Cupcakes de elote esponjosos en airfryer

October 13, 2025
EloÍsa Duecker
  • Tiempo:
    0:25
  • Porciones:
    6
  • Dificultad:
    Baja
Cupcakes de elote en la air fryer súper fáciles

Caseros y deliciosos, estos cupcakes de elote son la receta más fácil en tu air fryer

vladm/Getty Images

Fáciles, caseros y deliciosos, estos cupcakes de elote te conquistarán cuando tengas antojo de algo dulce, estarán listos en minutos.

Ingredientes

  • 1 tz de granos de elote (pueden ser frescos o de lata, escurridos)
  • 2 huevos
  • 1/2 taza de leche condensada
  • 2 cdas de mantequilla derretida
  • 1/2 taza de harina de trigo
  • 1 cdita de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1 cda de azúcar (Solo si te gustan muy dulces)

Preparación

  1. En la licuadora agrega los granos de elote, huevos, leche condensada, mantequilla, harina, polvo para hornear y sal. Licúa hasta lograr una mezcla suave y sin grumos.
  2. Vierte esta mezcla hasta 3/4 de su capacidad en capacillos o moldes de silicón, tazas pequeñas o un molde aptos para air fryer.
  3. Precalienta la air fryer a 160°C (320°F) durante 3 minutos. Cocina los cupcakes por 12 o 15 mins o hasta que insertes un palillo y salga seco.
  4. Déjalos reposar unos minutos y luego desmolda con cuidado.

¿Antojo de algo dulce? Prepara cupcakes de elote en la air fryer: ¡listos en minutos y deliciosos!

Si eres de las que no pueden resistirse a los antojos dulces de media tarde o después de la comida, esta receta te va a encantar. Imagina un postre casero, rápido, económico y con todo el sabor del elote, ¡hecho en minutos en tu freidora de aire! Así es, hoy te enseñamos cómo preparar unos irresistibles cupcakes de elote en freidora de aire, perfectos para disfrutar en cualquier momento.

Cumple tus antojos en minutos

Los antojos dulces no tienen por qué significar horas en la cocina ni suciedad por todos lados. Con esta receta, solo necesitas unos cuantos ingredientes básicos y tu freidora de aire. En menos de 25 minutos tendrás listos unos cupcakes esponjosos, con sabor a hogar y un toque doradito que enamora.

Además, el elote le da una textura húmeda y un dulzor natural que los hace únicos, ideales para acompañar con un cafecito de olla o como postre después de la comida.

¿Por qué amarás esta receta?

Rápida y práctica: sin horno, sin complicaciones, lista en minutos.
Casera y saludable: sin conservadores, hecha con ingredientes naturales.
Versátil: puedes agregarle canela, vainilla o incluso chispas de chocolate.
Perfecta para compartir: ideal para llevar al trabajo, la escuela o una reunión familiar.

Si te gustan las recetas de postres fáciles te dejamos esta lista:

¡No dejes que el antojo te gane!

La próxima vez que tengas un antojo dulce, recuerda esta receta de cupcakes de elote en air fryer. Es la combinación perfecta entre tradición y practicidad moderna. Además, al usar la freidora de aire, ahorras tiempo y energía, sin sacrificar el sabor.

postres caseros freidora de aire airfryer air fryer postres en air fryer cupcakes de elote Postres recetas con elote panqué de elote
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
