6 recetas de deliciosos tacos de pescado para la Cuaresma

¡A taquear se ha dicho! Te traemos los más ricos tacos de pescado para que disfrutes la Cuaresma como se debe. ¡Vamos a prepararlos!

Los tacos de pescado son una deliciosa recompensa para el paladar en la temporada de Cuaresma, pues es la oportunidad perfecta para disfrutar de sus sabores y dejar un poco atrás las carnes rojas. ¿Ya sabes cómo los vas a preparar? Hoy te damos las 6 recetas más deliciosas que hayas probado para que los disfrutes con tu familia. ¡Vamos a prepararlos! Te puede interesar: Beneficios de consumir pescado para los niños

Tacos de pescado: un orgullo mexicano

México es un país con una gastronomía muy amplia de norte a sur: y mucho tiene que ver sus bastas costas con una gran oferta marítima. Nuestro país, siendo la cuna del taco, era de esperar que tuviera en su menú unos ricos tacos de pescado y, dependiendo del lugar, cada uno tiene su estilo. Aquí te compartimos los más famosos:

Pescado zarandeado

Tienes que probar esta delicia de tacos de pescado zarandeado, proveniente de Nayarit, marinado con chile, limón y salsa de soya. Se cocina entre dos paletas de rejillas llamadas zarandas, para que al asarlo se pueda voltear con facilidad mientras se ahúma. (Foto: Getty Images)

Los pescadores de Nayarit solían “zarandear” a los pescados después de cazarlos. El instrumento utilizado para este fin adquirió el nombre de zaranda, al igual que diversos platillos con pescado, entre ellos, los tacos. No te pierdas: ¿Cómo conservar delicioso el pescado?

Tacos de pescado estilo Ensenada

Tacos de pescado estilo Ensenada

Tal y como lo dice su nombre, son típicos de Ensenada, Baja California, y los puedes encontrar en los restaurantes más exclusivos, o incluso unos muy deliciosos en puestos de las carreteras. ¡Son realmente populares! Te interesa: 30 recetas con filete de pescado para comenzar la Cuaresma

Al pastor

Tacos de pescado al pastor

Aunque la Ciudad de México no es zona costera, estos son realmente populares. Se dice que fueron los libaneses quienes trajeron este estilo de preparación en la carne de cordero y ptacos osteriormente la de puerco. No pasó mucho tiempo para que el estilo al pastor se practicara en otras carnes, como el pollo y el pescado. No te puedes perder: Comer pescado podría quitar la depresión