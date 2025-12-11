Club América: patrocinador de Host City Ciudad de México y la oferta cultural y gastronómica rumbo al Mundial

Ciudad de México dio hoy un paso histórico rumbo al Mundial al anunciar su proyecto oficial de actividades como Host City. En este marco, se confirmó que el Club América será el primer club de futbol en fungir como patrocinador oficial de Host City Ciudad de México.

Durante la presentación se reveló un plan integral que abarcará más de 35 eventos, conciertos y experiencias únicas, diseñadas bajo tres pilares que representarán a la capital ante el mundo: Cultura, Entretenimiento y Experiencias.

El Club América, uno de los equipos más emblemáticos y con mayor afición del país, se sumará al proyecto como embajador del espíritu deportivo y como impulsor de actividades que conectarán a los aficionados locales e internacionales con la identidad futbolera de la capital.

Una oferta que va más allá del futbol: experiencias gastronómicas que celebran a la CDMX

Dentro de los pilares, uno de los ejes centrales es la gastronomía. La colaboración contempla:



Puntos gastronómicos destacados en la Guía de la Ciudad, seleccionados para mostrar la diversidad culinaria que caracteriza a la capital.

seleccionados para mostrar la diversidad culinaria que caracteriza a la capital. Una oferta única dentro del FIFA Fan Festival, un espacio donde los asistentes podrán disfrutar de sabores locales reinterpretados especialmente para el evento.

El corazón del Mundial: FIFA Fan Festival en el Zócalo

El Zócalo de la Ciudad de México se convertirá durante 40 días en el alma de Host City. Este escenario monumental incluirá:



Transmisiones en vivo de partidos de todas las sedes y todos los días, en pantallas gigantes.

Actividades inmersivas para aficionados de todo el mundo.

Presentaciones artísticas, dinámicas deportivas y experiencias gastronómicas especiales desarrolladas en coordinación con los patrocinadores, incluido el Club América.

Será un punto de encuentro multicultural, donde la pasión por el futbol se mezclará con la riqueza histórica y cultural de la capital.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026TM será mucho más que futbol: será una oportunidad única para enaltecer el nombre de nuestra querida ciudad ante el mundo entero”, expresó Michel Bauer, director general de Host City Ciudad de México.

El proyecto presentado hoy está diseñado para mostrar la mejor cara de la CDMX a visitantes nacionales e internacionales. Con más de 35 experiencias, que incluyen desfiles, exposiciones, conciertos, instalaciones inmersivas y actividades comunitarias, la capital se alista para vivir uno de los momentos más importantes de su historia contemporánea.

Con esta presentación, Host City Ciudad de México marca el inicio de una cuenta regresiva llena de actividades que fusionan deporte, gastronomía, cultura y entretenimiento, posicionando a la capital como un escenario vibrante y protagonista del Mundial.

