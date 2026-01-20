Bebidas con whisky para elevar el ánimo

El tercer lunes de enero suele conocerse como el día más gris del año, pero ¿y si lo transformamos en una oportunidad para celebrar? Este Blue Monday, Buchanan’s nos invita a cambiar el gris por verde, el color de su casa y de esos momentos que se disfrutan mejor en la cocina y alrededor de la mesa. Porque no hay mejor forma de alegrar el día que preparando algo especial y compartiéndolo con quienes siempre están ahí: esos amigos que se convierten en familia. Son las comidas que se alargan, las charlas sin reloj y las risas que nacen entre platillos y anécdotas. Al final, cualquier día puede llenarse de color cuando hay buena comida y la mesa se convierte en el corazón del hogar.

Piña Colada con whisky Buchanans Buchanans

Buchanita Colada Piña

Ingredientes:



40 ml de Buchanan’s Piña

90 ml de jugo de piña

30 ml de crema de coco

15 ml de jugo de limón fresco

Hielo frappé

Hoja de piña para decorar

Preparación:

1. Agrega el Buchanan’s Piña, el jugo de piña, la crema de coco y el jugo de limón fresco en un shaker.

2. Llena con hielo y agita vigorosamente durante 10–15 segundos.

3. Sirve en un vaso alto con hielo frappé.

4. Decora con una hoja de piña para darle un toque final.

Buchanan’s Penicillin Buchanans

Buchanan’s Penicillin

Ingredientes:



40 ml de Buchanan’s Deluxe 12

20 ml de jugo de limón fresco

15 ml de almíbar o jarabe de miel

5 ml de jugo de jengibre

Hielo

10 ml de whisky escocés ahumado (opcional, para float)

Rodaja de limón o naranja para decorar

Preparación:

1. Agrega el Buchanan’s Deluxe 12, el jugo de limón, el jarabe de miel y el jugo de jengibre en una coctelera.

2. Llena con hielo y agita vigorosamente durante 10–15 segundos.

3. Sirve en un vaso Old Fashioned con hielo nuevo.

4. De manera opcional, agrega cuidadosamente el whisky escocés ahumado sobre la superficie para crear un float.

5. Decora con una rodaja de limón o naranja para darle un toque final.

Piña Fizz Buchanans Buchanans

Piña Fizz

Ingredientes:



40 ml de Buchanan’s Piña

120 ml de agua mineral

Chile en polvo (para escarchar)

Hielo

Rebanada de piña

Preparación:

1. Escarcha un vaso tipo highball con chile en polvo.

2. Agrega abundante hielo y sirve los 40 ml de Buchanan’s Piña.

3. Rellena con el agua mineral.

4. Decora con una rebanada de piña para darle un toque final.