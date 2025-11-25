Suscríbete
Tips de Cocina

Pavo con toque mexicano: las mejores recetas

Con los ingredientes correctos y las guarniciones adecuadas, puedes tener una cena con toque mexicano.

Noviembre 25, 2025 
Eloísa Carmona
recetas de pavo con toque mexicano.jpg

El pavo es el protagonista indiscutible del Día de Acción de Gracias, pero eso no significa que tenga que prepararse siempre igual. En México, donde la cocina brilla por su creatividad y sabor, cada vez es más común darle un giro nacional a esta receta tradicional. Desde adobos que perfuman la carne hasta guarniciones y salsas con alma mexicana, aquí te comparto las mejores ideas para llevar tu Thanksgiving a un nivel completamente distinto.

1. Adobos y marinados con sabor totalmente mexicano

Si quieres un pavo jugoso y lleno de personalidad, comienza con un adobo muy mexicano:

Achiote con cítricos

Una combinación inspirada en la cochinita pibil. Mezcla pasta de achiote con jugo de naranja agria (o naranja con limón), ajo y especias. El resultado es un pavo de color vibrante, aroma profundo y carne tierna.

Guajillo con especias

Perfecto para quienes aman los sabores tradicionales del centro del país. Hidrata chiles guajillo, licúalos con ajo, cebolla, comino y un toque de vinagre. Este adobo deja la piel dorada y ligeramente picante, sin ser demasiado intenso.

Si no eres fan del pavo, prueba esta receta de Pierna enchilada para estas fechas.

Adobo de pasilla con hierbas

Para un sabor más ahumado y elegante, el chile pasilla es ideal. Mézclalo con tomate, orégano, laurel y un poco de mantequilla para barnizar el pavo mientras se hornea.

Rellenos mexicanos que sorprenden

Además del adobo, el relleno también puede transformarse: piensa en una mezcla de arroz con pasas y almendras, chorizo con manzana, pan de elote con nuez o incluso un picadillo ligero con canela y clavo. Todos aportan matices dulces y especiados que combinan perfecto con el pavo.

Rellenos de pavo
relleno de pavo con tocino
Relleno de pavo con tocino
Diciembre 03, 2018
 · 
Josselin Melara
Especiales
Relleno de arroz para pavo
Diciembre 28, 2018
Relleno de pavo de frutos secos
Diciembre 04, 2019
Recetarios
Rellenos de pavo saludables y vegetarianos
Diciembre 20, 2023
Relleno de pavo de calabaza de castilla
Diciembre 04, 2018
relleno de pavo de carnitas y chicharrón
Relleno de pavo de carnitas y chicharrón
Diciembre 04, 2018
 · 
Josselin Melara
relleno de pavo de verduras con crutones
Relleno de pavo de verduras con crutones
Noviembre 25, 2021
 · 
Josselin Melara
relleno de pavo tradicional
Relleno de pavo tradicional con sabor navideño
Diciembre 04, 2018
 · 
Josselin Melara
relleno para pavo Nochebuena
Relleno para pavo de carne molida Nochebuena
Diciembre 17, 2019
 · 
Josselin Melara

2. Guarniciones mexicanas que reinventan los clásicos

El pavo brilla más cuando se acompaña de guarniciones memorables. Para darle un giro mexicano a la mesa, puedes sustituir los clásicos del Thanksgiving por opciones igual de reconfortantes y más nuestras:

Esquites cremosos en lugar del corn casserole

Llevan el dulzor natural del maíz, la untuosidad de la crema y un toque de chile en polvo o epazote. Son fáciles de servir y combinan perfecto con la carne del pavo.

Espinacas con crema y chile poblano

Una alternativa mexicana a la clásica crema de espinacas. Se prepara con rajas de poblano asado, crema espesa y un toque de queso. Es reconfortante, sabrosa y muy elegante.

Camotes con piloncillo

Inspirados en los postres tradicionales, pero actuando como side dish. Se hornean lentamente con mantequilla, piloncillo y canela, logrando un sabor dulce natural que armoniza con especias del pavo.

Arroz a la mexicana o arroz verde

Como complemento extra, un buen arroz aporta color y textura. El verde, con cilantro, perejil y poblano, es especialmente festivo.

3. Salsas mexicanas que elevan cada bocado

Nada termina de unir todos los sabores como una buena salsa. Y en México, sabemos de salsas. Aquí algunas ideas para acompañar el pavo:

Salsa de chile ancho

Suave, profunda y ligeramente dulce. Se prepara con chile ancho tostado, jitomate, ajo, cebolla y un toque de vinagre. Funciona como gravy mexicano y le da un brillo espectacular al plato.

Salsa cremosa de poblano

Una alternativa suave con un toque picoso. Perfecta para quienes aman las rajas con crema, pero buscan una salsa más ligera para bañar la carne.

Salsa de arándanos con chipotle

Ideal para quienes aman la mezcla dulce-picante. Los arándanos aportan acidez y color, mientras que el chipotle le da ese ahumado irresistible. Se vuelve el acompañamiento favorito de la mesa en cuanto la prueban.

Pico de gallo con mango o granada

Fresca, colorida y perfecta para equilibrar la intensidad del pavo adobado.

El pavo de Thanksgiving no tiene por qué limitarse a sabores tradicionales. Con ingredientes mexicanos puedes crear un menú festivo que celebre lo mejor de ambas culturas. Ya sea con un adobo de chiles, guarniciones reinventadas o salsas que despierten el paladar, tu mesa tendrá un toque único que sorprenderá a todos.

Recetas de pavo para Thanksgiving

Recetas de pavo para cena de acción de gracias

receta de pavo horneado deshuesado
Receta de pavo horneado deshuesado
Diciembre 13, 2019
 · 
Josselin Melara
pavo al horno con salsa de cítricos
Pavo al horno con salsa de cítricos
Para Thanksgiving o Navidad esta receta de pavo será un éxito para los amantes de los cítricos
Noviembre 26, 2024
 · 
Josselin Melara
receta de pavo
Receta de pavo al horno sin relleno
Diciembre 13, 2019
 · 
Josselin Melara
receta de pavo ahumado al vino
Receta de pavo ahumado al vino
Diciembre 13, 2019
 · 
Josselin Melara
pavo relleno marinado con especias
Pavo relleno marinado con especias
Diciembre 13, 2019
 · 
Josselin Melara
Pavo en salsa de ar&#xE1;ndano con elote amarillo
Pavo en salsa de arándano con elote amarillo
Octubre 13, 2017
 · 
Josselin Melara

Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
