Prepara un Bubble tea con leche Santa Clara® y perlas de tapioca. Perfectas para la época de calor

¿Alguna vez te has preguntado cómo preparar un Bubble tea en casa? Sigue leyendo porque tenemos la receta.

Conocido como bubble tea, té de burbujas o boba té, esta particular bebida elaborada con té (negro, verde, de jazmín, etc), leche y sus distintivas bolitas de tapioca, no solo está de moda, sino que se encuentra conquistando el mundo.

ORIGEN HISTÓRICO

Hasta la fecha no existe una historia cien por ciento confirmada sobre cómo surgió esta bebida. Sin embargo, lo que sí se sabe es que Taiwán es su país de origen y que su creación se dió en alguna de las casas de té de este país, en la década de 1980.

Sin duda, lo asiático está de moda y con ello podemos descubrir algunos de sus magníficos productos.

Y si ya se te hizo agua la boca, te compartimos cómo preparar esta bebida refrescante, obvio con un toque especial, que no puede ser otro que la cremosidad, textura y sabor único que solo leche Deslactosada Santa Clara® le puede brindar a esta delicia internacional.

INGREDIENTES

2 bolsas de té negro (o 2 gramos)

50 gramos de tapioca

1 gota de colorante comestible rojo

1 cdita. de azúcar morena

4 cdas. de fresas picadas (opcional)

Hielo

200 ml de leche Deslactosada Santa Clara®

Agua (la necesaria)

Para el jarabe

50 g de azúcar morena

PREPARACIÓN

Hierve en 100 ml las dos bolsas de té negro (2 gramos) y déjalo 10 o 15 minutos. Después desecha el té y deja que el líquido se enfríe a temperatura ambiente. En una olla pequeña calienta agua a fuego medio y agrega las perlas de tapioca y la gota de colorante. Con una cuchara, asegúrate de que las bolitas de tapioca no se peguen a las orillas de la olla. Sube el fuego para que el agua hierva durante 2 minutos, después disminuye el fuego y deja la olla tapada otros 2 minutos. Con un colador enjuaga las perlas de tapioca con agua fría en el fregadero (cuida que el agua no tenga mucha presión). Ya que estén a temperatura ambiente, ponlas en un tazón y agrega una cucharadita de azúcar morena y mezcla. Para preparar el jarabe de azúcar, mezcla 50 gramos de azúcar morena con 60 ml de agua en una olla a fuego medio. Revuelve y deja que hierva hasta que el azúcar se disuelva. Apaga y deja enfriar. Añade las perlas de tapioca y mezcla. Deja que se enfríen pero no las metas al refrigerador. Finalmente, para hacer el bubble tea debe poner las perlas de tapioca en 1 vaso grande de tu elección. Agrega el té y una cucharadita de azúcar. Añade ½ taza de hielo. Mezcla con una cuchara de metal. Si quieres, agrega fresas en trocitos. Rellena el vaso con 200 ml de leche espumada. Para espumar la leche, coloca la leche en un frasco y tápalo. Agita. Quita la tapa y mete al horno de microondas de 20 a 30 segundos.

