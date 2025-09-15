Suscríbete
Estos electrodomésticos te ayudarán a preparar el lunch de los niños de manera fácil y rápida

Facilítate la vida en las mañanas y prepara para tus hijos un lunch más rápido con ayuda de estos electrodomésticos que sí o sí debes tener en casa.

September 15, 2025 
EloÍsa Duecker
Electrodomésticos básicos para hacer el lunch con facilidad

Estos electrodomésticos debes tenerlos para facilitarte la vida todas las mañanas

Marina Cherentsova/Getty Images/iStockphoto

Todas las que somos mamás, sabemos que preparar el lunch de los niños todos los días es un reto, sobre todo cuando buscas opciones prácticas, nutritivas y que no te quiten demasiado tiempo por la mañana. La buena noticia es que hay electrodomésticos de cocina que te hacen la vida más sencilla y agilizan el proceso para que tus hijos disfruten comidas variadas y deliciosas.

Checa esta lista y trata de ahorrar para que tengas estos básicos en tu cocina y no sufras todas las mañanas:

licuadoras-vitamix-add-.jpg

1. Licuadora de alto poder

Ideal para preparar rápidamente licuados, smoothies y cremas rápidas. Puedes hacer combinaciones de frutas con yogurt, avena o verduras en cuestión de segundos. También, permite dejar listas salsas o aderezos saludables para acompañar sándwiches o wraps.

Horno de microondas Panasonic con grill

2. Horno de microondas con grill integrado

Este te permitirá facilitarte la cocción de alimentos como tipo muffins, boneless, alitas y pizzas, ya que el grill dará ese toque rico de gratinado o doradito para que el lunch sepa diferente.

Sigue estos consejos y mantén tu sandwichera limpia

Sandwich toaster with toast and ingredients closeup

udra/Getty Images/iStockphoto

3. Sandwichera o grill eléctrico

Perfecta para sándwiches calientes y quesadillas. En pocos minutos puedes tener un lunch con pan crujiente y rellenos como jamón, queso o verduras. También sirve para calentar tortas o pan pita sin necesidad de usar la estufa.

freidora de aire

Además, la freidora de aire es versátil y puede asar, hornear, asar a la parrilla y freír, aquí te presentamos algunas recetas.

Freepik

4. Freidora de aire

Un aparato versátil para preparar botanas saludables como papas, nuggets caseros o verduras empanizadas con poco aceite. Son muy prácticas porque funcionan rápido y el resultado crujiente suele encantar a los niños.

procesador de alimentos

procesador de alimentos

5. Procesador de alimentos

Te facilitará mucho la tarea de picar, rallar o rebanar frutas, verduras y quesos. Así, en minutos tienes zanahorias ralladas, pepinos en rodajas o quesos listos para ensaladas, wraps o toppings para el lunch.

Lonchera Mommy Lunch con ideas creativas para que se coman todo el lunch

Utiliza cortadores, ojitos, mensajes con cosas lindas para sorprender a tus hijos y se coman todo el lunch

Cocina Fácil

6. Termo eléctrico o calentador portátil de alimentos

Hoy existen termos y box lunches seguras que mantienen la comida caliente hasta la hora del recreo. Son una gran ayuda si quieres mandar sopas, pastas o guisos ligeros sin preocuparte por la temperatura.

wafflera

wafflera

7. Máquina para waffles o hot cakes

Una manera divertida de variar el lunch. Puedes hacer waffles caseros con avena, plátano o espinaca y acompañarlos con miel, crema de cacahuate o fruta fresca. Seguro se convierten en los favoritos de tus pequeños.

3 recetas fáciles de lunch para que el regreso a clases sea más sencillo

Electrodomésticos que te facilitan la vida para el lunch escolar

Luch box para que la comida se mantenga en buen estado durante el día

Rimma_Bondarenko/Getty Images

Ten en cuenta que además de los electrodomésticos, los recipientes herméticos y térmicos, así como todo tipo de cortadores de galleta y palillos de figuritas también son grandes aliados para darle tu toque único al lunch. Ayudan a conservar los alimentos frescos y facilitan que el lunch llegue intacto hasta la hora de comer.

Con estos electrodomésticos en tu cocina, preparar el lunch de los niños será más fácil, rápido y variado, garantizando que lleven opciones ricas y nutritivas todos los días.

EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
