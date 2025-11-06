Hot cakes de avena con queso cottage
Tiempo:0:20
Porciones:4
Dificultad:Baja
Tipo:
Ingredientes
- 1 y 1/2 tazas de harina de avena
- 3/4 de taza de leche light
- 2 cdas de mantequilla light
- 2 huevos
- 1 cda de edulcorante
- 3/4 de taza de frambuesas troceadas
- 1/2 taza de queso cottage
- 1/4 de hojas de menta
Preparación
- Bate los huevos con la leche e integra la harina y el edulcorante; transfiere la mezcla a una jarra.
- Calienta una plancha a fuego medio, unta con un poco de mantequilla y vierte la masa para los hot cakes del tamaño deseado; cuece hasta que la orilla comience a dorar, voltea y termina de cocer 40 segundos más.
- Para servir, decora con la frambuesa, el queso cottage y la menta.
Avena: la gran aliada perfecta para personas con diabetes
La avena es uno de esos ingredientes que no solo aportan sabor y textura a tus platillos, sino también grandes beneficios para la salud. Si vives con diabetes, incorporar avena a tu dieta puede ser una excelente forma de cuidar tus niveles de glucosa sin renunciar a desayunos y postres deliciosos.
¿Por qué la avena es buena para personas con diabetes?
La clave está en su alto contenido de fibra soluble, especialmente en una llamada beta-glucano. Esta fibra forma un gel en el sistema digestivo que retrasa la absorción de los carbohidratos, ayudando a que el azúcar en sangre se eleve de manera más lenta y controlada.
Además, la avena es un cereal integral y natural, con bajo índice glucémico y libre de azúcares añadidos (si eliges la versión natural o en hojuelas sin saborizantes).
Otros beneficios incluyen:
- Prolonga la sensación de saciedad, lo que ayuda a evitar antojos.
- Contribuye a la salud del corazón, al reducir el colesterol malo (LDL).
- Aporta energía de liberación sostenida, ideal para comenzar el día.