Dónde conseguir tamales de Labubus y Ternurines en la Ciudad de México

A inicios de este 2025 ya vivimos una invasión de los Ternurines en las roscas de reyes. Ahora vienen a irrumpir en la Candelaria y no están solos, los Labubus los acompañan. ¿La parte más divertida y deliciosa? Han llegado en forma de tamal.

No es ninguna sorpresa que los mexicanos nos adaptamos a todo y no se diga los chilangos. Cuando se trata del paladar y nuestras tradiciones, no hay mejor momento para innovar. Con el Día de la Candelaria a la vuelta de la esquina, los tamales para el 2 de febrero han cambiado sus tradicionales recetas y han tomado el rostro de Labubus y Ternurines, las figuras más populares del momento.

Puedes encontrar estos inusuales y adorables tamales en:

HIMARQT

Ubicación: Dresde 3, Colonia Juárez, Ciudad de México

Horario: De lunes a domingo de 10 am a 7 pm

Precio: 70 pesos

Por muy innovadores que sean estos personajes, no distan mucho de lo que se asocia tradicionalmente con la fecha. Mientras que generaciones anteriores se encargaban de vestir a los niños, hoy se encargan de personalizar los atuendos de sus Ternurines y sus Labubus. Con una diferencia abismal en su origen, lo cierto es que en ambos casos, estas figuras terminan siendo parte de la familia que las cuida.