Tres panes de muerto más raros: el negro, talavera y rosa

Cuando pensamos en el tradicional pan de muerto, lo imaginamos con su forma redonda, espolvoreado con azúcar y decorado con huesitos. Pero en el país encontrarás opciones diferentes que también debes probar, checa esta info.

En los últimos años, la creatividad de muchos panaderos ha dado lugar a versiones únicas y sorprendentes. Hoy te presentamos tres panes de muerto raros y deliciosos que están conquistan paladares y redes sociales: el pan de muerto negro, el de talavera y el rosa. ¡Descubre sus sabores, historias y por qué deberías probarlos este Día de Muertos!

Este pan destaca a simple vista por su color negro azabache, que lo hace lucir elegante y algo enigmático. Su color se logra gracias al uso de ceniza comestible o tinta comestible de carbón activado, y su sabor suele ser más profundo, con notas de chocolate amargo, especias como clavo y canela, e incluso un toque de mezcal.

Además de su sabor espectacular, el pan de muerto negro rinde homenaje a la tradición ancestral del luto y la conexión con el Mictlán, el inframundo Mexica.

Pan de muerto inspirado en la talavera poblana Cocina Fácil

2. Pan de muerto talavera: una obra de arte comestible

Inspirado en la cerámica de talavera del estado de Puebla, este pan no solo es delicioso, ¡es una auténtica joya visual! El pan de muerto talavera suele estar cubierto con glaseado blanco y decorado a mano con diseños coloridos que imitan los patrones tradicionales de talavera.

Aunque su sabor puede ser similar al pan clásico, su presentación artística lo convierte en el favorito para las fotos de Instagram y celebraciones especiales. Algunos incluso lo rellenan con nata, crema pastelera o queso con guayaba.

El pan de muerto rosa ha ganado popularidad en los últimos años no solo por su color vibrante y sabor afrutado, sino también por su mensaje. Muchos panaderos lo elaboran en octubre para apoyar la concientización sobre el cáncer de mama, combinando tradición con una causa importante.

Su sabor puede incluir toques de frambuesa, fresa o betabel, y a menudo viene espolvoreado con azúcar rosa brillante o relleno con Nutella. Es una opción perfecta para quienes buscan algo diferente, dulce y con un trasfondo emocional.

¿Dónde probar estos panes de muerto?

Además de las recetas que dejamos en los links anteriores, cada año, panaderías artesanales en CDMX, Puebla, Oaxaca y Guadalajara innovan con estos sabores únicos. Te recomendamos buscar en redes sociales o visitar panaderías locales que anuncian ediciones especiales de pan de muerto. ¡Algunos hasta ofrecen talleres para hacer tu propia versión!

El pan de muerto es mucho más que una receta tradicional: es una expresión cultural viva que se reinventa año con año. Ya sea que prefieras el sabor clásico o te animes a probar opciones como el pan de muerto negro, talavera o rosa, esta temporada es perfecta para explorar sabores nuevos y rendir homenaje a nuestros seres queridos con creatividad.