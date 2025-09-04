Descubre qué son los búlgaros de agua, cómo prepararlos y por qué todos hablan de ellos
Tiempo:48:00
Porciones:1
Tipo:
Ingredientes
- 3 cdas de búlgaros de agua
- 1 lt de agua purificada
- 3 cdas de azúcar
- 2 rebanadas de limón
- 1 ramita de canela
Preparación
- Disuelve el azúcar en el litro de agua.
- Agrega los búlgaros de agua en un frasco de vidrio.
- Añade el limón y la canela si lo deseas.
- Cubre con una tela de algodón y deja fermentar de 24 a 48 horas a temperatura ambiente.
- Cuela la bebida, guarda el líquido en una botella y refrigera.
- Los búlgaros colados puedes reutilizarlos para una nueva preparación.
También son conocidos con otros nombres como: tibicos, kéfir de agua, cristales de agua, cunchos o incluso hongo chino, estos pequeños gránulos transparentes son un conjunto de bacterias y levaduras que fermentan azúcares para producir una bebida probiótica, refrescante y muy saludable.
¿Qué son los búlgaros de agua?
Son un fermento natural compuesto por microorganismos vivos que convierten el azúcar en ácidos orgánicos, gases y compuestos bioactivos. Al cultivarse en agua con azúcar, generan una bebida ligeramente gasificada con un sabor similar a una limonada suave y fermentada.
¿Dónde puedes conseguir los búlgaros de agua?
Una de las ventajas de este fermento es que se transmite de persona en persona, ya que los búlgaros se reproducen con cada preparación. Generalmente se consiguen de estas formas:
- A través de amigos o familiares que ya los cultivan.
- En mercados locales o tianguis de productos naturales.
- En tiendas naturistas o herbolarias.
En algunos casos, también es posible comprarlos en línea, en redes sociales, ya sea deshidratados o frescos listos para usar.
Estas son las propiedades curativas de los búlgaros de agua para la salud
Beberlos de forma regular puede aportar múltiples beneficios, entre ellos:
- Mejoran la salud digestiva gracias a sus probióticos naturales que equilibran la microbiota intestinal.
- Hidratación saludable, ya que es una bebida ligera, refrescante y sin conservadores.
- Aumentan la energía, pues aportan enzimas y vitaminas del grupo B.
- Fortalecen el sistema inmune, al mejorar la absorción de nutrientes y la salud intestinal.
- Propiedades desintoxicantes, ayudando a eliminar toxinas del organismo de forma natural.
Si te quedan dudas checa esto:
- Los búlgaros de agua no contienen lácteos, por lo que son aptos para personas con intolerancia a la lactosa o veganas.
- Se recomienda consumir un vaso al día y evitar endulzarlos en exceso.
- Si se cuidan adecuadamente, los búlgaros se reproducen y puedes compartirlos con familiares y amigos.