kilo
  • Chile Jalapeño: De $42.00 a $29.90 el kilo
  • Melón Chino: De $33.50 a $29.50 el kilo
  • Sandía Roja: De $23.00 a $16.50 el kilo
  • Tejocote: De $38.90 a $35.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 16 y mañana miércoles 17 de diciembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

