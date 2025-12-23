Tres recetas cremosas para una cena navideña inolvidable con crema Lala®

Desde el primer bocado hasta el postre, estas recetas con Crema Lala® están pensadas para compartir, apapachar y celebrar la Navidad alrededor de la mesa, con sabor, tradición y mucha cremosidad.

Las celebraciones navideñas se construyen a partir de pequeños grandes rituales como sentarse a la mesa con quienes más queremos, abrir la puerta de casa para recibir, compartir la comida y disfrutar el momento. Estos instantes que hablan de unión, alegría y hospitalidad, con los años se transforman en recuerdos entrañables y tradiciones que pasan de generación en generación.

Para esa cena especial, Crema Lala®, hecha con le leche #1 de México, puede acompañarte de principio a fin. Ya sea en el platillo estrella o en las guarniciones, la crema es ese ingrediente versátil y confiable que realza los sabores, aporta textura y hace que cada preparación se sienta especial, sin complicaciones.

Con su sabor y cremosidad inconfundibles, Crema Lala® es una gran aliada en la cocina navideña. Se integran fácilmente a recetas dulces y saladas, logrando platillos equilibrados, reconfortantes y llenos de sabor, ideales para compartir en estas fechas. La neta, Crema Lala® hace magia en cada receta.

Prepárate para recibir a tu familia e invitados con este menú pensado para disfrutar sin estrés y con sabores deliciosos: un dip para compartir mientras llegan todos y la charla comienza, una pasta cremosa con pavo como plato fuerte y, para cerrar, una carlota de ensalada de manzana que sabe a fiesta. Tres recetas que se convertirán en los platillos estrella para la cena del 24.

Dip de chipotle con nuez

Ideal para abrir el apetito y acompañar las primeras conversaciones de la noche.

Ingredientes

Crema Lala®, 1 envase

Queso Crema Lala®, 1 paquete

Chile chipotle, 1 lata

Nuez, 1 taza

Sazonador en polvo, 1 cucharada

Arándano, ¼ taza

Almendra, ¼ taza

Pistache, ¼ taza

Galletas saladas, para acompañar

Bastones de zanahoria, para acompañar

Jitomates cherry, para acompañar

Preparación

Licúa la Crema Lala®, el Queso Crema Lala®, el chile chipotle y la nuez hasta obtener una mezcla espesa y cremosa. Aparte, mezcla los arándanos, almendras y pistaches. Sirve el dip en un tazón, decora con los frutos secos y acompaña con galletas saladas, bastones de zanahoria y jitomates cherry.

Pavo con pasta Alfredo

Un plato fuerte, cremoso, abundante y perfecto para lucir en la mesa navideña.

Ingredientes

Media Crema Lala®, 1 empaque

Jugo de limón amarillo, 1 cucharada

Ajo finamente picado, 2 cucharadas

Romero fresco, 1 cucharada

Hojas de salvia fresca, al gusto

Tomillo fresco, 1 cucharada

Sal y pimienta, al gusto

Pechuga de pavo, 2 piezas

Mantequilla Lala®, ⅓ de taza

Leche Evaporada Lala®, 1 empaque

Queso parmesano, 3 cucharadas

Fetuccini, 1 paquete

Perejil picado, para decorar

Preparación

Mezcla la Media Crema Lala® con el jugo de limón, ajo, hierbas, sal y pimienta. Vierte sobre las pechugas de pavo, colócalas en un refractario, tapa con papel aluminio y hornea a 200 °C por 1 hora. Reposa, rebana y reserva.

Para la salsa, derrite la Mantequilla Lala®, agrega la Leche Evaporada Lala®, la Media Crema Lala® y el queso parmesano. Cocina por 5 minutos, incorpora la pasta y cocina unos minutos más. Sirve la pasta Alfredo y coloca encima las rebanadas de pavo. Decora con perejil.

Tip: deja reposar el pavo 10 minutos antes de rebanar para que quede más jugoso.

Carlota de ensalada de manzana

Un postre clásico que no puede faltar en Navidad.

Ingredientes

Galleta de canela molida, 1½ tazas

Mantequilla Lala®, ½ taza, derretida

Crema Lala®, 1 bote

Nuez troceada, 1 taza

Pasas, ¼ taza

Durazno en almíbar, 1 taza

Manzana amarilla, 3 piezas

Leche condensada, 1 lata

Grenetina, 2 sobres

Crema Lala®, 1 taza

Azúcar glas, 3 cucharadas

Preparación

Mezcla la galleta molida con la Mantequilla Lala® y reserva. En otro bowl, integra la Crema Lala®, nuez, durazno, pasas, manzana y leche condensada. Agrega la grenetina hidratada poco a poco. Coloca capas alternadas de galleta y ensalada de manzana en un molde y refrigera por 2 horas. Mezcla la Crema Lala® con el azúcar glas, desmolda y decora.

Tip: la manzana Golden aporta un sabor suave y dulce que equilibra perfecto la receta.

La Navidad se vive en los momentos compartidos y en ese orgullo feliz de ver a todos disfrutar lo que preparaste con cariño. Esta temporada, La neta, Crema Lala® hace magia en cada receta con platillos que se convierten en recuerdos que, sin darte cuenta, se quedarán para siempre en el corazón de tu familia.

