Ensalada de manzana y zanahoria: el mejor complemento para las cenas navideñas

La ensalada de manzana y zanahoria es un clásico para las cenas navideñas; es muy rica y muy fácil de preparar, checa esta tradicional receta

La ensalada de manzana con zanahoria es uno de los platillos que más gustan en las cenas navideñas. Son infalibles, no solo por su delicioso sabor, sino porque son un clásico de la Navidad.

Consiste en una mezcla de manzanas picadas, crema, leche condensada y otros ingredientes como nueces, pasas, piña, zanahoria o cerezas.

¿Cuándo y dónde surgió la ensalada de manzana?

La ensalada de manzana que se come en las cenas navideñas tiene su origen en la ciudad de Nueva York en 1893, donde se creó la ensalada Waldorf, que solo llevaba manzana, apio y mayonesa. Con el tiempo, la receta se fue adaptando a los gustos y culturas de cada lugar, y en México se le añadieron ingredientes más dulces y festivos.

La ensalada de manzana es fácil de hacer y muy rica, que simboliza la alegría y la unión familiar en Navidad.

¿Qué beneficios aporta la ensalada de manzana con zanahoria?

La ensalada de manzana y zanahoria es un plato muy nutritivo y saludable que aporta muchos beneficios al cuerpo.

Vitamina A: Es esencial para la salud de la vista, la piel, el cabello y el sistema inmunológico. La zanahoria es una de las mejores fuentes de betacaroteno, un pigmento que se convierte en vitamina A en el cuerpo. Una zanahoria mediana puede aportar más del 200 por ciento de la ingesta diaria recomendada de vitamina A.

Vitamina C: Es un poderoso antioxidante que protege a las células del daño causado por los radicales libres, que pueden provocar enfermedades crónicas como el cáncer. La vitamina C también ayuda a la formación de colágeno, una proteína que mantiene la elasticidad y firmeza de la piel. La manzana es una buena fuente de vitamina C, que puede aportar el 14 por ciento de la ingesta diaria recomendada en una pieza.

Fibra: La fibra es un tipo de carbohidrato que no se digiere en el intestino, sino que ayuda a regular el tránsito intestinal, prevenir el estreñimiento, reducir el colesterol y controlar el azúcar en la sangre. También aporta sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el peso. Tanto la manzana como la zanahoria son ricas en fibra, especialmente si se consumen con la cáscara.

Potasio: Es un mineral que ayuda a mantener el equilibrio de los líquidos y los electrolitos en el cuerpo, lo que es importante para la función muscular, nerviosa y cardíaca. El potasio también ayuda a regular la presión arterial y a prevenir los calambres. La manzana y la zanahoria contienen potasio.

