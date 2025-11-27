Suscríbete
Tacos Dua Lipa en CDMX: dónde, cuándo y costos

El menú especial de Dua Lipa estará disponible la primera semana de diciembre

Noviembre 27, 2025 • 
Eloísa Carmona
tacos la dua costos.jpg

Mike Coppola

La visita de Dua Lipa a la Ciudad de México por su Radical Optimism Tour no solo nos tiene con la expectativa de saber qué cover mexicano hará y a qué artista invitará, ahora también estamos deseosos de conocer a qué saben sus tacos, pues además de presentarse en el Estadio GNP Seguros los días 1, 2 y 5 de diciembre de 2025, la cantante tendrá una activación gastronómica para los fans mexicanos.

Tacos La Dua: la activación especial de Warner Music México

Para celebrar la llegada de la artista al país, Warner Music México anunció una activación especial: Tacos La Dua, un paquete inspirado en Dua Lipa que mezcla gastronomía mexicana con elementos musicales del universo de la cantante.

  • Ubicación: Avenida Michoacán 93, colonia Condesa, en la taquería Los Caramelos
  • Fechas: del 1 al 5 de diciembre de 2025.
  • Horario: de 12:00 p.m. a 12:00 a.m.

Los Caramelos: el espacio donde sucede La Dua

La sede elegida para albergar esta activación es Los Caramelos, una taquería y bar que se ha ganado un lugar en la Condesa por su ambiente relajado y su cocina de autor.

Detrás del concepto está el chef Bernardo Bukantz, un cocinero con trayectoria destacada, pues trabajó durante cinco años en Biko, uno de los restaurantes más influyentes de México. También dirige Salón Ríos, referente de cocina mexicana contemporánea y participó en la segunda temporada de Top Chef México, donde consolidó su presencia en la escena gastronómica.

Los Caramelos no solo es una taquería: es también un bar con coctelería propia, cerveza, una rocola siempre encendida y un ambiente que celebra la convivencia, el antojo y la tradición chilanga. Su estilo urbano, cálido y despreocupado es el escenario ideal para un concepto pop-up como La Dua.

tacos la dua donde estan.jpg

Eloísa Duecker

Menú y precio de La Dua

El paquete especial tendrá un costo de 249 pesos e incluirá los siguientes alimentos inspirados en canciones de Dua Lipa:

  • Taco Radical Optimism: caramelo con queso
  • Taco Houdini: chicharrón
  • Taco María: arrachera
  • Consomé Illusion

Además, quienes adquieran el menú podrán elegir una bebida entre agua de pepino, una caguamita o una mini margarita (solo para mayores de edad).

Una experiencia pensada para los fans

La Dua es una experiencia diseñada para acompañar uno de los conciertos más esperados del año en la Ciudad de México. Su concepto efímero combina música, cultura pop y gastronomía para ofrecer un punto de encuentro ideal para quienes deseen vivir al máximo los días del tour de Dua Lipa.

tacos celebridades taquerías Section 2 Dua Lipa
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
