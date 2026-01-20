Suscríbete
Recetarios

Bebidas con whisky para elevar el ánimo

Que no te sientas mal en el Blue Monday, estas bebidas son especiales para elevar el ánimo y son muy fáciles de preparar.

Enero 19, 2026 • 
EloÍsa Duecker
Bebidas con whisky para elevar el ánimo

Drink em um Bar

Eye Photo/Getty Images

El tercer lunes de enero suele conocerse como el día más gris del año, pero ¿y si lo transformamos en una oportunidad para celebrar? Este Blue Monday, Buchanan’s nos invita a cambiar el gris por verde, el color de su casa y de esos momentos que se disfrutan mejor en la cocina y alrededor de la mesa. Porque no hay mejor forma de alegrar el día que preparando algo especial y compartiéndolo con quienes siempre están ahí: esos amigos que se convierten en familia. Son las comidas que se alargan, las charlas sin reloj y las risas que nacen entre platillos y anécdotas. Al final, cualquier día puede llenarse de color cuando hay buena comida y la mesa se convierte en el corazón del hogar.

Buchanita Colada Piña

Piña Colada con whisky Buchanans

Buchanans

Buchanita Colada Piña

Ingredientes:

  • 40 ml de Buchanan’s Piña
  • 90 ml de jugo de piña
  • 30 ml de crema de coco
  • 15 ml de jugo de limón fresco
  • Hielo frappé
  • Hoja de piña para decorar

Preparación:
1. Agrega el Buchanan’s Piña, el jugo de piña, la crema de coco y el jugo de limón fresco en un shaker.
2. Llena con hielo y agita vigorosamente durante 10–15 segundos.
3. Sirve en un vaso alto con hielo frappé.
4. Decora con una hoja de piña para darle un toque final.

Buchanan’s Penicillin

Buchanan’s Penicillin

Buchanans

Buchanan’s Penicillin

Ingredientes:

  • 40 ml de Buchanan’s Deluxe 12
  • 20 ml de jugo de limón fresco
  • 15 ml de almíbar o jarabe de miel
  • 5 ml de jugo de jengibre
  • Hielo
  • 10 ml de whisky escocés ahumado (opcional, para float)
  • Rodaja de limón o naranja para decorar

Preparación:
1. Agrega el Buchanan’s Deluxe 12, el jugo de limón, el jarabe de miel y el jugo de jengibre en una coctelera.
2. Llena con hielo y agita vigorosamente durante 10–15 segundos.
3. Sirve en un vaso Old Fashioned con hielo nuevo.
4. De manera opcional, agrega cuidadosamente el whisky escocés ahumado sobre la superficie para crear un float.
5. Decora con una rodaja de limón o naranja para darle un toque final.

Piña Fizz

Piña Fizz Buchanans

Buchanans

Piña Fizz

Ingredientes:

  • 40 ml de Buchanan’s Piña
  • 120 ml de agua mineral
  • Chile en polvo (para escarchar)
  • Hielo
  • Rebanada de piña para decorar

Preparación:
1. Escarcha un vaso tipo highball con chile en polvo.
2. Agrega abundante hielo y sirve los 40 ml de Buchanan’s Piña.
3. Rellena con el agua mineral.
4. Decora con una rebanada de piña para darle un toque final.

