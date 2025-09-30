Suscríbete
Tendencias

Cenas de película: menú inspirado en las mejores películas y series de terror

Cinéfilos y foodies, estas recetas de Halloween son para ustedes.

September 29, 2025 • 
Lydia Leija
/tendencias/cenas-de-pelicula-menu-inspirado-en-las-mejores-peliculas-y-series-de-terror

Mario Marquardt Jr/Getty Images

Si eres amante del cine y la comida, Halloween es la excusa perfecta para unir tus dos pasiones. Imagina sorprender a tus amigos con una cena temática inspirada en películas y series de terror, donde cada platillo recuerde a un personaje o escena icónica. Desde el estilo excéntrico de Beetlejuice hasta el toque familiar y monstruosamente divertido de Hotel Transylvania, aquí te damos ideas fáciles y económicas para que tu mesa sea tan espeluznante como deliciosa.

Entrada

  • Dedos de bruja (Beetlejuice): prepara salchichas envueltas en hojaldre, coloca una almendra como uña y hornéalas hasta dorar. Acompáñalas con salsa de jitomate como “sangre falsa”.
  • Ojos monstruosos (Hotel Transylvania): haz bolitas de queso crema con aceitunas negras en el centro y colócalas sobre rodajas de pepino. Se ven espeluznantes y saben delicioso.

Pro-tip Cocina Fácil: sirve las entradas en charolas negras o con servilletas estampadas de calaveras para reforzar el ambiente.

Plato fuerte

cenas-de-pelicula-menu-inspirado-en-las-mejores-peliculas-y-series-de-terror

Halloween cookies witch`s fingers with chocolate and almond nuts. Delicious and scary dessert for treats.

Natkin/Getty Images

  • Pasta sangrienta (inspirada en It): utiliza pasta corta bañada en salsa de jitomate con albóndigas. Para el toque de miedo, coloca aceitunas rellenas como “ojos”.
  • Pollo fantasma (Hotel Transylvania): hornea piezas de pollo con un adobo ligero y cúbrelas con queso gratinado en forma de sábana. Parecen fantasmas derretidos, pero saben espectacular.
  • Hamburguesas macabras (Beetlejuice): prepara hamburguesas clásicas, pero arma los panes con colorante vegetal negro o morado. Agrega lechuga y jitomate para contrastar con los colores llamativos del personaje.

Guarniciones creativas

Una cena temática no está completa sin guarniciones que sorprendan a la vista:

  • Puré de papas cementerio: sirve el puré en un refractario y coloca galletas saladas rectangulares como si fueran lápidas.
  • Ensalada de monstruos: combina lechuga, zanahoria rallada y jitomate cherry; decora con aceitunas rellenas para simular ojos.

Postres escalofriantes

  • Cupcakes cementerio (Beetlejuice): decora cupcakes de chocolate con galleta triturada como “tierra” y coloca gomitas en forma de gusanos.
  • Gelatina de vampiro (Hotel Transylvania): prepara gelatina de fresa y acompáñala con gomitas de murciélagos o dientes de vampiro.
  • Galletas fantasmas: usa cortadores de figuras de fantasma y decora con glaseado blanco y ojos de chocolate.

Bebidas para acompañar

  • Sangre de vampiro: agua de jamaica con un toque de jugo de arándano. Sírvela en frascos transparentes con hielos rojos.
  • Poción de bruja: limonada con colorante verde y gomitas de gusanos flotando. Perfecta para los niños.
  • Cóctel Beetlejuice: combina refresco de limón, jugo de naranja y un chorrito de granadina para un efecto de colores excéntricos.

Pro-tips Cocina Fácil para ambientar tu cena de película

menu-inspirado-en-las-mejores-peliculas-y-series-de-terror

Sausage mummies wrapped in puff pastry decorated for Halloween fun dish on a table decorated with drinks

Mario Marquardt Jr/Getty Images

  1. Usa luces tenues o velas para dar un aire misterioso.
  2. Proyecta de fondo escenas clásicas de películas de terror.
  3. Prepara etiquetas para tus platillos con nombres divertidos como “ojos de zombie” o “pasta sangrienta”.
  4. Elige una paleta de colores en negro, morado, verde y rojo para la decoración de mesa.

