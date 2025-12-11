Suscríbete
Tendencias

Club América: patrocinador de Host City Ciudad de México y la oferta cultural y gastronómica rumbo al Mundial

Host City Ciudad de México marca el inicio de una cuenta regresiva llena de actividades que fusionan deporte, gastronomía, cultura y entretenimiento.

Diciembre 11, 2025 • 
Cocina Fácil
host city mexico club américa.jpg

NurPhoto / Colaborador

Ciudad de México dio hoy un paso histórico rumbo al Mundial al anunciar su proyecto oficial de actividades como Host City. En este marco, se confirmó que el Club América será el primer club de futbol en fungir como patrocinador oficial de Host City Ciudad de México.

Durante la presentación se reveló un plan integral que abarcará más de 35 eventos, conciertos y experiencias únicas, diseñadas bajo tres pilares que representarán a la capital ante el mundo: Cultura, Entretenimiento y Experiencias.

El Club América, uno de los equipos más emblemáticos y con mayor afición del país, se sumará al proyecto como embajador del espíritu deportivo y como impulsor de actividades que conectarán a los aficionados locales e internacionales con la identidad futbolera de la capital.

Una oferta que va más allá del futbol: experiencias gastronómicas que celebran a la CDMX

Dentro de los pilares, uno de los ejes centrales es la gastronomía. La colaboración contempla:

  • Puntos gastronómicos destacados en la Guía de la Ciudad, seleccionados para mostrar la diversidad culinaria que caracteriza a la capital.
  • Una oferta única dentro del FIFA Fan Festival, un espacio donde los asistentes podrán disfrutar de sabores locales reinterpretados especialmente para el evento.

El corazón del Mundial: FIFA Fan Festival en el Zócalo

El Zócalo de la Ciudad de México se convertirá durante 40 días en el alma de Host City. Este escenario monumental incluirá:

  • Transmisiones en vivo de partidos de todas las sedes y todos los días, en pantallas gigantes.
  • Actividades inmersivas para aficionados de todo el mundo.
  • Presentaciones artísticas, dinámicas deportivas y experiencias gastronómicas especiales desarrolladas en coordinación con los patrocinadores, incluido el Club América.

Será un punto de encuentro multicultural, donde la pasión por el futbol se mezclará con la riqueza histórica y cultural de la capital.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026TM será mucho más que futbol: será una oportunidad única para enaltecer el nombre de nuestra querida ciudad ante el mundo entero”, expresó Michel Bauer, director general de Host City Ciudad de México.

El proyecto presentado hoy está diseñado para mostrar la mejor cara de la CDMX a visitantes nacionales e internacionales. Con más de 35 experiencias, que incluyen desfiles, exposiciones, conciertos, instalaciones inmersivas y actividades comunitarias, la capital se alista para vivir uno de los momentos más importantes de su historia contemporánea.

Con esta presentación, Host City Ciudad de México marca el inicio de una cuenta regresiva llena de actividades que fusionan deporte, gastronomía, cultura y entretenimiento, posicionando a la capital como un escenario vibrante y protagonista del Mundial.

Cocina Fácil
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

Martes y miércoles de ofertas 9 y 10 de diciembre en supermercados
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 9 y 10 de diciembre de 2025
Diciembre 09, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en el súper 2 y 3 de diciembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 2 y 3 de diciembre de 2025
Diciembre 02, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
tacos la dua costos.jpg
Tendencias
Tacos Dua Lipa en CDMX: dónde, cuándo y costos
Noviembre 27, 2025
 · 
Eloísa Carmona
donde comprar flor de nochebuena baratas en CDMX.jpg
Tendencias
Costos de la Flor de Nochebuena en 2025 y dónde conseguirlas a buen precio
Noviembre 26, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes_y_miercoles_de_ofertas25_y26nov25.jpg
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 25 y 26 de noviembre de 2025
Noviembre 25, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Cómo ser la mejor anfitriona en Navidad
Tendencias
5 razones poderosas por las que una buena ama de casa es la mejor anfitriona en Navidad
Noviembre 19, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
mundial de quesos 2025 premios mexico.jpg
Tendencias
Los 6 quesos mexicanos que triunfaron en los World Cheese Awards 2025
Noviembre 18, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes_y_miercoles_de_ofertas_18y19noviembre25.jpg
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 18 y 19 de noviembre de 2025
Noviembre 18, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Chuletas de cerdo con nuez de la India
Recetarios
22 cenas de Navidad diferentes para sorprender este año
Si quieres salir de lo tradicional este año, estos platillos originales, fáciles y llenos de sabor son perfectos para celebrar una Navidad inolvidable.
Diciembre 11, 2025
 · 
Cocina Fácil
adobos para pierna lomo o pavo.jpg
Recetarios
Adobos para tu cena navideña: 15 opciones que van de lo clásico a lo diferente
Ya sea que prepares pavo, pierna, lomo o pollo, aquí encontrarás un adobo navideño perfecto para tu cena.
Diciembre 10, 2025
 · 
Eloísa Carmona
cuanta carne al año es saludable.jpg
Salud y nutrición
Esta es la cantidad de carne que debes comer para una vida más longeva
Más alimentos vegetales, mayor esperanza de vida.
Diciembre 09, 2025
 · 
Eloísa Carmona
evitar subir de peso en perimenopausia.jpg
Salud y nutrición
3 cambios en tu dieta para evitar subir de peso en la perimenopausia
Aunque ganar peso puede ser característico de este ciclo hormonal, no es inevitable. Aquí te contamos cómo lograrlo.
Diciembre 08, 2025
 · 
Eloísa Carmona
oleato cafe con aceite de oliva para que sirve.jpg
Salud y nutrición
Aceite de oliva en tu café matutino: ¿para qué sirve y por qué es saludable?
Este pequeño gesto que puede ayudar a tu digestión (y a prevenir cálculos biliares)
Diciembre 05, 2025
 · 
Eloísa Carmona
el pan se guarda en el refrigerador.jpg
Tips de Cocina
¿El pan se guarda en el refrigerador?
¿Refrigerar, congelar o dejarlo fuera? Aquí te contamos cuál es realmente la mejor forma de conservar tu pan y por qué.
Diciembre 04, 2025
 · 
Eloísa Carmona