Tres recetas cremosas para una cena navideña inolvidable con crema Lala®

Las celebraciones navideñas se construyen a partir de pequeños grandes rituales como sentarse a la mesa con quienes más queremos, abrir la puerta de casa para recibir, compartir la comida y disfrutar el momento. Estos instantes que hablan de unión, alegría y hospitalidad, con los años se transforman en recuerdos entrañables y tradiciones que pasan de generación en generación.
Para esa cena especial, Crema Lala®, hecha con le leche #1 de México, puede acompañarte de principio a fin. Ya sea en el platillo estrella o en las guarniciones, la crema es ese ingrediente versátil y confiable que realza los sabores, aporta textura y hace que cada preparación se sienta especial, sin complicaciones.
Con su sabor y cremosidad inconfundibles, Crema Lala® es una gran aliada en la cocina navideña. Se integran fácilmente a recetas dulces y saladas, logrando platillos equilibrados, reconfortantes y llenos de sabor, ideales para compartir en estas fechas. La neta, Crema Lala® hace magia en cada receta.
Prepárate para recibir a tu familia e invitados con este menú pensado para disfrutar sin estrés y con sabores deliciosos: un dip para compartir mientras llegan todos y la charla comienza, una pasta cremosa con pavo como plato fuerte y, para cerrar, una carlota de ensalada de manzana que sabe a fiesta. Tres recetas que se convertirán en los platillos estrella para la cena del 24.
Dip de chipotle con nuez
Ideal para abrir el apetito y acompañar las primeras conversaciones de la noche.
Ingredientes
- Crema Lala®, 1 envase
- Queso Crema Lala®, 1 paquete
- Chile chipotle, 1 lata
- Nuez, 1 taza
- Sazonador en polvo, 1 cucharada
- Arándano, ¼ taza
- Almendra, ¼ taza
- Pistache, ¼ taza
- Galletas saladas, para acompañar
- Bastones de zanahoria, para acompañar
- Jitomates cherry, para acompañar
Preparación
- Licúa la Crema Lala®, el Queso Crema Lala®, el chile chipotle y la nuez hasta obtener una mezcla espesa y cremosa.
- Aparte, mezcla los arándanos, almendras y pistaches.
- Sirve el dip en un tazón, decora con los frutos secos y acompaña con galletas saladas, bastones de zanahoria y jitomates cherry.
Pavo con pasta Alfredo
Un plato fuerte, cremoso, abundante y perfecto para lucir en la mesa navideña.
Ingredientes
- Media Crema Lala®, 1 empaque
- Jugo de limón amarillo, 1 cucharada
- Ajo finamente picado, 2 cucharadas
- Romero fresco, 1 cucharada
- Hojas de salvia fresca, al gusto
- Tomillo fresco, 1 cucharada
- Sal y pimienta, al gusto
- Pechuga de pavo, 2 piezas
- Mantequilla Lala®, ⅓ de taza
- Leche Evaporada Lala®, 1 empaque
- Queso parmesano, 3 cucharadas
- Fetuccini, 1 paquete
- Perejil picado, para decorar
Preparación
Mezcla la Media Crema Lala® con el jugo de limón, ajo, hierbas, sal y pimienta. Vierte sobre las pechugas de pavo, colócalas en un refractario, tapa con papel aluminio y hornea a 200 °C por 1 hora. Reposa, rebana y reserva.
Para la salsa, derrite la Mantequilla Lala®, agrega la Leche Evaporada Lala®, la Media Crema Lala® y el queso parmesano. Cocina por 5 minutos, incorpora la pasta y cocina unos minutos más. Sirve la pasta Alfredo y coloca encima las rebanadas de pavo. Decora con perejil.
Tip: deja reposar el pavo 10 minutos antes de rebanar para que quede más jugoso.
Carlota de ensalada de manzana
Un postre clásico que no puede faltar en Navidad.
Ingredientes
- Galleta de canela molida, 1½ tazas
- Mantequilla Lala®, ½ taza, derretida
- Crema Lala®, 1 bote
- Nuez troceada, 1 taza
- Pasas, ¼ taza
- Durazno en almíbar, 1 taza
- Manzana amarilla, 3 piezas
- Leche condensada, 1 lata
- Grenetina, 2 sobres
- Crema Lala®, 1 taza
- Azúcar glas, 3 cucharadas
Preparación
- Mezcla la galleta molida con la Mantequilla Lala® y reserva.
- En otro bowl, integra la Crema Lala®, nuez, durazno, pasas, manzana y leche condensada. Agrega la grenetina hidratada poco a poco.
- Coloca capas alternadas de galleta y ensalada de manzana en un molde y refrigera por 2 horas.
- Mezcla la Crema Lala® con el azúcar glas, desmolda y decora.
Tip: la manzana Golden aporta un sabor suave y dulce que equilibra perfecto la receta.
La Navidad se vive en los momentos compartidos y en ese orgullo feliz de ver a todos disfrutar lo que preparaste con cariño. Esta temporada, La neta, Crema Lala® hace magia en cada receta con platillos que se convierten en recuerdos que, sin darte cuenta, se quedarán para siempre en el corazón de tu familia.