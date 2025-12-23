Suscríbete

Tres recetas cremosas para una cena navideña inolvidable con crema Lala®

Diciembre 22, 2025
Cocina Fácil
Desde el primer bocado hasta el postre, estas recetas con Crema Lala® están pensadas para compartir, apapachar y celebrar la Navidad alrededor de la mesa, con sabor, tradición y mucha cremosidad.

Las celebraciones navideñas se construyen a partir de pequeños grandes rituales como sentarse a la mesa con quienes más queremos, abrir la puerta de casa para recibir, compartir la comida y disfrutar el momento. Estos instantes que hablan de unión, alegría y hospitalidad, con los años se transforman en recuerdos entrañables y tradiciones que pasan de generación en generación.

Para esa cena especial, Crema Lala®, hecha con le leche #1 de México, puede acompañarte de principio a fin. Ya sea en el platillo estrella o en las guarniciones, la crema es ese ingrediente versátil y confiable que realza los sabores, aporta textura y hace que cada preparación se sienta especial, sin complicaciones.

Con su sabor y cremosidad inconfundibles, Crema Lala® es una gran aliada en la cocina navideña. Se integran fácilmente a recetas dulces y saladas, logrando platillos equilibrados, reconfortantes y llenos de sabor, ideales para compartir en estas fechas. La neta, Crema Lala® hace magia en cada receta.

Prepárate para recibir a tu familia e invitados con este menú pensado para disfrutar sin estrés y con sabores deliciosos: un dip para compartir mientras llegan todos y la charla comienza, una pasta cremosa con pavo como plato fuerte y, para cerrar, una carlota de ensalada de manzana que sabe a fiesta. Tres recetas que se convertirán en los platillos estrella para la cena del 24.

Dip de chipotle con nuez

receta-Dip-de-chipotle-con-nuez.jpg

Ideal para abrir el apetito y acompañar las primeras conversaciones de la noche.

Ingredientes

  • Crema Lala®, 1 envase
  • Queso Crema Lala®, 1 paquete
  • Chile chipotle, 1 lata
  • Nuez, 1 taza
  • Sazonador en polvo, 1 cucharada
  • Arándano, ¼ taza
  • Almendra, ¼ taza
  • Pistache, ¼ taza
  • Galletas saladas, para acompañar
  • Bastones de zanahoria, para acompañar
  • Jitomates cherry, para acompañar

Preparación

  1. Licúa la Crema Lala®, el Queso Crema Lala®, el chile chipotle y la nuez hasta obtener una mezcla espesa y cremosa.
  2. Aparte, mezcla los arándanos, almendras y pistaches.
  3. Sirve el dip en un tazón, decora con los frutos secos y acompaña con galletas saladas, bastones de zanahoria y jitomates cherry.

Pavo con pasta Alfredo

tres-recetas-cremosas-para-una-cena-navidena.jpg

Un plato fuerte, cremoso, abundante y perfecto para lucir en la mesa navideña.

Ingredientes

  • Media Crema Lala®, 1 empaque
  • Jugo de limón amarillo, 1 cucharada
  • Ajo finamente picado, 2 cucharadas
  • Romero fresco, 1 cucharada
  • Hojas de salvia fresca, al gusto
  • Tomillo fresco, 1 cucharada
  • Sal y pimienta, al gusto
  • Pechuga de pavo, 2 piezas
  • Mantequilla Lala®, ⅓ de taza
  • Leche Evaporada Lala®, 1 empaque
  • Queso parmesano, 3 cucharadas
  • Fetuccini, 1 paquete
  • Perejil picado, para decorar

Preparación

Mezcla la Media Crema Lala® con el jugo de limón, ajo, hierbas, sal y pimienta. Vierte sobre las pechugas de pavo, colócalas en un refractario, tapa con papel aluminio y hornea a 200 °C por 1 hora. Reposa, rebana y reserva.

Para la salsa, derrite la Mantequilla Lala®, agrega la Leche Evaporada Lala®, la Media Crema Lala® y el queso parmesano. Cocina por 5 minutos, incorpora la pasta y cocina unos minutos más. Sirve la pasta Alfredo y coloca encima las rebanadas de pavo. Decora con perejil.

Tip: deja reposar el pavo 10 minutos antes de rebanar para que quede más jugoso.

Carlota de ensalada de manzana

Receta-carlota-de-ensalada-de-manzana.jpg

Un postre clásico que no puede faltar en Navidad.

Ingredientes

  • Galleta de canela molida, 1½ tazas
  • Mantequilla Lala®, ½ taza, derretida
  • Crema Lala®, 1 bote
  • Nuez troceada, 1 taza
  • Pasas, ¼ taza
  • Durazno en almíbar, 1 taza
  • Manzana amarilla, 3 piezas
  • Leche condensada, 1 lata
  • Grenetina, 2 sobres
  • Crema Lala®, 1 taza
  • Azúcar glas, 3 cucharadas

Preparación

  1. Mezcla la galleta molida con la Mantequilla Lala® y reserva.
  2. En otro bowl, integra la Crema Lala®, nuez, durazno, pasas, manzana y leche condensada. Agrega la grenetina hidratada poco a poco.
  3. Coloca capas alternadas de galleta y ensalada de manzana en un molde y refrigera por 2 horas.
  4. Mezcla la Crema Lala® con el azúcar glas, desmolda y decora.

Tip: la manzana Golden aporta un sabor suave y dulce que equilibra perfecto la receta.

La Navidad se vive en los momentos compartidos y en ese orgullo feliz de ver a todos disfrutar lo que preparaste con cariño. Esta temporada, La neta, Crema Lala® hace magia en cada receta con platillos que se convierten en recuerdos que, sin darte cuenta, se quedarán para siempre en el corazón de tu familia.

