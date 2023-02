Nachos campechanos para una noche de películas

Es uno de nuestros snacks favoritos para disfrutar de una buena peli. Te decimos cómo preparar estos deliciosos e irresistibles nachos campechanos.

Cuando pensamos en disfrutar una peli, obviamente no sería lo mismo sin un delicioso snack. Por eso traemos para ti estos nachos campechanos, perfecto para una noche de películas en casa. Te interesa: Nachos con chips de nopal

Nachos campechanos y su increíble historia

Los nachos llegaron a ser tan populares que ahora se conocen en todo el mundo, (Foto: Getty Images)

Cuenta la historia que su origen fue en 1943, en Piedras Negras, Coahuila. En 1943, las esposas de los militares de la Segunda Guerra Mundial visitaron un restaurante muy famoso conocido como Club Victoria.

Al no estar listo el servicio de cocina, el jefe de meseros, Ignacio “Nacho” Anaya, improvisó una entrada de tortillas fritas con queso Wisconsin y chile jalapeño, y lo llevó al horno.

El éxito de los nachos fue tal, que no tardaron en popularizarse en todo el Estado y posteriormente en el resto del mundo.

Es más: tal es su popularidad, que son una de las botanas favoritas para disfrutar el Súper Bowl: se dice que los nachos son tan importantes como el pavo lo es para la cena de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Y de hecho, son la botana favorita para disfrutar de un riquísimo guacamole, el dip que no puede faltar para el Gran Juego.

¡No cualquiera los prepara!

Los nachos son una receta de origen mexicano tan deliciosa y antojable que en otros países han querido imitarlos. Y, aunque parece una receta realmente simple de preparar, ¡no han tenido mucho éxito! Cono le ocurrió a esta chica residente de Estados Unidos que te compartimos en el siguiente video:

