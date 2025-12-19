Suscríbete
Salud y nutrición

La dieta poco conocida pero muy efectiva para bajar el colesterol

Desarrollada por el Dr. Jenkins, profesor de ciencias de la nutrición en la Universidad de Toronto, no es restrictiva y sí muy beneficiosa.

Diciembre 19, 2025 • 
Eloísa Carmona
dieta portafolio para bajar el colesterol.jpg

El colesterol alto es uno de los factores de riesgo más importantes para enfermedades cardiovasculares, como infartos y accidentes cerebrovasculares. Aunque los medicamentos son una herramienta común para controlarlo, ciertos patrones de alimentación pueden tener un impacto igualmente significativo e incluso preventivo. Uno de ellos es la dieta Portafolio, un enfoque basado en evidencia científica que ha demostrado reducir el colesterol LDL, el llamado “colesterol malo”, de manera notable.

¿Qué es la Dieta Portafolio y quién la desarrolló?

La dieta Portafolio fue creada a principios de los años 2000 por el Dr. David J.A. Jenkins, profesor de ciencias de la nutrición en la Universidad de Toronto. Jenkins, reconocido por su trabajo en nutrición clínica y por desarrollar el concepto del índice glucémico, diseñó este plan con una idea simple pero poderosa: combinar en una sola dieta distintos alimentos que, por sí mismos, tienen evidencia de reducir el colesterol.

La metáfora detrás del nombre viene de las finanzas: así como un portfolio bien diversificado maximiza resultados y reduce riesgos, esta dieta propone un “portafolio de alimentos” que, al consumirse juntos, tienen un efecto aditivo y potente sobre los niveles de colesterol.

¿Cómo funciona y qué la hace diferente?

A diferencia de otras dietas que solo recomiendan restringir ciertos alimentos, la dieta Portafolio incorpora activamente alimentos con efectos reductores de colesterol. La clave está en cuatro grupos de alimentos que, al combinarse, pueden provocar reducciones de LDL comparables a algunos medicamentos para el colesterol:

  1. Proteínas vegetales: especialmente la soya (como tofu, leche de soya o tempeh).
  2. Fibra soluble: presente en avena, cebada, legumbres, frutas como manzana o pera, y semillas como chía o linaza.
  3. Nueces y semillas: como almendras o nueces, que aportan grasas saludables.
  4. Esteroles y estanoles vegetales: compuestos naturales que compiten con el colesterol en el intestino y reducen su absorción.

Al disminuir la absorción de colesterol y mejorar su eliminación, estos componentes ayudan a bajar los niveles de LDL y mejorar el perfil lipídico general.

Evidencia científica: ¿qué resultados se han observado?

La evidencia clínica respalda los beneficios de esta dieta:

  • Un estudio inicial mostró que seguir la dieta Portafolio durante cuatro semanas resultó en una reducción de hasta 29% en el colesterol LDL en personas con colesterol elevado.
  • Investigaciones posteriores encontraron que esta dieta puede ser tan efectiva como una estatina de baja intensidad para bajar el colesterol LDL.
  • Estudios de largo plazo han asociado una mayor adherencia a este plan con una menor probabilidad de morir por enfermedad cardiovascular y un riesgo reducido de muerte prematura.

Además, la dieta Portafolio no solo disminuye el colesterol malo, sino otros factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial y la inflamación.

Cómo seguirla en la vida real

La dieta Portafolio no es un régimen extremadamente restrictivo; se trata de hacer elecciones inteligentes de alimentos que favorezcan la salud del corazón:

Alimentos recomendados

  • Legumbres y granos enteros: lentejas, garbanzos, avena.
  • Soya y derivados: tofu, leche de soya.
  • Frutos secos y semillas: almendras, nueces, chía.
  • Frutas y verduras ricas en fibra.
  • Aceites vegetales saludables, como el de oliva.

Alimentos a limitar o evitar

  • Carnes rojas y procesadas.
  • Mantequilla y lácteos altos en grasa.
  • Alimentos ricos en grasas saturadas y trans.

