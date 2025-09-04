Descubre qué son los búlgaros de agua, cómo prepararlos y por qué todos hablan de ellos

Los búlgaros de agua se han vuelto tendencia en el mundo de la nutrición natural gracias a sus múltiples beneficios para la salud. Consíguelos y checa todos sus beneficios.

También son conocidos con otros nombres como: tibicos, kéfir de agua, cristales de agua, cunchos o incluso hongo chino, estos pequeños gránulos transparentes son un conjunto de bacterias y levaduras que fermentan azúcares para producir una bebida probiótica, refrescante y muy saludable.

¿Qué son los búlgaros de agua?

Son un fermento natural compuesto por microorganismos vivos que convierten el azúcar en ácidos orgánicos, gases y compuestos bioactivos. Al cultivarse en agua con azúcar, generan una bebida ligeramente gasificada con un sabor similar a una limonada suave y fermentada.

Un probiótico natural que ayuda a tu flora intestinal y a muchas cosas más AnnekeDeBlok/Getty Images

¿Dónde puedes conseguir los búlgaros de agua?

Una de las ventajas de este fermento es que se transmite de persona en persona, ya que los búlgaros se reproducen con cada preparación. Generalmente se consiguen de estas formas:



A través de amigos o familiares que ya los cultivan.

En mercados locales o tianguis de productos naturales.

En tiendas naturistas o herbolarias.

En algunos casos, también es posible comprarlos en línea, en redes sociales, ya sea deshidratados o frescos listos para usar.

También te podría interesar: Qué es el kéfir y cuáles son sus beneficios para la salud

Estas son las propiedades curativas de los búlgaros de agua para la salud

Beberlos de forma regular puede aportar múltiples beneficios, entre ellos:



Mejoran la salud digestiva gracias a sus probióticos naturales que equilibran la microbiota intestinal.

gracias a sus probióticos naturales que equilibran la microbiota intestinal. Hidratación saludable, ya que es una bebida ligera, refrescante y sin conservadores.

ya que es una bebida ligera, refrescante y sin conservadores. Aumentan la energía, pues aportan enzimas y vitaminas del grupo B.

pues aportan enzimas y vitaminas del grupo B. Fortalecen el sistema inmune, al mejorar la absorción de nutrientes y la salud intestinal.

al mejorar la absorción de nutrientes y la salud intestinal. Propiedades desintoxicantes, ayudando a eliminar toxinas del organismo de forma natural.

Si te quedan dudas checa esto: