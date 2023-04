La canela sirve para bajar la presión, según expertos

La canela es una de las especias que no nos puede faltar en casa por diferentes motivos: además de darle un increíble sabor y aroma a nuestras recetas, también cuenta con grandes beneficios, y entre ellos, es que sirve la canela para la presión baja.

Tal como lo lees: según expertos, esta especia cuenta con este beneficio que puede ayudar a personas con la tensión alta. Sigue leyendo y conoce la opinión de los expertos.

Canela para la presión baja, ¿funciona?

Canela para la presión baja: los expertos dicen que sí funciona para aliviar la presión alta. (Foto: Getty Images)

Anteriormente, se creía que la canela era un alimento que subía la tensión, acelerando el ritmo cardíaco y, que por ello, no se recomendaba para las personas que padecían hipertensión.

Hasta hace unos años, no había estudios que calificaran este aspecto de las propiedades de la especia.

Sin embargo, investigadores de la Universidad de Georgetown y de la Asociación de Diabetes de Israel, realizaron diversos estudios y pruebas para averiguar cómo la canela afecta el organismo.

Los resultados demostraron que la canela no actúa de forma directa en los niveles de azúcar en la sangre, pero sí afecta la presión sanguínea:

Esto significa que la canela ayuda a bajar la tensión y no a subirla.

Por ello, la canela puede ser recomendable para personas con hipertensión, pero no resulta recomendable para quienes padezcan hipotensión.

Eso sí: recuerda que, si padeces hipertensión, la canela no es una solución permanente ni un sustituto a la medicación, por lo que debes consultar a tu médico antes de tomarla como remedio.