¿Para quién es adecuada esta dieta?

La dieta Portafolio es ideal para personas con niveles elevados de colesterol LDL o que buscan mejorar su salud cardiovascular mediante cambios alimenticios. Sin embargo, no sustituye el tratamiento médico en todos los casos; por ejemplo, quienes tienen hipercolesterolemia genética o riesgos muy altos aún pueden necesitar medicación bajo supervisión médica.

La dieta Portafolio es un ejemplo de cómo la nutrición basada en evidencia puede tener un impacto profundo en la salud del corazón. Al combinar distintos alimentos con propiedades reductoras de colesterol, este enfoque desarrollado por el Dr. David Jenkins ofrece una alternativa eficaz y natural para quienes buscan controlar sus niveles de colesterol desde el plato.

alimentos para el colesterol dieta saludable tipos de dieta
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

mejor dieta para envejecer bien.jpg
Salud y nutrición
La dieta ideal para envejecer mejor si eres mujer
Diciembre 17, 2025
 · 
Eloísa Carmona
berro sobre la sopa mejor vegetal.jpg
Salud y nutrición
Este es el mejor vegetal que puedes comer para perder peso
Diciembre 16, 2025
 · 
Eloísa Carmona
alimentos ricos en calcio.jpg
Salud y nutrición
8 alimentos ricos en calcio además de la leche
Diciembre 15, 2025
 · 
Eloísa Carmona
cuanta carne al año es saludable.jpg
Salud y nutrición
Esta es la cantidad de carne que debes comer para una vida más longeva
Diciembre 09, 2025
 · 
Eloísa Carmona
evitar subir de peso en perimenopausia.jpg
Salud y nutrición
3 cambios en tu dieta para evitar subir de peso en la perimenopausia
Diciembre 08, 2025
 · 
Eloísa Carmona
oleato cafe con aceite de oliva para que sirve.jpg
Salud y nutrición
Aceite de oliva en tu café matutino: ¿para qué sirve y por qué es saludable?
Diciembre 05, 2025
 · 
Eloísa Carmona
café es malo para el corazon.jpg
Salud y nutrición
Café y corazón: el hallazgo que contradice décadas de consejos médicos
Noviembre 21, 2025
 · 
Eloísa Carmona
La verdad sobre el rebote de peso y cómo controlarlo
Salud y nutrición
La verdad sobre el rebote de peso y cómo controlarlo, esto dice la ciencia
Noviembre 21, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en el supermercado 16 y 17 de diciembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 16 y 17 de diciembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Diciembre 16, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
recetas sin carne para todo el mes.jpg
Recetarios
Comidas llenadoras SIN carne: 30 recetas para todo el mes
Consumir menos carne está ligado a una vida más longeva, entre muchos otros beneficios.
Diciembre 12, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Chuletas de cerdo con nuez de la India
Recetarios
22 cenas de Navidad diferentes para sorprender este año
Si quieres salir de lo tradicional este año, estos platillos originales, fáciles y llenos de sabor son perfectos para celebrar una Navidad inolvidable.
Diciembre 11, 2025
 · 
Cocina Fácil
host city mexico club américa.jpg
Tendencias
Club América: patrocinador de Host City Ciudad de México y la oferta cultural y gastronómica rumbo al Mundial
Host City Ciudad de México marca el inicio de una cuenta regresiva llena de actividades que fusionan deporte, gastronomía, cultura y entretenimiento.
Diciembre 11, 2025
 · 
Cocina Fácil
adobos para pierna lomo o pavo.jpg
Recetarios
Adobos para tu cena navideña: 15 opciones que van de lo clásico a lo diferente
Ya sea que prepares pavo, pierna, lomo o pollo, aquí encontrarás un adobo navideño perfecto para tu cena.
Diciembre 10, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas 9 y 10 de diciembre en supermercados
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 9 y 10 de diciembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Diciembre 09, 2025
 · 
EloÍsa Duecker