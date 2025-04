La mejor receta para hacer huevos cocidos en la Instant Pot en 5 minutos

¿Te has preguntado alguna vez cómo hacer huevos cocidos o duros perfectamente y sin complicaciones? Si eres fan de la Instant Pot, ¡estás de suerte!

Trucos para unos huevos cocidos perfectos:

Usa huevos no demasiado frescos:

Si bien los huevos frescos son ideales para muchas recetas, los huevos un poco más viejos (con 3 a 5 días de antigüedad) son más fáciles de pelar una vez cocidos.

No sobrecargues la olla:

Para obtener una cocción uniforme, asegúrate de no apilar los huevos demasiado altos. Si tienes muchos huevos que cocinar, hazlo en tandas pequeñas.

Tiempo de cocción personalizado:

Si prefieres los huevos un poco más o menos cocidos, ajusta el tiempo de cocción. Para huevos con yema un poco más cremosa, prueba cocinarlos durante 4 minutos en lugar de 5.

Enfriamiento rápido:

El enfriamiento rápido en agua con hielo es clave para evitar que los huevos sigan cocinándose por el calor residual. Esto también ayuda a pelarlos más fácilmente.

¿Por qué usar la Instant Pot para cocinar huevos duros?

La Instant Pot es perfecta para cocinar huevos porque asegura una cocción consistente y controlada. Así evitas las preocupación por los tiempos de cocción y por la posibilidad de que los huevos se sobrepasen. Además, el proceso es mucho más rápido que en la estufa, y los huevos salen perfectos cada vez.

Ideas para disfrutar de tus huevos cocidos:

Ensaladas: Corta los huevos cocidos en rodajas y agrégales a tu ensalada favorita.

Corta los huevos cocidos en rodajas y agrégales a tu ensalada favorita. Sándwiches o tostadas: Haz un delicioso sándwich de huevo o acompáñalos con aguacate y pan tostado.

Haz un delicioso sándwich de huevo o acompáñalos con aguacate y pan tostado. Bocadillos rápidos: Añade un toque de sal, pimienta y tu salsa preferida para un snack nutritivo.

¡Listo! Ahora ya sabes cómo hacer huevos cocidos perfectos en tu Instant Pot. Con estos trucos y esta receta infalible, disfrutarás de huevos duros perfectos siempre que los necesites. ¡A cocinar!