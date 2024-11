Una receta clásica del arroz chino con un toque de camarones

¡Llegó el momento de celebrar el Año Nuevo Chino! Para disfrutar de algo delicioso, te damos el paso a paso de este arroz frito chino con camarones. ¡A disfrutar!

La increíble historia del arroz frito chino

Este es un clásico de la comida china y también se sirve para acompañar diversos platillos orientales. ¿Pero ya conoces su historia? Esperamos no romper tu corazón, pero el verdadero origen de este arroz no se encuentra en la legendaria China, ¡si no en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos! Pero eso no es lo más sorprendente de todo: la creación del arroz frito se dio gracias a un ferrocarril. Hace años, se estaba construyendo la ruta del ferrocarril Este-Oeste, cuyo objetivo era atravesar todo el continente norteamericano. Debes saber que gran parte de la fuerza laboral que realizó esta obra era de origen chino, los cuales, junto con nacionales, compartían la ardua faena de crear las bases del desarrollo industrial y comercial que comprendía la costa Atlántico con la costa del Pacífico. Entre los trabajadores, como podrás imaginar, hubo un interesante choque cultural y, por supuesto, la gastronomía salía a relucir como el pan de cada día. Los chinos tenían costumbres culinarias muy diferentes a la de los trabajadores norteamericanos. Sin embargo, encontraron una oportunidad para alimentarse bien. Cocineros chinos aprovecharon partes del bacon, recortes de jamón y huevo para crear una "variedad" de sus platillos típicos. Fue así como se creó el arroz frito, que puede considerarse una variante del Chow-Fand: una mezcla de arroz con las sobras de comida del día anterior, como los son los recortes de verduras y carnes. De esta forma, los chinos pudieron optar por un platillo más nutritivo, variado y delicioso, el cual compartieron con los demás trabajadores.