5 recetas súper fáciles que te ayudan a sobrevivir cuando te acabas de mudar

Mudarte casi siempre implica lo mismo: cajas por todos lados, cocina incompleta y un presupuesto que pide auxilio. Si además todavía no tienes refrigerador (o apenas lo estás estrenando), comer bien puede parecer misión imposible… pero no lo es.

La clave está en alimentos prácticos, de larga duración y recetas que no requieran más que una estufa, microondas o incluso solo agua caliente. Aquí te dejo cinco opciones fáciles, rápidas y salvadoras, más tips de despensa básica para sobrevivir los primeros días.

1. Tostadas rápidas de atún (sin refri)

Qué necesitas



Lata de atún en agua o aceite

Tostadas horneadas o galletas saladas

Aceite de oliva

Limón, sal y pimienta

Cómo se hace

Escurre el atún, mézclalo con un chorrito de aceite de oliva, limón, sal y pimienta. Sirve sobre tostadas o galletas saladas.

Tip práctico

Puedes tener siempre a la mano:



Atún o sardinas en lata

Tostadas horneadas

Aceite y especias secas

Todo dura meses y no necesita refrigeración.

2. Arroz instantáneo con lo que tengas

Qué necesitas



Arroz instantáneo o de cocción rápida

Agua caliente

Lata de verduras, frijoles o elote

Salsa o soya (opcional)

Cómo se hace

Prepara el arroz según las instrucciones. Agrega las verduras o frijoles escurridos y mezcla. Un chorrito de salsa o soya lo levanta muchísimo.

Tip práctico

El arroz instantáneo, las legumbres en lata y las salsas básicas son oro puro cuando aún no tienes cocina equipada.

3. Wraps express de crema de cacahuate

Qué necesitas



Tortillas de harina

Crema de cacahuate

Plátano o manzana (opcional)

Miel o canela

Cómo se hace

Unta crema de cacahuate en la tortilla, agrega fruta si tienes, un poco de miel o canela y enrolla.

Tip práctico

La crema de cacahuate no necesita refri, aporta energía y sirve tanto para recetas dulces como saladas.

4. Pasta con aceite y ajo (la salvavidas clásica)

Qué necesitas



Pasta seca

Aceite de oliva

Ajo en polvo o ajo fresco

Sal y pimienta

Cómo se hace

Cuece la pasta, escúrrela y mézclala con aceite de oliva, ajo, sal y pimienta. Si tienes chile seco o hierbas italianas, mejor aún.

Tip práctico

La pasta seca + aceite + especias es una combinación básica que nunca falla y no requiere refrigeración.

5. Sopa instantánea “mejorada”

Qué necesitas

Sopa instantánea o ramen

Agua caliente

Lata de verduras o champiñones

Huevo (opcional, si ya tienes refri)

Cómo se hace

Prepara la sopa como indica el paquete y agrégale verduras para hacerla más completa. Si tienes estufa, puedes añadir un huevo mientras hierve.

Tip práctico

Tener sopas instantáneas no es rendirse: es sobrevivir con dignidad mientras te acomodas.

Alimentos que conviene tener siempre al inicio de una mudanza

Si estás armando tu primera despensa, apunta estos básicos:



Arroz, pasta y avena

Atún, sardinas y legumbres en lata

Aceite de oliva o vegetal

Tortillas, tostadas o pan

Crema de cacahuate

Especias básicas (sal, pimienta, ajo en polvo)

Salsas

Con estos ingredientes y recetas puedes resolver comidas rápidas, baratas y sin complicaciones mientras tu casa empieza a sentirse como hogar.