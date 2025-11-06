Suscríbete

Hot cakes de avena con queso cottage

November 06, 2025
EloÍsa Duecker
  • Tiempo:
    0:20
  • Porciones:
    4
  • Dificultad:
    Baja
Estos hot cakes son perfectos para una persona que vive con diabetes ya que son de avena y están bien balanceados.

Cocina Fácil

Son deliciosos y también ideales para quien vive con Diabetes, estos hot cakes son balanceados y fáciles de hacer.

Ingredientes

  • 1 y 1/2 tazas de harina de avena
  • 3/4 de taza de leche light
  • 2 cdas de mantequilla light
  • 2 huevos
  • 1 cda de edulcorante
  • 3/4 de taza de frambuesas troceadas
  • 1/2 taza de queso cottage
  • 1/4 de hojas de menta

Preparación

  1. Bate los huevos con la leche e integra la harina y el edulcorante; transfiere la mezcla a una jarra.
  2. Calienta una plancha a fuego medio, unta con un poco de mantequilla y vierte la masa para los hot cakes del tamaño deseado; cuece hasta que la orilla comience a dorar, voltea y termina de cocer 40 segundos más.
  3. Para servir, decora con la frambuesa, el queso cottage y la menta.

Avena: la gran aliada perfecta para personas con diabetes

La avena es uno de esos ingredientes que no solo aportan sabor y textura a tus platillos, sino también grandes beneficios para la salud. Si vives con diabetes, incorporar avena a tu dieta puede ser una excelente forma de cuidar tus niveles de glucosa sin renunciar a desayunos y postres deliciosos.

¿Por qué la avena es buena para personas con diabetes?

La clave está en su alto contenido de fibra soluble, especialmente en una llamada beta-glucano. Esta fibra forma un gel en el sistema digestivo que retrasa la absorción de los carbohidratos, ayudando a que el azúcar en sangre se eleve de manera más lenta y controlada.

Además, la avena es un cereal integral y natural, con bajo índice glucémico y libre de azúcares añadidos (si eliges la versión natural o en hojuelas sin saborizantes).

Otros beneficios incluyen:

  • Prolonga la sensación de saciedad, lo que ayuda a evitar antojos.
  • Contribuye a la salud del corazón, al reducir el colesterol malo (LDL).
  • Aporta energía de liberación sostenida, ideal para comenzar el día.
