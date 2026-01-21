Suscríbete
5 recetas súper fáciles que te ayudan a sobrevivir cuando te acabas de mudar

Mudarte es temporal, pero comer mal por días no debería ser parte del proceso.

Enero 21, 2026 
Eloísa Carmona
recetas practicas mudanza.jpg

Mudarte casi siempre implica lo mismo: cajas por todos lados, cocina incompleta y un presupuesto que pide auxilio. Si además todavía no tienes refrigerador (o apenas lo estás estrenando), comer bien puede parecer misión imposible… pero no lo es.

La clave está en alimentos prácticos, de larga duración y recetas que no requieran más que una estufa, microondas o incluso solo agua caliente. Aquí te dejo cinco opciones fáciles, rápidas y salvadoras, más tips de despensa básica para sobrevivir los primeros días.

1. Tostadas rápidas de atún (sin refri)

Qué necesitas

  • Lata de atún en agua o aceite
  • Tostadas horneadas o galletas saladas
  • Aceite de oliva
  • Limón, sal y pimienta

Cómo se hace

Escurre el atún, mézclalo con un chorrito de aceite de oliva, limón, sal y pimienta. Sirve sobre tostadas o galletas saladas.

Tip práctico

Puedes tener siempre a la mano:

  • Atún o sardinas en lata
  • Tostadas horneadas
  • Aceite y especias secas

Todo dura meses y no necesita refrigeración.

2. Arroz instantáneo con lo que tengas

Qué necesitas

  • Arroz instantáneo o de cocción rápida
  • Agua caliente
  • Lata de verduras, frijoles o elote
  • Salsa o soya (opcional)

Cómo se hace

Prepara el arroz según las instrucciones. Agrega las verduras o frijoles escurridos y mezcla. Un chorrito de salsa o soya lo levanta muchísimo.

Tip práctico

El arroz instantáneo, las legumbres en lata y las salsas básicas son oro puro cuando aún no tienes cocina equipada.

3. Wraps express de crema de cacahuate

Qué necesitas

  • Tortillas de harina
  • Crema de cacahuate
  • Plátano o manzana (opcional)
  • Miel o canela

Cómo se hace

Unta crema de cacahuate en la tortilla, agrega fruta si tienes, un poco de miel o canela y enrolla.

Tip práctico

La crema de cacahuate no necesita refri, aporta energía y sirve tanto para recetas dulces como saladas.

4. Pasta con aceite y ajo (la salvavidas clásica)

Qué necesitas

  • Pasta seca
  • Aceite de oliva
  • Ajo en polvo o ajo fresco
  • Sal y pimienta

Cómo se hace

Cuece la pasta, escúrrela y mézclala con aceite de oliva, ajo, sal y pimienta. Si tienes chile seco o hierbas italianas, mejor aún.

Tip práctico

La pasta seca + aceite + especias es una combinación básica que nunca falla y no requiere refrigeración.

5. Sopa instantánea “mejorada”

Qué necesitas

  • Sopa instantánea o ramen
  • Agua caliente
  • Lata de verduras o champiñones
  • Huevo (opcional, si ya tienes refri)

Cómo se hace

Prepara la sopa como indica el paquete y agrégale verduras para hacerla más completa. Si tienes estufa, puedes añadir un huevo mientras hierve.

Tip práctico

Tener sopas instantáneas no es rendirse: es sobrevivir con dignidad mientras te acomodas.

Alimentos que conviene tener siempre al inicio de una mudanza

Si estás armando tu primera despensa, apunta estos básicos:

  • Arroz, pasta y avena
  • Atún, sardinas y legumbres en lata
  • Aceite de oliva o vegetal
  • Tortillas, tostadas o pan
  • Crema de cacahuate
  • Especias básicas (sal, pimienta, ajo en polvo)
  • Salsas

Con estos ingredientes y recetas puedes resolver comidas rápidas, baratas y sin complicaciones mientras tu casa empieza a sentirse como hogar.

Cocina fácil comidas rápidas
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