Una cena de película inspirada en el cine y las series de terror es la forma perfecta de celebrar Halloween con amigos y familia. No necesitas un gran presupuesto ni mucho tiempo: basta con creatividad, ingredientes sencillos y un poco de humor espeluznante para transformar tu cocina en un auténtico set de miedo.

Desde los excéntricos colores de Beetlejuice hasta el estilo caricaturesco de Hotel Transylvania, tu menú puede ser tan divertido como delicioso. ¡Atrévete a preparar estas ideas y convierte tu mesa en la protagonista de la noche!

Recetas Halloween noviembre menú halloween comida para Halloween Películas terror Section 2
Lydia Leija
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

Ofertas para supermercado 30 de septiembre y 1 de octubre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper el 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025
September 30, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
/tendencias/top-10-lugares-en-cdmx-para-garnachear-y-festejar-como-todo-mexicano
Tendencias
Top 10 lugares en CDMX para garnachear como mexicano
September 29, 2025
 · 
Lydia Leija
/tendencias/este-es-el-significado-de-cada-elemento-comestible-del-altar-de-dia-de-muertos
Tendencias
Cómo conservar y presentar alimentos en la ofrenda de Día de Muertos para que duren más
September 29, 2025
significado-de-cada-elemento-comestible-del-altar-de-dia-de-muertos
Tendencias
Este es el significado de cada elemento comestible del altar de Día de Muertos
September 29, 2025
/salud-y-nutricion/propiedades-curativas-de-la-flor-de-cempasuchil-que-quizas-no-conocias
Salud y nutrición
Propiedades curativas de la flor de cempasúchil que quizás no conocías
September 29, 2025
 · 
Lydia Leija
/tendencias/estas-son-las-bebidas-que-si-o-si-deben-estar-en-tu-altar-de-muertos
Tendencias
Estas son las bebidas que sí o sí deben estar en tu altar de muertos
September 29, 2025
top-panes-de-muerto-en-cdmx-donde-encontrar-los-mas-esponjosos
Tendencias
Top panes de muerto en CDMX: dónde encontrar los más esponjosos
September 29, 2025
 · 
Lydia Leija
estos-son-los-dulces-tipicos-de-dia-de-muertos-calaveritas-de-azucar-camote-y-calabaza-en-tacha
Tendencias
Estos son los dulces típicos de Día de Muertos: calaveritas de azúcar, camote y calabaza en tacha
September 29, 2025
/tips-de-cocina/que-pasa-cuando-limpias-tu-inodoro-con-bicarbonato-de-sodio-y-sal
Tips de Cocina
Qué pasa cuando limpias tu inodoro con bicarbonato de sodio y sal
Por qué funcionan, cómo usarlos correctamente y precauciones para que el resultado sea impecable.
September 29, 2025
textura-que-engancha-como-los-alimentos-crujientes-estan-conquistando-la-cocina-saludable
Tips de Cocina
Textura que engancha: cómo los alimentos “crujientes” están conquistando la cocina saludable
Te contamos cómo puedes aprovechar esta deliciosa textura
September 29, 2025
comer-cerezas-por-la-noche-ayuda-a-mejorar-tu-reloj-biologico-esto-dice-la-ciencia
Salud y nutrición
¿Comer cerezas por la noche ayuda a mejorar tu reloj biológico? Esto dice la ciencia
Lo que ha encontrado la ciencia sobre las cerezas podría sorprenderte.
September 29, 2025
/salud-y-nutricion/cuanta-fibra-debemos-consumir-al-dia-y-como-lograrlo-con-estas-porciones
Salud y nutrición
Cuánta fibra debemos consumir al día y cómo incluirla en tu menú diario
Descubre cuánta fibra necesitas y cómo balancearla en tu dieta.
September 29, 2025
aloe-vera-natural-para-lograr-un-cabello-irresistible
Salud y nutrición
Cómo usar aloe vera natural para lograr un cabello irresistible
Las mascarillas profesionales no son las únicas que harán de tu cabello el más brilloso.
September 29, 2025
curcuma-es-tan-efectiva-para-desinflamar-esto-dice-la-ciencia
Salud y nutrición
¿Por qué la cúrcuma es tan efectiva para desinflamar? Esto dice la ciencia
Ese súper alimento amarillo podría ser la solución para aliviar las inflamaciones de tu cuerpo.
September 29, 2025