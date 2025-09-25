Suscríbete

Pastel Azteca con salsa cremosa al chipotle, receta fácil y deliciosa en microondas

September 25, 2025
EloÍsa Duecker
  • Tiempo:
    0:20
  • Porciones:
    8
Pastel Azteca en salsa cremosa de chipotle en horno de microondas

Gratinado y doradito, este Pastel al Azteca con salsa de chipotle te encantará

Cocina Fácil

El pastel azteca, también conocido como lasaña mexicana, es uno de esos platillos que combinan tradición, sabor y practicidad. Hazlo de manera sencilla y rápida, aquí te enseñamos cómo.

Ingredientes

  • 1/2 taza de cebolla picada finamente
  • 350 g de pechuga de pollo cocida y deshebrada
  • 1 lata chica de champiñones rebanados
  • 1 lata chica de elotitos amarillos
  • Aceite para sofreír
  • 12 tortillas de maíz partidas a la mitad
  • Sal, sal de ajo y sal de cebolla para sazonar
  • 125 g de mezcla de quesos rallados

Para la salsa

  • 1 cda de queso crema
  • 1/2 tz de crema entera
  • 3 cdas de chipotles dulces molidos
  • 1 cdita de consomé de pollo en polvo
  • 275 ml de leche evaporada

Preparación

  1. Sofríe en aceite la cebolla picada
  2. Vierte la pechuga de pollo deshebrada y sofríe.
  3. Agrega al sartén los champiñones y luego los elotitos amarillos.
  4. Sazona con sal de ajo, sal de cebolla y fija sabores con una pizca de sal.
  5. En otro sartén sofríe las tortillas partidas a la mitad hasta que queden doraditas.
  6. En un refractario coloca un poco de la salsa de cremosa de chipotle en el fondo.
  7. Coloca una capa de tortillas, una capa de guisado de pollo, queso rallado y salsa.
  8. Realiza esto dos veces para que tenga dos pisos.
  9. Finaliza con la capa de tortilla, salsa cremosa y hasta arriba queso rallado para que se gratine.
  10. Lleva al horno de microondas Panasonic con dorador combinable y utiliza su función combinada de microondas por 2 min y a su función de grill por 3 min.
  11. Saca del horno ya gratinado y sirve.

Para la salsa

  1. Lleva a tu procesador o licuadora una cucharada de queso crema.
  2. Agrega 1/2 tz de crema entera, 3 cdas de chipotles dulces molidos.
  3. Sazona con 1 cdita de consomé de pollo en polvo y vierte 275 ml de leche evaporada. Licua y reserva.

Pastel Azteca: Conoce su origen y te damos el mejor tip para que quede bien gratinado, cremoso y doradito

El pastel azteca, también conocido como la lasaña mexicana, es uno de esos platillos que combinan tradición, sabor y practicidad. Ideal para preparar en casa con ingredientes fáciles de conseguir, es perfecto para una comida completa que encantará a toda la familia.

Aquí te contaré su origen, cómo integrarlo a tu menú diario, y te daré un tip delicioso con salsa cremosa de chipotle. Además, te recomendaré el uso del Horno de Microondas Panasonic NN-GD55QBRPH con Dorador Combinable para lograr un gratinado espectacular, ¡como de restaurante!

¿Cuál es el origen del Pastel Azteca?

Aunque no hay un registro exacto sobre su creación, el pastel azteca tiene raíces profundas en la cocina tradicional mexicana, combinando ingredientes prehispánicos como el maíz (a través de las tortillas) con otros introducidos tras la conquista, como el queso, la crema, el chile poblano, el jitomate y el elote. Es una deliciosa muestra de la fusión cultural que caracteriza a la gastronomía mexicana. Por eso, también es conocido como la “lasaña mexicana”, por su técnica de capas similares a las de la receta italiana.

Pastel_azteca_mas_cremoso.png

Realiza esta receta fácil y deliciosa para lograr un Pastel Azteca sin que sea seco

Cocina Fácil

Inclúyelo como una comida completa

El pastel azteca funciona como plato fuerte por sí solo, ya que combina proteínas (pollo deshebrado o carne molida), carbohidratos (tortillas de maíz), lácteos (queso y crema), y vegetales (jitomate, champiñones, elote, cebolla, chile poblano, etc.).

Para una comida completa, puedes acompañarlo con:

Una ensalada fresca de nopal o lechuga.
Agua fresca de jamaica, limón con chía o tamarindo.
De postre, un flan casero o gelatina ligera.

Este platillo es perfecto para reuniones familiares o como parte del menú semanal, ya que se puede preparar con anticipación y recalentar sin perder sabor.

Tip: Agrégale una salsa cremosa de chipotle para darle un toque original

Uno de los problemas más comunes con el pastel azteca es que puede quedar un poco seco. Para evitarlo, te recomendamos preparar una salsa cremosa de chipotle, que le dará un sabor único y una textura suave y jugosa.

Usa el Horno de Microondas Panasonic NN-GD55QBRPH con Dorador Combinable

Para que tu pastel azteca quede bien gratinado, doradito y con el queso burbujeante, el Panasonic NN-GD55QBRPH es tu mejor aliado. Este horno de microondas cuenta con función Grill + Microondas combinables, lo que permite:

  • Calentar y gratinar al mismo tiempo
  • Ahorro de tiempo sin sacrificar textura ni presentación
  • Un acabado dorado perfecto en la capa superior de queso

Además, su tamaño es ideal para moldes familiares y su uso es muy intuitivo. Si buscas una herramienta práctica y eficiente en tu cocina, este horno microondas es una excelente inversión. Encuéntralo en Coppel, Liverpool, SEARS, Elektra, Mercado Libre y Amazon.

Si quieres otras ideas para Pastel Azteca te dejamos estas opciones:

