Bebidas con whisky para elevar el ánimo

El tercer lunes de enero suele conocerse como el día más gris del año, pero ¿y si lo transformamos en una oportunidad para celebrar? Este Blue Monday, Buchanan’s nos invita a cambiar el gris por verde, el color de su casa y de esos momentos que se disfrutan mejor en la cocina y alrededor de la mesa. Porque no hay mejor forma de alegrar el día que preparando algo especial y compartiéndolo con quienes siempre están ahí: esos amigos que se convierten en familia. Son las comidas que se alargan, las charlas sin reloj y las risas que nacen entre platillos y anécdotas. Al final, cualquier día puede llenarse de color cuando hay buena comida y la mesa se convierte en el corazón del hogar.
Buchanita Colada Piña
Ingredientes:
- 40 ml de Buchanan’s Piña
- 90 ml de jugo de piña
- 30 ml de crema de coco
- 15 ml de jugo de limón fresco
- Hielo frappé
- Hoja de piña para decorar
Preparación:
1. Agrega el Buchanan’s Piña, el jugo de piña, la crema de coco y el jugo de limón fresco en un shaker.
2. Llena con hielo y agita vigorosamente durante 10–15 segundos.
3. Sirve en un vaso alto con hielo frappé.
4. Decora con una hoja de piña para darle un toque final.
Buchanan’s Penicillin
Ingredientes:
- 40 ml de Buchanan’s Deluxe 12
- 20 ml de jugo de limón fresco
- 15 ml de almíbar o jarabe de miel
- 5 ml de jugo de jengibre
- Hielo
- 10 ml de whisky escocés ahumado (opcional, para float)
- Rodaja de limón o naranja para decorar
Preparación:
1. Agrega el Buchanan’s Deluxe 12, el jugo de limón, el jarabe de miel y el jugo de jengibre en una coctelera.
2. Llena con hielo y agita vigorosamente durante 10–15 segundos.
3. Sirve en un vaso Old Fashioned con hielo nuevo.
4. De manera opcional, agrega cuidadosamente el whisky escocés ahumado sobre la superficie para crear un float.
5. Decora con una rodaja de limón o naranja para darle un toque final.
Piña Fizz
Ingredientes:
- 40 ml de Buchanan’s Piña
- 120 ml de agua mineral
- Chile en polvo (para escarchar)
- Hielo
- Rebanada de piña para decorar
Preparación:
1. Escarcha un vaso tipo highball con chile en polvo.
2. Agrega abundante hielo y sirve los 40 ml de Buchanan’s Piña.
3. Rellena con el agua mineral.
4. Decora con una rebanada de piña para darle un toque final.