Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 2 y 3 de diciembre de 2025

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Diciembre 02, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Plátano Macho: De $47.50 a $29.50 el kilo
  • Jamaica: De $183.00 a $160.00 el kilo
  • Berenjena: De $30.50 a $24.50 el kilo
  • Toronja: De $43.50 a $22.00 el kilo
  • Piña Gota Miel: De $32.50 a $16.50

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Papa Blanca: De $27.50 a $19.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious: De $42.50 a $36.80 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $30.90 a $29.50 el kilo
  • Naranja: De $30.90 a $24.80 el kilo
  • Calabaza Italiana Criolla: De $38.90 a $32.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Frambuesa: De $64.00 a $39.90 los 175 g
  • Piña Miel: De $39.90 a $16.90 los 175 g
  • Limón sin Semilla: De $39.90 a $19.90 el kilo
  • Pepino: De $26.90 a $19.90 el kilo
  • Manzana Gala: De $49.90 a $34.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Piña Miel: De $35.50 a $29.50 el kilo
  • Cilantro: De $12.90 a $10.00 la pieza
  • Manzana Red Delicious: De $44.90 a $35.50 la pieza
  • Sandía Roja: De $18.50 a $16.50 el kilo
  • Papa Blanca: De $29.50 a $27.50 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 2 y mañana miércoles 3 de diciembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

