Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 23 y 24 de diciembre de 2025

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Diciembre 23, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Martes_y_miercoles_de_ofertas_23y24diciembre25.jpg

Las ofertas en frutas y verduras para este 23 y 24 de diciembre 2025 en el súper

Cocina Fácil

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

La receta original de la ensalada de manzana para Navidad

La receta original de la ensalada de manzana para Navidad

IA

También podría interesarte: Ensaladas para Navidad

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Cereza Natural: De $175.00 a $85.00 el kilo
  • Zanahoria: De $14.50 a $9.50 el kilo
  • Champiñón: De $125.00 a $88.60 el kilo
  • Kiwi: De $96.50 a $89.00 el kilo
  • Manzana Roja: De $42.00 a $36.90 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

bacalao clásico

También podría interesarte: Cómo hacer un bacalao clásico para Navidad

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Jitomate Huaje: De $24.90 a $16.80 el kilo
  • Chile Serrano: De $74.00 a $65.80 el kilo
  • Calabaza Italiana Criolla: De $39.50 a $32.50 el kilo
  • Piña Gota Miel: De $30.50 a $21.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious: De $42.50 a $34.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

costillas con bbq de guayaba

También podría interesarte: Costillas BBQ con Guayaba

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Guayaba: De $65.00 a $39.90 el kilo
  • Pera de Anjou: De $64.00 a $34.90 el kilo
  • Jitomate Bola: De $39.90 a $24.00 el kilo
  • Papa Blanca: De $34.90 a $32.90 el kilo
  • Tejocote: De $52.00 a $39.90 los el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

recalentado cena de navidad y año nuevo consejos

También podría interesarte: Las mejores recetas con el recalentado de Navidad

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Zanahoria: De $26.90 a $14.90 el kilo
  • Papa Blanca: De $35.00 a $29.50 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $39.90 a $23.00 el kilo
  • Piña Miel: De $35.50 a $29.50 el kilo
  • Aguacate Hass: De $39.90 a $32.50 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 23 y mañana miércoles 24 de diciembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