cóctel tómatelo ya
Cóctel “tómatelo ya”: una deliciosa opción para este verano
Junio 29, 2022
 · 
Josselin Melara
mezcalina con frutos rojos
Mezcalina de frutos rojos
Prepara un delicioso coctel con mezcal y la frescura de los frutos rojos para darle un toque dulce. Aquí te dejamos la receta:
Julio 04, 2019
 · 
Josselin Melara
Frozen de mezcal, jamaica y frambuesa
Frozen de mezcal, jamaica y frambuesa
Junio 15, 2022
 · 
Josselin Melara
Exquisito coctel Afrodita con pétalos de rosa
Exquisito coctel Afrodita con pétalos de rosa
Marzo 23, 2016
 · 
Josselin Melara
Coctel de café
Happy hour: coctel de café para una tarde con los amigos
Enero 24, 2019
 · 
Josselin Melara
Margarita de jamaica
Margarita de jamaica
Junio 17, 2022
 · 
Josselin Melara
Margarita de manzana y canela
Margarita de manzana y canela
Noviembre 11, 2022
 · 
Josselin Melara
Coctel Atardecer
Coctel Atardecer sin alcohol
Disfruta del coctel Atardecer sin alcohol que te cautivará con su refrescante sabor a frutos rojos
Noviembre 02, 2016
 · 
Josselin Melara
Blueberry mojito
Mojito blueberry
Febrero 14, 2019
 · 
Cocina Fácil
coctel de mezcal y pepino
Coctel de mezcal y pepino
Julio 04, 2019
 · 
Josselin Melara

Blue Monday bebidas con alcohol recetas con whisky whisky Section 3
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

alimentos a evitar a los 40.jpg
Salud y nutrición
7 alimentos que debes evitar para desinflamar el estómago si tienes 40 años o más
Enero 09, 2026
 · 
Eloísa Carmona
ensaladas elegantes.jpg
Recetarios
15 ensaladas elegantes para ocasiones especiales
Diciembre 30, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas sin esfuerzo.jpg
Recetarios
3 recetas simples para cuando no tienes ganas de cocinar (pero sí de comer rico)
Diciembre 26, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas sin carne para todo el mes.jpg
Recetarios
Comidas llenadoras SIN carne: 30 recetas para todo el mes
Diciembre 12, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Chuletas de cerdo con nuez de la India
Recetarios
22 cenas de Navidad diferentes para sorprender este año
Diciembre 11, 2025
 · 
Cocina Fácil
adobos para pierna lomo o pavo.jpg
Recetarios
Adobos para tu cena navideña: 15 opciones que van de lo clásico a lo diferente
Diciembre 10, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Panqué de naranja con Nutella
Recetarios
Postres con Nutella para endulzar tu Navidad
Diciembre 04, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
recetas-para-invierno.jpg
Recetarios
Todas las recetas que necesitas probar este invierno
Diciembre 03, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Jugo antiinflamatorio para el acné.jpg
Salud y nutrición
Jugo antiinflamatorio para el acné
Mejor que una rutina de skincare de 10 pasos.
Enero 19, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos para regenerar articulaciones.jpg
Salud y nutrición
Otros alimentos además del caldo de hueso que ayudan a regenerar las articulaciones
Dale un apoyo extra a las articulaciones, reduce la inflamación y fortalece el cartílago de forma natural.
Enero 16, 2026
 · 
Eloísa Carmona
quitar cochinilla algodonosa con vinagre remedio casero.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar la cochinilla algodonosa de tus plantas con vinagre
Un remedio casero, económico y efectivo para proteger tus plantas y mantenerlas libres de plagas de forma natural.
Enero 15, 2026
 · 
Eloísa Carmona
hombres y diabetes.jpg
Salud y nutrición
¿Por qué los hombres son más vulnerables a la diabetes tipo 2?
La prevención no se trata solo de hacer ejercicio, sino de entender el riesgo específico y actuar en consecuencia.
Enero 14, 2026
 · 
Cocina Fácil
te y salud osea.jpg
Salud y nutrición
La bebida caliente que tomas a diario y que podría ayudar a proteger la salud ósea de tu cadera
Un estudio reciente sugiere que el consumo de esta bebida está relacionado con la mejor salud ósea en mujeres mayores.
Enero 14, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alternativas a los lácteos.jpg
Salud y nutrición
6 alternativas saludables a los lácteos para personas con diabetes
La clave no es eliminar por completo los lácteos, sino elegir conscientemente.
Enero 13, 2026
 · 
Eloísa Carmona