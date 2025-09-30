Suscríbete
Salud y nutrición

¿Por qué la cúrcuma es tan efectiva para desinflamar? Esto dice la ciencia

Ese súper alimento amarillo podría ser la solución para aliviar las inflamaciones de tu cuerpo.

September 29, 2025
NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

La cúrcuma se ha vuelto una reina en las cocinas saludables, no solo por su color dorado vibrante sino también por sus propiedades medicinales. Pero, ¿realmente ayuda a combatir la inflamación?

Qué es la cúrcuma y su principio activo más estudiado

La cúrcuma, también conocida como Curcuma longa, es una raíz de la familia del jengibre ampliamente usada en la cocina asiática y en remedios tradicionales.

El compuesto responsable de muchas de sus propiedades es la curcumina, un polifenol con efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Mecanismos: cómo la curcumina combate la inflamación

La curcumina actúa en diferentes caminos moleculares para “desactivar” la inflamación:

  • Inhibe señales inflamatorias como el factor nuclear NF-κB, COX-2 y citoquinas como IL-1, IL-6 y TNF-α. Estas moléculas son señales que el cuerpo activa cuando hay daño o estrés, y la curcumina logra reducir su expresión.
  • Reduce el estrés oxidativo al neutralizar radicales libres y activar enzimas antioxidantes en tu cuerpo. Esto ayuda a que la inflamación no se salga de control.
  • Modula la inmunidad: algunos estudios han observado que la curcumina puede aumentar niveles de IL-10, una citoquina con efecto antiinflamatorio natural, lo que ayuda a “calmar” respuestas inflamatorias excesivas.

Este conjunto de acciones hace que la cúrcuma funcione como un “regulador” en lugar de suprimir completamente los procesos del sistema inmune.

Evidencia científica: ¿qué tan fuerte es el respaldo?

Close-up of turmeric spice in a container, Lafayette, California, October 8, 2024. (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images)

Smith Collection/Gado/Gado via Getty Images

  • En casos como la osteoartritis, estudios clínicos han observado que dosis de curcumina en el rango de 1 g diarios durante 8 a 12 semanas reducen el dolor e inflamación, con eficacia comparada a la de fármacos antiinflamatorios.
  • Investigaciones recientes también muestran que la curcumina puede ayudar a reducir la inflamación muscular tras ejercicio intenso, acelerar recuperación y disminuir el dolor post entrenamiento.
  • No obstante, muchos estudios son experimentales o en animales, y los ensayos clínicos en humanos aún son limitados y con resultados variables.

Por ello, la comunidad científica menciona que la principal evidencia sólida es su poder antiinflamatorio y antioxidante, aunque siempre hay que tomarlo con cautela.

Cómo usar cúrcuma en tu cocina para aprovechar sus efectos

Ramsay DE GIVE/The Washington Post via Getty Images

La cúrcuma por sí sola tiene una absorción limitada en el cuerpo, es decir, no todo lo que consumes se aprovecha. Aquí algunos tips para mejorar su efecto:

  • Combínala con piperina (pimienta negra), que puede aumentar su biodisponibilidad hasta 2 000 % según algunos estudios.
  • Usa cúrcuma en platos grasos o con aceite saludable, pues al ser liposoluble se absorbe mejor cuando hay grasa de acompañamiento.
  • Prefiere la cúrcuma molida de buena calidad, con su tonalidad intensa (amarillo-naranja), y evita mezclas adulteradas.
  • Dosis suaves en tus guisos, sopas, arroces o aderezos. Por ejemplo, ½ a 1 cucharadita de té por porción puede ser ya un aporte.

Aunque la cúrcuma es considerada segura en dosis moderadas como especia alimentaria, su uso en suplementos altos puede tener efectos secundarios como molestias digestivas o interacción con medicamentos. Siempre consulta con un profesional médico si tienes condiciones especiales.

