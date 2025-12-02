Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 2 y 3 de diciembre de 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:
Chedraui – Martimiércoles
En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:
- Plátano Macho: De $47.50 a $29.50 el kilo
- Jamaica: De $183.00 a $160.00 el kilo
- Berenjena: De $30.50 a $24.50 el kilo
- Toronja: De $43.50 a $22.00 el kilo
- Piña Gota Miel: De $32.50 a $16.50
Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.
Soriana – Martes y Miércoles del Campo
Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:
- Papa Blanca: De $27.50 a $19.80 el kilo
- Manzana Red Delicious: De $42.50 a $36.80 el kilo
- Jitomate Saladet: De $30.90 a $29.50 el kilo
- Naranja: De $30.90 a $24.80 el kilo
- Calabaza Italiana Criolla: De $38.90 a $32.80 el kilo
Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.
Walmart – Martes de Frescura
Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:
- Frambuesa: De $64.00 a $39.90 los 175 g
- Piña Miel: De $39.90 a $16.90 los 175 g
- Limón sin Semilla: De $39.90 a $19.90 el kilo
- Pepino: De $26.90 a $19.90 el kilo
- Manzana Gala: De $49.90 a $34.90 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.
Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha
Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:
- Piña Miel: De $35.50 a $29.50 el kilo
- Cilantro: De $12.90 a $10.00 la pieza
- Manzana Red Delicious: De $44.90 a $35.50 la pieza
- Sandía Roja: De $18.50 a $16.50 el kilo
- Papa Blanca: De $29.50 a $27.50 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea
¿Dónde conviene más comprar?
Hoy, martes 2 y mañana miércoles 3 de diciembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.