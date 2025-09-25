Pastel Azteca con salsa cremosa al chipotle, receta fácil y deliciosa en microondas

El pastel azteca, también conocido como lasaña mexicana, es uno de esos platillos que combinan tradición, sabor y practicidad. Hazlo de manera sencilla y rápida, aquí te enseñamos cómo.

El pastel azteca, también conocido como la lasaña mexicana, es uno de esos platillos que combinan tradición, sabor y practicidad. Ideal para preparar en casa con ingredientes fáciles de conseguir, es perfecto para una comida completa que encantará a toda la familia.

Aquí te contaré su origen, cómo integrarlo a tu menú diario, y te daré un tip delicioso con salsa cremosa de chipotle. Además, te recomendaré el uso del Horno de Microondas Panasonic NN-GD55QBRPH con Dorador Combinable para lograr un gratinado espectacular, ¡como de restaurante!

¿Cuál es el origen del Pastel Azteca?

Aunque no hay un registro exacto sobre su creación, el pastel azteca tiene raíces profundas en la cocina tradicional mexicana, combinando ingredientes prehispánicos como el maíz (a través de las tortillas) con otros introducidos tras la conquista, como el queso, la crema, el chile poblano, el jitomate y el elote. Es una deliciosa muestra de la fusión cultural que caracteriza a la gastronomía mexicana. Por eso, también es conocido como la “lasaña mexicana”, por su técnica de capas similares a las de la receta italiana.

Realiza esta receta fácil y deliciosa para lograr un Pastel Azteca sin que sea seco

Inclúyelo como una comida completa

El pastel azteca funciona como plato fuerte por sí solo, ya que combina proteínas (pollo deshebrado o carne molida), carbohidratos (tortillas de maíz), lácteos (queso y crema), y vegetales (jitomate, champiñones, elote, cebolla, chile poblano, etc.).

Para una comida completa, puedes acompañarlo con:

Una ensalada fresca de nopal o lechuga.

Agua fresca de jamaica, limón con chía o tamarindo.

De postre, un flan casero o gelatina ligera.

Este platillo es perfecto para reuniones familiares o como parte del menú semanal, ya que se puede preparar con anticipación y recalentar sin perder sabor.

Tip: Agrégale una salsa cremosa de chipotle para darle un toque original

Uno de los problemas más comunes con el pastel azteca es que puede quedar un poco seco. Para evitarlo, te recomendamos preparar una salsa cremosa de chipotle, que le dará un sabor único y una textura suave y jugosa.

Usa el Horno de Microondas Panasonic

Para que tu pastel azteca quede bien gratinado, doradito y con el queso burbujeante, el Panasonic NN-GD55QBRPH es tu mejor aliado. Este horno de microondas cuenta con función Grill + Microondas combinables, lo que permite:



Calentar y gratinar al mismo tiempo

Ahorro de tiempo sin sacrificar textura ni presentación

Un acabado dorado perfecto en la capa superior de queso

Además, su tamaño es ideal para moldes familiares y su uso es muy intuitivo. Si buscas una herramienta práctica y eficiente en tu cocina, este horno microondas es una excelente inversión. Encuéntralo en Coppel, Liverpool, SEARS, Elektra, Mercado Libre y Amazon.

