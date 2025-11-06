Hot cakes de avena con queso cottage

Son deliciosos y también ideales para quien vive con Diabetes, estos hot cakes son balanceados y fáciles de hacer.

Avena: la gran aliada perfecta para personas con diabetes

La avena es uno de esos ingredientes que no solo aportan sabor y textura a tus platillos, sino también grandes beneficios para la salud. Si vives con diabetes, incorporar avena a tu dieta puede ser una excelente forma de cuidar tus niveles de glucosa sin renunciar a desayunos y postres deliciosos.

¿Por qué la avena es buena para personas con diabetes?

La clave está en su alto contenido de fibra soluble, especialmente en una llamada beta-glucano. Esta fibra forma un gel en el sistema digestivo que retrasa la absorción de los carbohidratos, ayudando a que el azúcar en sangre se eleve de manera más lenta y controlada.

Además, la avena es un cereal integral y natural, con bajo índice glucémico y libre de azúcares añadidos (si eliges la versión natural o en hojuelas sin saborizantes).

Otros beneficios incluyen: