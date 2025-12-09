Suscríbete
Esta es la cantidad de carne que debes comer para una vida más longeva

Más alimentos vegetales, mayor esperanza de vida.

Diciembre 09, 2025 • 
Eloísa Carmona
cuanta carne al año es saludable.jpg

No es ninguna novedad que una alimentación basada en alimentos integrales y de origen vegetal aporta múltiples beneficios: desde ayudar a mantener un peso saludable hasta reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. Además, mientras mayor sea el consumo de estos alimentos y menor el de carne, también aumenta la expectativa de vida. Esto lo ha documentado Dan Buettner, periodista y explorador de National Geographic.

Las “Zonas Azules”, las personas longevas y el consumo de carne

Buettner es conocido por estudiar los hábitos de las poblaciones que habitan en las llamadas Zonas Azules, regiones del mundo donde las personas viven considerablemente más tiempo y con mejor salud que el promedio. En estas regiones, la carne apenas tiene presencia en la dieta diaria.

El contraste con el consumo en México

A nivel mundial, el consumo de carne sigue siendo elevado. En México, por ejemplo, una persona consume en promedio 65 kilogramos de carne de res, cerdo y ave al año. Buettner aclara que no es necesario eliminarla por completo, pero sí subraya que las dietas más saludables son aquellas que favorecen los “alimentos campesinos, los que se han cultivado tradicional e históricamente”.

Cuánta carne debes comer para vivir más y con mejor salud

Según Buettner, las dietas de las Zonas Azules se basan en comidas sencillas, poco procesadas, con porciones moderadas y un consumo de carne de menos de 10 kilos al año. Las cifras son claras: “La gente que vive más de 100 años solo consume carne cinco veces al mes”, de acuerdo con el periodista.

Aunque reconoce que “a la gente le gusta la carne”, sugiere limitarla a “una vez a la semana o menos para alinearte con las poblaciones más antiguas del mundo”. En estas comunidades, la carne no es un alimento básico, sino un producto reservado para celebraciones familiares o rituales comunitarios.

El papel clave de las legumbres

Buettner resume el espíritu de sus investigaciones con una idea sencilla y contundente: consumir un plato de legumbres todos los días puede marcar una diferencia importante en la longevidad.

Consumir un plato de legumbres al día “probablemente se asocie con unos cuatro años más de esperanza de vida en comparación con fuentes de proteínas menos saludables”, destaca.

Reducir el consumo de carne y priorizar alimentos de origen vegetal no significa renunciar al sabor, sino apostar por una vida más larga y saludable. Como muestran las poblaciones de las Zonas Azules, la clave está en la moderación, en elegir alimentos sencillos y naturales, y en hacer de las legumbres un básico de la alimentación diaria. Pequeños cambios en el plato pueden marcar una gran diferencia a lo largo de los años.

Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
