Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 23 y 24 de diciembre de 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

La receta original de la ensalada de manzana para Navidad IA

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:



Cereza Natural: De $175.00 a $85.00 el kilo

Zanahoria: De $14.50 a $9.50 el kilo

Champiñón: De $125.00 a $88.60 el kilo

Kiwi: De $96.50 a $89.00 el kilo

Manzana Roja: De $42.00 a $36.90 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Jitomate Huaje: De $24.90 a $16.80 el kilo

Chile Serrano: De $74.00 a $65.80 el kilo

Calabaza Italiana Criolla: De $39.50 a $32.50 el kilo

Piña Gota Miel: De $30.50 a $21.80 el kilo

Manzana Red Delicious: De $42.50 a $34.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Guayaba: De $65.00 a $39.90 el kilo

Pera de Anjou: De $64.00 a $34.90 el kilo

Jitomate Bola: De $39.90 a $24.00 el kilo

Papa Blanca: De $34.90 a $32.90 el kilo

Tejocote: De $52.00 a $39.90 los el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

Zanahoria: De $26.90 a $14.90 el kilo

Papa Blanca: De $35.00 a $29.50 el kilo

Jitomate Saladet: De $39.90 a $23.00 el kilo

Piña Miel: De $35.50 a $29.50 el kilo

Aguacate Hass: De $39.90 a $32.50 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 23 y mañana miércoles 24 de diciembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.