Suscríbete
Salud y nutrición

Qué alimentos y bebidas debes evitar si tienes artritis

Evitar estos alimentos no significa llevar una dieta restrictiva, sino hacer elecciones más conscientes.

Diciembre 18, 2025 • 
Eloísa Carmona
alimentos a evitar si tienes artritis.jpg

La artritis no es una sola enfermedad, sino un término que engloba más de 100 padecimientos distintos que afectan las articulaciones. Sin embargo, la más común es la osteoartritis, una condición degenerativa que suele aparecer con el paso del tiempo y el desgaste del cartílago que protege las articulaciones.

15 recetas de comida para evitar inflamación

¿Qué sucede en el cuerpo cuando tienes artritis?

Cuando una persona tiene artritis, las articulaciones pueden volverse dolorosas, rígidas e inflamadas. En el caso de la osteoartritis, el cartílago se desgasta gradualmente, lo que provoca fricción entre los huesos. En otros tipos de artritis, como la reumatoide, el sistema inmunológico ataca por error los tejidos de las articulaciones.

Aunque las causas varían, hay un punto en común: la inflamación. Esta respuesta del cuerpo, cuando se vuelve crónica, puede intensificar el dolor, limitar el movimiento y acelerar el deterioro articular.

La alimentación y su impacto en la artritis

Si bien la dieta no cura la artritis, sí puede influir directamente en la intensidad de los síntomas. Algunos alimentos favorecen procesos inflamatorios en el cuerpo, lo que puede traducirse en más dolor, rigidez y brotes más frecuentes. Por eso, cuidar lo que comes es una herramienta clave para no empeorar la condición y mejorar tu calidad de vida.

A continuación, te explicamos qué alimentos y bebidas conviene limitar o evitar si tienes artritis.

1. Azúcares añadidos y postres industriales

El consumo elevado de azúcar puede aumentar la inflamación sistémica. Refrescos, dulces, pan dulce, galletas y cereales azucarados están asociados con picos de glucosa y la liberación de sustancias proinflamatorias que pueden intensificar el dolor articular.

Mejor opción: frutas frescas, postres caseros con poca azúcar o endulzantes naturales en cantidades moderadas.

2. Harinas refinadas y ultraprocesados

Pan blanco, pastas refinadas, comida rápida y productos empaquetados suelen contener grasas poco saludables, sodio y aditivos que favorecen la inflamación. Además, estos alimentos pueden contribuir al aumento de peso, lo que añade más presión a las articulaciones.

Mejor opción: granos integrales como avena, arroz integral o pan de grano entero.

3. Grasas trans y exceso de grasas saturadas

Las grasas trans, presentes en margarinas, frituras comerciales y productos de bollería, están directamente relacionadas con procesos inflamatorios. El consumo excesivo de grasas saturadas (embutidos, tocino, carnes muy grasas) también puede empeorar los síntomas.

Mejor opción: grasas saludables como aceite de oliva, aguacate, nueces y semillas.

4. Carnes procesadas

Salchichas, jamón, chorizo y otros embutidos contienen conservadores y compuestos que pueden estimular la inflamación. Además, suelen ser altos en sodio, lo que puede favorecer la retención de líquidos y la rigidez articular.

Mejor opción: proteínas magras como pescado, pollo, legumbres o cortes magros de carne.

5. Alcohol

El alcohol puede interferir con la absorción de nutrientes importantes para la salud articular y aumentar la inflamación, especialmente si se consume en exceso. En personas con artritis inflamatoria, incluso pequeñas cantidades pueden detonar brotes.

Mejor opción: agua, infusiones naturales o bebidas sin alcohol y sin azúcar.

6. Bebidas azucaradas

Refrescos, bebidas energéticas y jugos industrializados combinan grandes cantidades de azúcar con aditivos que favorecen la inflamación y el aumento de peso.

Mejor opción: agua natural, agua con frutas naturales o té sin azúcar.

Recetas de agua detox

Un enfoque más consciente

Evitar estos alimentos no significa llevar una dieta restrictiva, sino hacer elecciones más conscientes. Priorizar alimentos frescos, naturales y antiinflamatorios puede marcar una diferencia significativa en cómo te sientes día a día.

Si tienes artritis, recuerda que la alimentación es un complemento importante del tratamiento médico, no un sustituto. Escuchar a tu cuerpo, identificar qué alimentos te hacen sentir peor y buscar asesoría profesional puede ayudarte a mantener el dolor bajo control y mejorar tu movilidad a largo plazo.

artritis Efectos negativos del azúcar nutrición
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

mejor dieta para envejecer bien.jpg
Salud y nutrición
La dieta ideal para envejecer mejor si eres mujer
Diciembre 17, 2025
 · 
Eloísa Carmona
berro sobre la sopa mejor vegetal.jpg
Salud y nutrición
Este es el mejor vegetal que puedes comer para perder peso
Diciembre 16, 2025
 · 
Eloísa Carmona
alimentos ricos en calcio.jpg
Salud y nutrición
8 alimentos ricos en calcio además de la leche
Diciembre 15, 2025
 · 
Eloísa Carmona
cuanta carne al año es saludable.jpg
Salud y nutrición
Esta es la cantidad de carne que debes comer para una vida más longeva
Diciembre 09, 2025
 · 
Eloísa Carmona
evitar subir de peso en perimenopausia.jpg
Salud y nutrición
3 cambios en tu dieta para evitar subir de peso en la perimenopausia
Diciembre 08, 2025
 · 
Eloísa Carmona
oleato cafe con aceite de oliva para que sirve.jpg
Salud y nutrición
Aceite de oliva en tu café matutino: ¿para qué sirve y por qué es saludable?
Diciembre 05, 2025
 · 
Eloísa Carmona
café es malo para el corazon.jpg
Salud y nutrición
Café y corazón: el hallazgo que contradice décadas de consejos médicos
Noviembre 21, 2025
 · 
Eloísa Carmona
La verdad sobre el rebote de peso y cómo controlarlo
Salud y nutrición
La verdad sobre el rebote de peso y cómo controlarlo, esto dice la ciencia
Noviembre 21, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en el supermercado 16 y 17 de diciembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 16 y 17 de diciembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Diciembre 16, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
recetas sin carne para todo el mes.jpg
Recetarios
Comidas llenadoras SIN carne: 30 recetas para todo el mes
Consumir menos carne está ligado a una vida más longeva, entre muchos otros beneficios.
Diciembre 12, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Chuletas de cerdo con nuez de la India
Recetarios
22 cenas de Navidad diferentes para sorprender este año
Si quieres salir de lo tradicional este año, estos platillos originales, fáciles y llenos de sabor son perfectos para celebrar una Navidad inolvidable.
Diciembre 11, 2025
 · 
Cocina Fácil
host city mexico club américa.jpg
Tendencias
Club América: patrocinador de Host City Ciudad de México y la oferta cultural y gastronómica rumbo al Mundial
Host City Ciudad de México marca el inicio de una cuenta regresiva llena de actividades que fusionan deporte, gastronomía, cultura y entretenimiento.
Diciembre 11, 2025
 · 
Cocina Fácil
adobos para pierna lomo o pavo.jpg
Recetarios
Adobos para tu cena navideña: 15 opciones que van de lo clásico a lo diferente
Ya sea que prepares pavo, pierna, lomo o pollo, aquí encontrarás un adobo navideño perfecto para tu cena.
Diciembre 10, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas 9 y 10 de diciembre en supermercados
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 9 y 10 de diciembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Diciembre 09, 2025
 · 
EloÍsa Duecker